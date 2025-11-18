ফি সমস্যা মেটানোই প্রথম কাজ, কাজে যোগ দিয়ে জানালেন গৌড়বঙ্গের উপাচার্য

ফি সমস্যা মেটানোই প্রথম কাজ, কাজে যোগ দিয়ে জানালেন গৌড়বঙ্গের উপাচার্য
নিয়োগের তিন সপ্তাহ পর কাজে যোগ দিলেন গৌড়বঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য আশিস ভট্টাচার্য ৷ তাঁকে স্বাগত জানাতে মালদা স্টেশনে যান বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ও আধিকারিকরা ৷
Published : November 18, 2025 at 5:47 PM IST
মালদা, 18 নভেম্বর: নিয়োগের তিন সপ্তাহ পর কাজে যোগ দিলেন গৌড়বঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের নয়া উপাচার্য আশিস ভট্টাচার্য ৷ গত 29 অক্টোবর রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোস এই বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য হিসাবে বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থবিদ্যার অধ্যাপক আশিস ভট্টাচার্যের নাম অনুমোদন করেন ৷ এই তিন সপ্তাহ উপাচার্যহীন বিশ্ববিদ্যালয় এক ভয়ংকর পরিস্থিতির মধ্যে দিয়ে গিয়েছে ৷ অনেক জরুরি কাজও আটকে গিয়েছে বলে বিশ্ববিদ্যালয় সূত্রে খবর ৷ শেষ পর্যন্ত তিনি এদিন তাঁর দায়িত্ব গ্রহণ করায় স্বস্তির নিঃশ্বাস বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্দরে ৷
মঙ্গলবার বন্দে ভারত এক্সপ্রেসে মালদা পৌঁছন নয়া স্থায়ী উপাচার্য ৷ তাঁকে স্বাগত জানাতে মালদা স্টেশনে উপস্থিত ছিলেন বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক, আধিকারিকরা ৷ বিশ্ববিদ্যালয়ে পৌঁছে তিনি প্রথমে সেখানকার কর্মী, আধিকারিক ও শিক্ষক-শিক্ষিকাদের সঙ্গে মিলিত হন ৷ বিশ্ববিদ্যালয়ের বেশকিছু তথ্য জেনে নেন ৷ এর পর তিনি সংবাদমাধ্যমের মুখোমুখি হন ৷
উপাচার্য জানান, "এই বিশ্ববিদ্যালয়ের বেশ কিছু সমস্যার কথা এখানে আসার আগেই জানতে পেরেছি ৷ তার মধ্যে মূল সমস্যা সেমেস্টার ফি নিয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়া ৷ এখানে সেমেস্টার ফি বাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে ৷ এতে ছাত্রছাত্রীরা একটি সেমেস্টার দেওয়ার পর পরের সেমেস্টার দিতে রাজি হয়নি ৷ বিষয়টি আমার কানে এসেছে ৷ সেই সমস্যার কীভাবে সমাধান করা যায়, সেটাই আমার প্রথম কাজ ৷ এর জন্য আগামিকালই সবাইকে নিয়ে আলোচনায় বসার কথা ভেবেছি ৷ ইতিমধ্যেই ছেলেমেয়েদের জীবন থেকে কয়েক মাস সময় নষ্ট হয়েছে ৷ এই সমস্যা যাতে দীর্ঘায়িত না-হয়, সেই চেষ্টা আমার থাকবে ৷"
আশিস ভট্টাচার্য আরও বলেন, "এখানে আধিকারিক থেকে শুরু করে শিক্ষক-শিক্ষিকা এবং শিক্ষাকর্মীদের কিছু সমস্যা রয়েছে বলে শুনেছি ৷ আমি তাঁদের সঙ্গে আলোচনায় বসব ৷ যেমন, অধ্যাপক-অধ্যাপিকাদের একটি প্রোমোশন কয়েক বছর ধরে আটকে রয়েছে ৷ সেই বিষয়টি আমাকে দেখতে হবে ৷ এখানে নিরাপত্তার সমস্যার কথাও শুনেছি ৷ সবার সঙ্গে কথা বলা হলে নিশ্চয়ই আরও নানাবিধ সমস্যার বিষয় উঠে আসবে ৷ সমস্যাগুলি দ্রুত মিটিয়ে ফেলা আমার অন্যতম কাজ ৷ উপাচার্য হলেও আমি একজন শিক্ষক ৷ তাই শিক্ষা এবং গবেষণার প্রতি আমার সবসময় গুরুত্ব থাকবে ৷ তার জন্য আরও বেশি ফান্ডিং প্রয়োজন ৷ কারণ, ফান্ডিং ছাড়া গবেষণা সম্ভব নয় ৷"
উপাচার্য আরও বলেন, "আরও নতুন বিভাগ কীভাবে এখানে চালু করা যায়, সেই বিষয় নিয়েও চিন্তাভাবনা করব ৷ বারবার শুনেছি, এটা প্রান্তিক বিশ্ববিদ্যালয় ৷ তাই ছাত্রছাত্রীদের দিক দেখাই আমার প্রধান কাজ ৷ পড়ুয়ারা উপকৃত হলেই সমাজ উপকৃত হবে ৷ আমি মনে করি, বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গণ ছাত্রছাত্রী, শিক্ষক, অশিক্ষক, গবেষক, সবার মুক্ত চিন্তাভাবনার জায়গা ৷ বিতর্কের মাধ্যমে আমাদের ধ্যান ধারণা আরও অগ্রসর হয় ৷ সেই পরিবেশ যাতে এই বিশ্ববিদ্যালয়ে থাকে সেদিকে আমার সজাগ দৃষ্টি থাকবে ৷"