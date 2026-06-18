সোজা পুরী থেকে কলকাতা সরকারি এসি বাস, বকেয়া জ্বালানির দাম মেটাতেই রাস্তায় পরিষেবা বৃদ্ধি
জটিলতার জেরে রুগ্ন হয়ে পড়েছিল একাধিক সরকারি বাসের রুট । সেগুলি আবারও চালু হয়েছে ।
Published : June 18, 2026 at 9:23 PM IST
কলকাতা, 18 জুন: সরকারি বাসের জ্বালানি বাবদ বকেয়া টাকা মিটিয়ে দেওয়া হয়েছে ৷ এর পরে ধীরে ধীরে রাস্তায় আবারও দেখা মিলছে সরকারি বাসের ৷ যার ফলে ফের একেবারে রুগ্ন হয়ে পড়া রুটগুলিতে প্রাণের সঞ্চার ঘটছে ।
আগের সরকারের আমলে একটা দীর্ঘ সময় রাস্তায় সরকারি বাস অমিল ছিল ৷ তার জেরে প্রতিদিন রাস্তায় নেমে চূড়ান্ত ভোগান্তির মধ্যে পড়তে হতো যাত্রীদের । তবে এবার রাজ্যের পালাবদল হওয়ার পরে রাস্তায় ধীরে ধীরে আবার সরকারি বাসের দেখা মিলছে বলে খবর পরিবহণ দফতর সূত্রে । জানা গিয়েছে, আগের তৃণমূল সরকারের আমলে কমবেশি 16 কোটি টাকা বিভিন্ন সরকারি পেট্রোল পাম্পগুলিতে বকেয়া ছিল । জ্বালানি খরচ বাবদ সেই অর্থের অধিকাংশ মিটিয়ে দেওয়াতেই পথে নেমেছে আরও সরকারি বাস ৷ এতে যাত্রীদের বেশ কিছুটা স্বস্তি মিলছে ।
দু’টি রুটে সরকারি বাস চালু
নয়া রাজ্য সরকার ইতিমধ্যেই গত 1 জুন থেকে মহিলাদের জন্য সরকারি বাসে একেবারে বিনামূল্যে যাতায়াতের ব্যবস্থা করেছে । পরিবহণ ও শ্রমমন্ত্রী অর্জুন সিং জানিয়েছেন, পথে আরও বেশি করে সরকারি বাস নামানোর পরিকল্পনা রয়েছে সরকারের । কিছুদিনের মধ্যেই এর সুফল মিলবে নিত্যযাত্রীদের । কারণ, দীর্ঘদিনের দাবি মেনে এবার থেকে একদিকে যেমন উত্তর 24 পরগনার হাবরা ও বারাসত থেকে সরাসরি কলকাতার আইটি হাব এবং শহরের প্রাণকেন্দ্রে পৌঁছানো যাবে ৷ তেমনই অন্যদিকে পুরী থেকে সরাসরি কলকাতা আসার জন্য চালু হল ঝাঁ-চকচকে বিলাসবহুল সরকারি এসি বাস পরিষেবা ।
হাবরা থেকে বারাসত সরকারি বাস
সম্প্রতি এই দুটি গুরুত্বপূর্ণ রুটে WBTC-র বাস চলাচল শুরু হয়েছে । একটি হল হাবরা থেকে হাওড়া । এর মাধ্যমে কলকাতা ও আইটি হাবকে জুড়েছে নতুন WBTC বাস, এটি উত্তর 24 পরগনার অঞ্চলের যাত্রীদের জন্য । বাসটি যাবে হাবরা থেকে বারাসত পর্যন্ত ভায়া ইকোস্পেস, ইউনিটেক গেট 2, নিউটাউন, শিয়ালদা, ধর্মতলা এবং হাওড়া । এই রুটটি চালু হওয়ার ফলে হাবরা ও বারাসত এলাকার আইটি কর্মীরা কোনোরকম ঝক্কি ছাড়াই সরাসরি নিউটাউন পৌঁছাতে পারবেন ৷ পাশাপাশি শিয়ালদা, ধর্মতলা ও হাওড়া স্টেশনগামী সাধারণ যাত্রীদের অনেকটা সুবিধা হবে ।
পুরী থেকে কলকাতা সরকারি এসি বাস
আর একটি রুট হল পুরী থেকে কলকাতা ৷ এই রুটে সরকারি এসি বাস পরিষেবা চালু হল । সরাসরি ওড়িশার পুরী থেকে কলকাতা আসার জন্য নতুন এবং আরামদায়ক সরকারি এসি বাস পরিষেবা চালু করা হয়েছে । পুরী থেকে সরাসরি বাসটি কলকাতায় এসে পৌঁছাবে ।
এদিকে জ্বালানির অভাব-সহ একাধিক জটিলতার জেরে রুগ্ন হয়ে পড়েছিল একাধিক সরকারি বাসের রুট । সেগুলি আবারও চালু হয়েছে । যেই বাসগুলো পুনরায় রুটে ফিরেছে সেগুলি হল-
- D2 এই বাসটি হাবরা থেকে নৈহাটি পর্যন্ত যাতায়াত করে ।
- E28 এই সরকারি বাসটি বাকশি থেকে ধর্মতলা পর্যন্ত যায় ।
- E31/1 এই বাসটি ঝিকিরা থেকে হাওড়া পর্যন্ত পরিষেবা দেয় ।
- E28A এই বাসটি কুলিয়া থেকে ধর্মতলা পর্যন্ত পরিষেবা দেয় ।
- S30 এই বাসটি উলটোডাঙা বা বিধাননগর থেকে ইকোস্পেস পর্যন্ত যায় ।
- S3W এই বাসটি ঠাকুরপুকুর থেকে ইকোস্পেস পর্যন্ত যাতায়াত করে ।
- M7D এই বাসটি সরশুনা থেকে হাওড়া পর্যন্ত যাতায়াত করে ।
- S45 এই বাসটি শকুন্তলা পার্ক থেকে হাওড়া পর্যন্ত পরিষেবা দেয় ।
- S9 এই বাসটি বালিগঞ্জ থেকে ডানলপ পর্যন্ত যাতায়াত করে ।
- S5 এই বাসটি গড়িয়া থেকে হাওড়া পর্যন্ত যাতায়াত করে ৷
- S7 এই বাসটি গড়িয়া থেকে হাওড়া পর্যন্ত যাতায়াত করে ।
- S12D এই বাসটি ঠাকুরপুকুর থেকে হাওড়া পর্যন্ত পরিষেবা দেয় ।
- S21 এই বাসটি গড়িয়ার থেকে বাগবাজার পর্যন্ত যাতায়াত করে ।
- S10A এই বাসটি বালিগঞ্জ থেকে হাওড়া পর্যন্ত যাতায়াত করে ।
- S4 পর্ণশ্রী থেকে করুণাময়ী পর্যন্ত যাতায়াত করে ৷
- S46 আকরা থেকে করুণাময়ী পর্যন্ত যাতায়াত করে ৷
- S22 শকুন্তলা পার্ক থেকে করুণাময়ী পর্যন্ত যাতায়াত করে ৷
- 53B বেহালা 14 নম্বর থেকে কাঁকুড়গাছি পর্যন্ত যাতায়াত করে ৷
- S16 করুণাময়ী থেকে ঠাকুরপুকুর পর্যন্ত যাতায়াত করে ৷
- এছাড়াও নতুন একটি রুট শুরু হয়েছে সেটি হল C 11 ৷ এই বাসটি ডোমজুড় থেকে বেলগাছিয়া ডিপো পর্যন্ত যায় ।