সারা বছর মা থাকেন অন্তরালে, শুধু নবমীতেই পুজো হয় গোসানী মায়ের

সারা বছর মা থাকেন অন্তরালে, শুধু নবমীতেই পুজো হয় গোসানী মায়ের
Gosani Maa Puja: 300-400 বছরের পুরনো মুর্তিটির সঙ্গে কোচবিহার ও জলপাইগুড়ি রাজবাড়ির মূর্তির মিল রয়েছে । অভিজিৎ বসুর প্রতিবেদন ৷
Published : October 20, 2026 at 4:34 PM IST
জলপাইগুড়ি, 20 অক্টোবর: পাঁচদিনের দুর্গাপুজো ৷ ষষ্ঠী থেকে শুরু, দশমীতে শেষ ৷ পাঁচদিনই উমার আরাধনায় ব্রতী হয় আপামর বঙ্গবাসী ৷ ব্যতিক্রমও রয়েছে ৷ যেমন, জলপাইগুড়ির গোসানী মা ৷ শুধু নবমীতেই পুজো হয় ৷ সেই পুজোয় আশপাশের মানুষ তো অংশগ্রহণ করেন ৷ দূরদূরান্ত থেকেও অনেকে আসেন ৷ কারণ, শুধু মহানবমীতেই দর্শন পাওয়া যায় মায়ের ৷ সারা বছর গোসানী মা কোথায় থাকেন, অজানা অনেকেরই ৷
গোসানী মায়ের পুজো
জলপাইগুড়ি জেলার খয়েরখাল গ্রামে পুজো হয় গোসানী মায়ের ৷ এই গ্রামটি ময়নাগুড়ি ব্লকের পদমতি 1 নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় অবস্থিত । ওই গ্রামেই রয়েছে গোসানী মায়ের মন্দির ৷ সেই মন্দিরেই প্রতিবছর মহানবমীতে পুজো হয় ৷ এখানে দুর্গাপ্রতিমা সোনার ৷ আর সেই কারণেই দুর্গাপ্রতিমাকে সারা বছর রাখা হয় কোনও অজ্ঞাত স্থানে ৷ নিরাপত্তার কারণে মায়ের বিগ্রহ সারা বছর কোথায় থাকে, কাউকেই জানানো হয় না ।
কথিত আছে, গোসানী মায়ের মন্দিরের পিছনেই রয়েছে একটি বিরাট ডোবা ৷ যাকে খয়েরখাল বলে । চারপাশে প্রচুর খয়ের গাছ ছিল বলে এই নাম হয়েছিল খালের । খালটি দেখে মনে হয়, যেন একটা সবুজ খেত । কিন্তু উপরের সবুজ আস্তরণ সরালেই জল পাওয়া যায় । আর খালের গভীরেই লুকিয়ে রয়েছে সোনার দুর্গাপ্রতিমার ইতিহাস ৷
সোনার দুর্গাপ্রতিমা
স্থানীয় বাসিন্দা ভূপেন্দ্রনাথ রায় বলেন, ‘‘খয়েরখাল খনন করার সময়েই সোনার দুর্গা প্রতিমাটি উদ্ধার করা হয়েছে । তখন থেকেই সোনার দুর্গা গ্রামে পুজো করা হয় । সোনার মূর্তিতে দু'টি সিংহ রয়েছে । অসুর ও মহিষের মাথা রয়েছে । দুর্গাদেবীর সঙ্গে আর কোনও দেবদেবীর মূর্তি নেই । সোনার দুর্গা মা গোসানীদেবীর হাতে কোনও অস্ত্র ছিল না । সোনার দুর্গা মূর্তিটির উচ্চতা 4 ইঞ্চি । দেবীদুর্গাকে দেখে মনে হয় তিনি যেন অসুর বধের ভঙ্গিমায় বসে আছেন । দেবীকে বসানোর জন্য রুপোর সিংহাসন রয়েছে । গোসানীদেবীর হাতে রুপোর তৈরি অস্ত্র দেওয়া হয়েছে । সারা বছর সোনার দুর্গা মা কোথায় থাকেন, কেউ জানে না ।’’
মন্দিরের পুরোহিত কুমুদ রায় বলেন, ‘‘আমরা বংশ পরম্পরায় রাজবংশী মন্ত্র উচ্চারণের মাধ্যমে পুজো করে আসছি । নবমীর দিন বিগ্রহকে স্নান করিয়ে মন্দিরে এনে পুজো করা হয় । নবমীর দিনই সূর্যাস্তের আগেই ঘটে জল ঢেলে বিগ্রহকে তার মধ্য়ে ফেলা হয় এবং এর মাধ্যমে প্রতীকী বিসর্জন সম্পন্ন হয় । তারপর মায়ের সোনার মূর্তিটি নিরাপদ জায়গায় সরিয়ে রাখা হয় । পুজোকে কেন্দ্র করে একদিনের মেলার আয়োজন । পুলিশি নিরাপত্তা থাকে চোখে পড়ার মতো । পুজো দিতে গ্রামবাসী ছাড়াও দূরদূরান্ত থেকে অনেক মানুষ আসেন । এই খয়েরখালের এই সোনার মূর্তিটির সঙ্গে জলপাইগুড়ির বৈকুন্ঠপুর রাজবাড়ি ও কোচবিহার রাজবাড়ির মন্দিরের মা দুর্গার মূর্তির সঙ্গে যথেষ্ট মিল রয়েছে ৷’’
জলপাইগুড়ির ইতিহাস গবেষক উমেশ শর্মা বলেন, ‘‘এই দুর্গা প্রতিমাটির সঙ্গে জলপাইগুড়ির বৈকুণ্ঠপুর রাজবাড়ির সোনার দুর্গা ও কোচবিহার রাজপরিবারের সোনার দুর্গার সঙ্গে অনেকটা মিল রয়েছে । জলপাইগুড়ি রাজপরিবারের সোনার মূর্তির সঙ্গে খয়েরখালের মূর্তির হুবহু মিল রয়েছে । খয়েরখাল খননের সময় মূর্তিটি পায় ওই এলাকার রায় পরিবার । সেই থেকেই নবমীর দিন মা দুর্গার পুজো হয়ে আসছে । সেই মূর্তি এটাই কি না, তা নিয়ে বিতর্ক আছে । এই মূর্তিটি 300-400 বছরের পুরনো ।’’
জলপাইগুড়ি রাজবাড়ির সদস্য প্রণত বসু বলেন, ‘‘আমাদের বাড়ির সোনার দুর্গা মায়ের সঙ্গে খয়েরখালের দুর্গাপ্রতিমার মিল রয়েছে । কোচবিহার রাজবাড়ি ও জলপাইগুড়ি বৈকুন্ঠপুর রাজবাড়ির সঙ্গে এই মূর্তি একই রকম । কিন্তু মূর্তিটি কত সালের, সেটা জানা নেই ।’’
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