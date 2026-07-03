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জনতার দরবারে আর্জি, তারপরেই টাটা ক্যান্সার হাসপাতাল পর্যন্ত চালু সরকারি বাস রুট

রোগী এবং তাঁদের আত্মীয়স্বজনের যাতায়াতের সুবিধার কথা মাথায় রেখেই এই পদক্ষেপ নিয়েছে রাজ্য পরিবহণ দফতর।

New govt bus route
টাটা ক্যান্সার হাসপাতাল পর্যন্ত সরকারি বাস রুট চালু (ইটিভি ভারত)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : July 3, 2026 at 4:56 PM IST

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কলকাতা, 3 জুলাই: 'জনতার দরবার'-এ আর্জি জানানোর পরেই টাটা ক্যান্সার হাসপাতাল পর্যন্ত রুটে চালু হল সরকারি বাস ৷ মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর 'জনতার দরবার' কর্মসূচিতে আসা সাধারণ মানুষের আর্জিতে সাড়া দিয়ে এবার নিউটাউনের টাটা মেমোরিয়াল সেন্টার থেকে চালু হল নয়া সরকারি বাস রুট।

রোগী এবং তাঁদের আত্মীয়স্বজনের যাতায়াতের সুবিধার কথা মাথায় রেখেই এই পদক্ষেপ নিয়েছে রাজ্য পরিবহণ দফতর। টাটা মেডিক্যাল সেন্টর পর্যন্ত গণপরিবহণ ব্যবস্থার উন্নতি করতে এই নয়া বাস রুটটি চালু করা হয়েছে বলে জানা গিয়েছে।

প্রসঙ্গত বিজেপির সরকার আসার পর সাধারণ মানুষের সঙ্গে সরকারি দেখা করে তাঁদের অভাব অভিযোগ শুনে সেগুলি নিরসন করার জন্য প্রতি সোমবার বিজেপির সল্টলেকের কার্যালয়ে উপস্থিত থাকেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। সেই দরবারেই ​নিউটাউনের টাটা মেডিক্যাল পর্যন্ত যাতায়াতের জন্য বাস পরিষেবা চালু করার আবেদন জমা পড়েছিল। আর সেই আবেদন মেনেই পরিবহণমন্ত্রী একগুচ্ছ নতুন বাস ও রুটের অনুমোদন দিয়েছেন বলে খবর।

সরকারের দাবি, এর ফলে ক্যান্সার আক্রান্ত রোগী ও তাঁদের পরিবার-সহ ওইসব দিকে প্রতিদিন চাকরি করতে যাওয়া মানুষজনের যাতায়াতের ক্ষেত্রে যে অনেকটাই সুবিধা হবে তা বলাই বাহুল্য। ​এই নতুন বাস রুটে আপাতত পাঁচটি নতুন বাস চালানোর সিদ্ধান্ত নেওয়া গিয়েছে। ইতিমধ্যেই চালু থাকা তিনটি গুরুত্বপূর্ণ রুটে আরও পাঁচটি অতিরিক্ত বাস নামানোর সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। উল্লেখ্য, বর্তমানে রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে টাটা ক্যান্সার হাসপাতালে যাওয়ার জন্য 18টি রুটে মোট 100টি বাস চলাচল করে। নতুন 10টি বাস যুক্ত হওয়ায় এই পরিষেবার আরও বাড়বে বলেই মনে করা হচ্ছে।

​নতুন বাস পরিষেবা অনুমোদনের পাশাপাশি পরিবহণ মন্ত্রী দফতরের পদস্থ আধিকারিকদের অত্যন্ত সতর্ক থাকার নির্দেশ দিয়েছেন। পরিবহনমন্ত্রী অর্জুন সিং জানান, অনুমোদিত রুট এবং সময়সূচি মেনেই যাতে প্রতিটি বাস নিয়মিত চলাচল করে তা কঠোরভাবে নিশ্চিত করতে হবে। কোনওভাবেই যেন বাস চলাচলে অনিয়ম না হয়

স্বাভাবিকভাবেই বাসের সংখ্যা বাড়লে এবং সেগুলি সময় মতো যাতায়াত করলে মানুষজন ​উপকৃত হবেন। টাটা মেমোরিয়াল সেন্টারে প্রতিদিন রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে বহু মানুষ চিকিৎসার জন্য আসেন। সঠিক সময়ে বাস না মেলায় অনেক সময়ই বিপাকে পড়তে হতো রোগী ও তাঁদের পরিবারকে। সরকারের এই তৎপরতার ফলে তারা অনেকটাই নিশ্চিন্ত এখন।

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