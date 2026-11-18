সরকারি এসি ভলভো বাসে এবার বেলুড় মঠ থেকে কামারপুকুর-জয়রামবাটি, জানুন ভাড়া
Volvo bus Belur math to Jayrambati: মুখ্যমন্ত্রীর দফতরের মাধ্যমে বেলুড় মঠ কর্তৃপক্ষ পরিবহণ দফতরের কাছে প্রস্তাব পাঠিয়েছিল। মঠের অনুরোধে এই পরিষেবা চালুর সিদ্ধান্ত।
Published : November 18, 2026 at 4:40 PM IST
বেলুড়, 18 নভেম্বর: বেলুড় মঠ থেকে কামারপুকুর ও জয়রামবাটি যাওয়ার পথে এবার যাত্রীদের ভোগান্তি কমাতে উদ্যোগী রাজ্য পরিবহণ দফতর। ঠাকুরের জন্মভূমি এবং মা সারদার স্মৃতিবিজড়িত স্থানকে এক যাত্রাপথে জুড়ে চালু করা হল সরকারি এসি ভলভো বাস। বুধবার বেলুড় মঠে নতুন বাসের সূচনা করেন পরিবহণমন্ত্রী অর্জুন সিং। উদ্বোধনের দিন যাত্রীদের কাছ থেকে ভাড়া নেওয়া হয়নি। এমনিতে 20 টাকা ভাড়ায় যাত্রা শুরু করা যাবে ।
বেলুড় মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের অনুরোধে এই পরিষেবা চালুর সিদ্ধান্ত নিয়েছে সরকার। মুখ্যমন্ত্রীর দফতরের মাধ্যমে বেলুড় মঠ কর্তৃপক্ষ পরিবহণ দফতরের কাছে প্রস্তাব পাঠিয়েছিল। সেই আবেদনের ভিত্তিতে নতুন বাস চালানোর ব্যবস্থা করা হয়েছে বলে খবর। এর ফলে ধর্মীয় কারণে যাতায়াতকারী মানুষ ছাড়াও সাধারণ পর্যটকদেরও উপকার হবে বলে মনে করা হচ্ছে। জানা গিয়েছে, বাসটি বেলুড় মঠ থেকে রওনা দিয়ে ডানকুনি, চাঁপাডাঙা ও আরামবাগ হয়ে কামারপুকুর পৌঁছবে। সেখান থেকে গন্তব্য জয়রামবাটি। বাসে শীতাতপ নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা এবং শৌচাগার রয়েছে বলেও জানা গিয়েছে।
বাসের নম্বর ACT-11। প্রতিদিন সকাল 5টা 45 মিনিটে বেলুড় মঠ থেকে ছাড়বে বাস। জয়রামবাটি থেকে ফেরার সময় বিকেল 3টে 45 মিনিট। যাত্রায় আনুমানিক চার ঘণ্টা লাগবে বলে খবর। পথে মোট 101 কিলোমিটার পাড়ি দিতে হবে বাসকে। উচালন ও বেঙ্গাই হয়ে বিকল্প যাত্রাপথের দৈর্ঘ্য 121 কিলোমিটার। জানা গিয়েছে, ভাড়া শুরু 20 টাকা থেকে। বেলুড় মঠ থেকে জয়রামবাটি পর্যন্ত সরাসরি যাত্রায় 220 টাকা লাগবে। বিকল্প পথে ভাড়া 265 টাকা। এই বাসেও মহিলা যাত্রীদের কোনও ভাড়া দিতে হবে না।
20 নভেম্বর থেকে অনলাইনে টিকিট বুকিং করা যাবে ডব্লুবিটিসি-র ওয়েবসাইট, রেডবাস, আভিবাস ও পেটিএমে। অনুমোদিত টিকিট বিক্রেতাদের কাছেও টিকিট মিলবে। পরিষেবা চালু করে মন্ত্রী অর্জুন সিং বলেন, “আমরা যেটা চালাব, সেটা বন্ধ হবে না। বাংলার বাস বন্ধ হবে না, বাংলা চলবে।” তাঁর দাবি, শুভেন্দু অধিকারী পরিবহণমন্ত্রী থাকাকালীন এই রুট চালু হয়েছিল, পরে বন্ধ হয়ে যায়। এ বার তা নিয়মিত চালানোর আশ্বাস দেন তিনি। পাশাপাশি 30টি নতুন ভলভো বাস আনার কথা জানিয়ে রাজ্যের অন্য রুটেও পরিষেবা সম্প্রসারণের ইঙ্গিত দিয়েছেন মন্ত্রী।