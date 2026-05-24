বস্তা বদলে রেশনের সরকারি চাল পাচার ! হাতেনাতে ধরল গ্রামবাসীরা, ধৃত 2
গোডাউনের ভিতরে উদ্ধার সরকারি লেবেল লাগানো কয়েকশো সরকরি চালের খালি বস্তা ৷ ঘটনায় আটক করা হয়েছে রেশন ডিলারের ছেলেকে ৷
Published : May 24, 2026 at 5:53 PM IST
শান্তিপুর, 24 মে: প্রায় 600 বস্তা সরকারি চাল পাচারের অভিযোগে আটক করা হল রেশন ডিলারের ছেলে-সহ দু’জনকে ৷ অভিযোগ, গোডাউনের ভিতরে সরকারি লেবেল লাগানো বস্তা থেকে চাল সাধারণ বস্তায় চালান করা হচ্ছিল খোলা বাজারে বিক্রির জন্য ৷ রবিবার গ্রামবাসীরা চালের বস্তা বদল করার সময় হাতেনাতে ধরেন ৷ ঘটনাটি ঘটেছে নদিয়ার শান্তিপুর থানা এলাকার ফুলিয়ায় ৷ ঘটনাস্থলে যায় পুলিশের পাশাপাশি বিডিও এবং জেলা খাদ্য দফতরের আধিকারিকরা ৷
নদিয়ায় রেশনের চাল পাচারের অভিযোগ উঠল ডিলারের ছেলের বিরুদ্ধে ৷ অভিযোগ, গোডাউনে বস্তা বদল করার সময় হাতেনাতে তাঁদের ধরে সাধারণ মানুষ ৷ সরকারি লেবেল লাগানো বস্তা থেকে চাল বের করে লেবেল ছাড়া বস্তায় ভরা হচ্ছিল ৷ জানা গিয়েছে, ওই গোডাউনটি সুশান্ত দত্ত নামে এক রেশন ডিলারের ৷ তবে, সেটি কোনও সরকারি গোডাউন ছিল না ৷ অভিযোগ উঠেছে, সরকারি রেশনের চাল সাধারণ মানুষের পাতে পড়ার আগেই গোডাউন থেকে পাচার হয়ে যাচ্ছে পাশের বীরভূম জেলায় ৷
এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে রবিবার সকাল থেকেই চরম উত্তেজনা ছড়ায় ফুলিয়ার ওই গোডাউন চত্বরে ৷ খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় স্থানীয় বিজেপি নেতৃত্ব ৷ পরিস্থিতি এতটাই অশান্ত হয়ে ওঠে যে, শান্তিপুর থানার পুলিশ বাহিনীর পাশাপাশি ঘটনাস্থলে পৌঁছান ফুড সাপ্লাই ডিপার্টমেন্টের আধিকারিকরা ৷
স্থানীয়দের অভিযোগ, একটি লরিতে করে প্রায় ছ’শো বস্তা চাল পাচার করার চেষ্টা চলছিল ৷ বিষয়টি তাঁদের নজরে আসতে সন্দেহ হয়, এরপর গোডাউনের গেট খুলতেই চক্ষু চড়কগাছ হয়ে যায় সকলের ৷ অভিযোগ, গোডাউনের ভেতরে দেখা যায়, সরকারি স্টিকার লাগানো শয়ে-শয়ে বস্তা খালি অবস্থায় রয়েছে ৷ আর সেই বস্তার চাল মজুত করা হয়েছে স্টিকার ছাড়া বস্তায় ৷ এভাবেই রেশনের সরকারি চাল পাচার করার চেষ্টা চলছিল বীরভূম জেলায় ৷
খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে যান শান্তিপুরের বিডিও ৷ পৌঁছান রানাঘাট খাদ্য দফতরের আধিকারিকরা ৷ তাঁরা পরিস্থিতি খতিয়ে দেখেন ৷ সরকারি আধিকারিকরা জানিয়েছেন, তাঁরা পর্যবেক্ষণ করে গেলেন, অবৈধভাবে যদি এই কাজ হয়ে থাকে, তাহলে কড়া পদক্ষেপ নেওয়া হবে ৷
শান্তিপুরের বিডিও সব্যসাচী রায় বলেন, "আমরা এসে খবর নিলাম, এটা কোন সরকারি গোডাউন নয় ৷ কিন্তু, ভিতরে গিয়ে দেখি সরকারি লেবেল লাগানো বস্তা রয়েছে ৷ যদিও, সেই বস্তাগুলি খালি পড়ে রয়েছে ৷ কার গোডাউন এখনও জানতে পারিনি ৷ আমরা তদন্ত করে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করব ৷ খাদ্য দফতরের প্রতিনিধিরা ঘটনাস্থলে এসেছেন ৷ তাঁরাও বিষয়টি নিয়ে তদন্ত করে দেখছেন ৷"
অন্যদিকে, এই চাল পাচারের ঘটনায় ক্ষোভ উগড়ে দেয় বিজেপি নেতৃত্ব ৷ এ বিষয়ে বিজেপি নেতা বিজয়কুমার মণ্ডল বলেন, "আমরা প্রথম থেকে বলে আসছিলাম তৃণমূল একটা চাল চোরের দল ৷ আর সেটাই আজ প্রমাণিত হল ৷ এখানে বস্তা বস্তা চাল চুরি হয়ে যাচ্ছিল ৷ স্থানীয় বাসিন্দারা সেটা ধরে ফেলেন ৷ আমরা খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে এসে ঠিক একই চিত্র দেখতে পাই ৷ সরকারি চালের বস্তা খালি করে অন্য অবস্থায় চাল নিয়ে বাজারে বিক্রির চেষ্টা চলছিল ৷"