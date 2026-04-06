তৃণমূলের পোস্টার-ব্যানার ছেঁড়ার প্রতিবাদে অবস্থানে গৌতম, পুলিশের সঙ্গে বচসা শঙ্করের
শঙ্কর ঘোষের কটাক্ষ, যতক্ষণ পর্যন্ত না দোষী গ্রেফতার হচ্ছে ক্ষমতা থাকলে ততক্ষণ গৌতম দেব অবস্থানে বসে থাকুক ।
Published : April 6, 2026 at 5:06 PM IST
শিলিগুড়ি, 6 এপ্রিল: ভোটের আগে শিলিগুড়িতে ফের চড়ল রাজনৈতিক পারদ । পোস্টার-ব্যানার ছেঁড়ার অভিযোগকে কেন্দ্র করে তৃণমূল কংগ্রেসের দায়ের করা অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্তে নামে পুলিশ । আর তদন্তের সময় পুলিশের সঙ্গে ধস্তাধস্তিতে জড়ালেন শিলিগুড়ির বিজেপি প্রার্থী শঙ্কর ঘোষ ।
তিনি বলেন, "আমাদেরও পোস্টার, ব্যানার ছেঁড়া হয়েছে । কিন্তু সেই সময় পুলিশ কোনও পদক্ষেপ করেনি । আর এখন মেয়রের এক ফোনে পুলিশ অনৈতিক ও অবৈধভাবে আমাদের বিজেপি কর্মীদের জিজ্ঞাসাবাদ করছে । পুলিশ তৃণমূল কংগ্রেসের দলদাসের মতো কাজ করছে । আর এসবের জবাব মানুষ ভোটে দেবে ।"
শিলিগুড়ে পুরনিগমের 13 নম্বর ওয়ার্ডে তৃণমূলের নির্বাচনী ফ্লেক্স, ব্যানার ছিঁড়েছে, বিকৃত করেছে ও দলীয় পতাকা খুলে ফেলেছে বিজেপি ৷ এমনই সব অভিযোগ তুলে সোমবার শিলিগুড়িতে গান্ধিমূর্তির পাদদেশে দলীয় কর্মী সমর্থকদের নিয়ে অবস্থান বিক্ষোভে বসলেন গৌতম দেব । শিলিগুড়ির তৃণমূল প্রার্থী বলেন, "ক্ষমতা থাকলে সরাসরি লড়াই করুক । যেভাবে আমাদের দলের পোস্টার ব্যানার ছিঁড়ে ফেলা হচ্ছে, পতাকা খুলে ফেলে দেওয়া হচ্ছে, মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় আর আমার ছবির উপর মোদির স্টিকার লাগিয়ে দেওয়া হচ্ছে, আমরা এর বিরুদ্ধে নির্বাচন কমিশন ও পুলিশের কাছে অভিযোগ জানিয়েছি । দ্রুত দোষীদের বিরুদ্ধে পদক্ষেপ করতে হবে ।"
পালটা কটাক্ষ করে বিজেপি প্রার্থী শঙ্কর ঘোষ বলেন, "এসব নিজেরাই করছে তৃণমূল কংগ্রেস । ওদের লোকেরাই এসব করছে । এমন লোক তৃণমূল কংগ্রেসেই আছে । বিজেপিতে নেই । আমরাও একইভাবে আগে আমাদের দলের পোস্টার ব্যানার ছিঁড়ে ফেলার অভিযোগ জানিয়েছি । পুলিশ তদন্ত করে দেখুক কে আসল দোষী । আর আমি চাই যতক্ষণ পর্যন্ত না দোষী গ্রেফতার হচ্ছে ক্ষমতা থাকলে ততক্ষণ গৌতম দেব অবস্থানে বসে থাকুক ।"
মূলত সোমবার বিকেলে শিলিগুড়িতে গৌতম দেবের সমর্থনে তরাই তারাপদ আদর্শ বিদ্যালয়ের ময়দানে নির্বাচনী জনসভা রয়েছে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের । তার আগে এদিন অবস্থান বিক্ষোভে তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থী গৌতম দেব । তিনি ছাড়াও এদিনের অবস্থান বিক্ষোভে উপস্থিত দার্জিলিং জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের চেয়ারম্যান সঞ্জয় টিবরেওয়াল, শিলিগুড়ি পুরনিগমের ডেপুটি মেয়র রঞ্জন সরকার-সহ অন্যান্যরা ।
প্রসঙ্গত, রাজ্যে প্রথম দফায় আগামী 23 এপ্রিল বিধানসভা নির্বাচন রয়েছে উত্তরবঙ্গে । নির্বাচন যত ঘনিয়ে আসছে, ততই বাড়ছে রাজনৈতিক উত্তাপ । শিলিগুড়ি বিধানসভা আসনে বিদায়ী বিধায়ক শঙ্কর ঘোষের বিরুদ্ধে এবার তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী করেছে গৌতম দেবকে । এরই মাঝে রাজ্যের শাসকদল তৃণমূল কংগ্রেসের নির্বাচনী পোস্টার ব্যানার ছিঁড়ে ফেলার অভিযোগ উঠেছে । 13, 21, 22, সেভক রোড, পাঞ্জাবি পাড়া সুভাষপল্লি-সহ একাধিক জায়গায় তৃণমূল কংগ্রেসের পোস্টার ব্যানার ছিঁড়ে ফেলার অভিযোগ উঠেছে । শুধু তাই নয়, ব্যানারে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, দলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় ও প্রার্থী গৌতম দেবের মুখ বিকৃত করা হচ্ছে, আবার কোথাও ঢেকে দেওয়া হচ্ছে বলে অভিযোগ বিজেপির বিরুদ্ধে ।
সেই ঘটনার তদন্তের স্বার্থে এক বিজেপি কর্মীর বাড়িতে পৌঁছয় শিলিগুড়ি থানার পুলিশ । দুই মহিলা বিজেপি কর্মীকে জিজ্ঞাসাবাদ করতে যায় তারা । সেই সময় ঘটনাস্থলে হাজির হয়ে বিক্ষোভে দেখান বিজেপি প্রার্থী শঙ্কর ঘোষ । পুলিশের সঙ্গে তুমুল বচসা ও হাতাহাতিতে জড়ান তিনি । শঙ্কর ঘোষের অভিযোগ, নির্বাচনের মুখে পরিকল্পিতভাবে বিজেপি কর্মীদের টার্গেট করা হচ্ছে । তাঁর দাবি, শুধুমাত্র অভিযোগের ভিত্তিতে একতরফাভাবে পুলিশ পদক্ষেপ নিচ্ছে, যা গণতান্ত্রিক পরিবেশের পরিপন্থী ।
ঘটনার প্রতিবাদে তিনি কর্মী-সমর্থকদের নিয়ে বিক্ষোভে সামিল হন । বিক্ষোভকে ঘিরে কিছুক্ষণের জন্য উত্তেজনা ছড়ালেও পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রাখতে মোতায়েন ছিল বিশাল পুলিশ বাহিনী । এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে শিলিগুড়িতে নির্বাচনের আগে রাজনৈতিক চাপানউতোর আরও তীব্র হয়ে উঠেছে । দুই প্রধান রাজনৈতিক দলের পারস্পরিক অভিযোগ-পালটা অভিযোগে ভোটের আবহ ক্রমশই উত্তপ্ত হয়ে উঠছে ।