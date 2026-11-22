ভক্তদের দীর্ঘদিনের দাবি পূরণ, উত্তরবঙ্গ থেকে মায়াপুরগামী সরকারি বাসের যাত্রা শুরু
North Bengal to Mayapur Bus Service: সরকারি এই উদ্যোগকে স্বাগত জানিয়ে উচ্ছ্বাস প্রকাশ করেছে ইসকন কর্তৃপক্ষ ৷
Published : November 22, 2026 at 4:45 PM IST
শিলিগুড়ি, 22 নভেম্বর: রাস পূর্ণিমার ঠিক আগেই উত্তরবঙ্গের অগণিত ভক্ত এবং পর্যটকদের জন্য এক দারুণ সুখবর নিয়ে এল রাজ্য পরিবহণ দফতর । এতদিন নবদ্বীপ বা কৃষ্ণনগর ঘুরে মায়াপুরে পৌঁছনোর যে ভোগান্তি ছিল, তার অবসান ঘটিয়ে শিলিগুড়ি ও বালুরঘাট থেকে সরাসরি শ্রীধাম মায়াপুর ইসকন মন্দির পর্যন্ত সরকারি বাস পরিষেবা চালু করল উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহণ নিগম (এনবিএসটিসি)।
রবিবার শিলিগুড়ির ইসকন মন্দির প্রাঙ্গণে এক বর্ণাঢ্য অনুষ্ঠানের মাধ্যমে সবুজ পতাকা নেড়ে এই পরিষেবার শুভ সূচনা করেন পরিবহণ প্রতিমন্ত্রী আনন্দময় বর্মন । অনুষ্ঠানে মন্ত্রীর সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন এনবিএসটিসি-র ম্যানেজিং ডিরেক্টর অশ্বিনী কুমার রায়, শিলিগুড়ি ইসকনের সভাপতি অখিলাত্মা প্রিয় দাস প্রভু এবং উত্তর-পূর্ব ভারত ইসকনের জনসংযোগ আধিকারিক নামকৃষ্ণ দাস-সহ অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ ।
শিলিগুড়ি ও মায়াপুর ইসকনের ভক্তদের মধ্যে যে নিবিড় আত্মিক সম্পর্ক রয়েছে, তা আরও সুদৃঢ় করতেই এই পদক্ষেপ বলে জানিয়েছেন মন্ত্রী । উদ্বোধনী মঞ্চে দাঁড়িয়ে তিনি বলেন, "উত্তরবঙ্গের ধর্মপ্রাণ মানুষ ও পর্যটকদের জন্য আজ অত্যন্ত আনন্দের দিন । ভক্তদের যাতায়াতের সুবিধার কথা ভেবে সরাসরি বাস চালুর একটি প্রস্তাব আমাদের কাছে এসেছিল । রাস পূর্ণিমার আগেই ভক্তদের সেই আবেগকে সম্মান জানিয়ে আমরা দ্রুত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করি । সোমবার মন্ত্রিসভার গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক থাকায় আমি উপস্থিত থাকতে পারতাম না, তাই একদিন আগেই রবিবার এর আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন সেরে রাখা হল । সোমবার থেকেই শিলিগুড়ি জংশন থেকে যাত্রী নিয়ে বাসটি নিয়মিত মায়াপুরের উদ্দেশ্যে রওনা দেবে ।"
মন্ত্রী আরও উল্লেখ করেন , আপাতত নিগমের বর্তমান বাস দিয়ে পরিষেবা শুরু হলেও খুব শীঘ্রই এনবিএসটিসি-র বহরে নতুন বাস যুক্ত হলে এই রুটে নতুন বাস নামানো হবে এবং টিকিটের চাহিদা বাড়লে ভবিষ্যতে বাসের সংখ্যাও বৃদ্ধি করা হবে ।
নতুন এই পরিষেবার সময়সূচি ও ভাড়াও রাখা হয়েছে সাধারণ মানুষের নাগালের মধ্যেই । পরিবহণ নিগম সূত্রে জানানো হয়েছে, 52 আসনের একটি পরিবেশবান্ধব সিএনজি বাস প্রতিদিন সকাল 6টায় শিলিগুড়ি জংশন থেকে ছেড়ে প্রায় 12 থেকে 13 ঘণ্টার সফর শেষে সন্ধ্যা 6টা থেকে 7টার মায়াপুর ইসকনে পৌঁছবে ।
ঠিক একইভাবে, পরের দিন সকাল 6টায় মায়াপুর থেকে যাত্রা শুরু করে সন্ধ্যা 6টা থেকে 7টার মধ্যে বাসটি শিলিগুড়িতে ফিরে আসবে । এই দীর্ঘ যাত্রাপথের ভাড়া নির্ধারণ করা হয়েছে মাত্র 378 টাকা । শিলিগুড়ির পাশাপাশি বালুরঘাট থেকেও মায়াপুর পর্যন্ত নিয়মিত সরাসরি সরকারি বাস চলাচল দক্ষিণ দিনাজপুর-সহ সমগ্র উত্তরবঙ্গবাসীর যাতায়াতকে আরও সহজ করে তুলবে বলে আশা ।
মুখ্যমন্ত্রী, পরিবহণ প্রতিমন্ত্রী এবং দফতরের আধিকারিকদের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানিয়ে উত্তর-পূর্ব ভারত ইসকনের জনসংযোগ আধিকারিক নামকৃষ্ণ দাস বলেন, "এই বাস পরিষেবা চালুর ফলে উত্তরবঙ্গের অসংখ্য ধর্মপ্রাণ মানুষ অতি সহজেই মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যদেবের পবিত্র আবির্ভাবস্থল শ্রীধাম মায়াপুর দর্শনের সুযোগ পাবেন । পাশাপাশি, দার্জিলিং, কালিম্পং ও সিকিমগামী দেশি-বিদেশি পর্যটক ও ভক্তরাও মায়াপুর থেকে সরাসরি শিলিগুড়ি কিংবা শিলিগুড়ি থেকে সরাসরি মায়াপুরে যাতায়াত করতে পারবেন । আমার বিশ্বাস, এই উদ্যোগ কেবল একটি পরিবহণ ব্যবস্থা নয়, বরং উত্তরবঙ্গ ও মায়াপুরের মধ্যে আধ্যাত্মিকতা, সংস্কৃতি এবং পর্যটনের এক নতুন সেতুবন্ধন গড়ে তুলবে, যা উভয় অঞ্চলের অর্থনীতি ও কর্মসংস্থানেও নতুন দিশা দেখাবে ।"