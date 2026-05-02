ঝড়ে লন্ডভন্ড গরুবাথান, গাছচাপায় জখম একাধিক ! 24 ঘণ্টা পরও প্রশাসনের দেখা নেই

ঝড়ে লন্ডভন্ড গরুবাথান, গাছচাপায় জখম একাধিক ! 24 ঘণ্টা পরও প্রশাসনের দেখা নেই
Published : May 2, 2026 at 6:22 PM IST
কালিম্পং, 2 মে: একদিকে ভোটের উত্তাপ, অন্যদিকে প্রকৃতির তাণ্ডব ! এই দুইয়ের মাঝে কার্যত বিপর্যস্ত উত্তরবঙ্গের পাহাড়ি জনপদ । শুক্রবার বিকেলের প্রবল ঝড়-বৃষ্টিতে তছনছ হয়ে গেল কালিম্পং জেলার গরুবাথান ব্লকের বিস্তীর্ণ এলাকা । বহু বাড়ি ভেঙে গিয়েছে, উপড়ে পড়েছে বড় বড় গাছ, আহত অন্তত 10 জন । অভিযোগ, 24 ঘণ্টা পেরোলেও প্রশাসনের তৎপরতা কার্যত চোখে পড়ার মতো নয় ।
স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, শুক্রবার বিকেল চারটে নাগাদ ঝড়-বৃষ্টি শুরু হয় । সময় গড়ানোর সঙ্গে সঙ্গে তার তীব্রতা বাড়তে থাকে । বিকেল পাঁচটা নাগাদ পরিস্থিতি ভয়াবহ রূপ নেয়, ঝোড়ো হাওয়ায় একের পর এক বিশাল গাছ উপড়ে পড়ে বসতবাড়ির উপর ।
সবচেয়ে মর্মান্তিক ঘটনা ঘটে লোয়ার ফাগু চা-বাগান এলাকায় । সত্তরোর্ধ্ব বিনা কাওয়ার নাতি লক্ষ্মী কাওয়ারকে নিয়ে ঘরে ছিলেন । আচমকাই একটি বিশাল গাছ ভেঙে পড়ে তাদের বাড়ির উপর । গাছের নীচে চাপা পড়ে যায় নাতি । তাকে উদ্ধার করতে গিয়ে আহত হন বৃদ্ধাও । বর্তমানে ভাঙাচোরা বাড়ির উপর এখনও পড়ে রয়েছে সেই বিশাল গাছ । আশ্রয়ের খোঁজে আপাতত প্রতিবেশীর বাড়িতেই ঠাঁই নিয়েছেন তাঁরা ।
একই ছবি এলাকার আরও বহু পরিবারে । স্মরণ বিশুয়া, বাসনা কুমালদের মতো বহু পরিবার গৃহহীন হয়ে পড়েছেন । বাসনা দেবীর কথায়, "সব কিছু নষ্ট হয়ে গিয়েছে । কাপড়চোপড় ভিজে গিয়েছে । এখনও পর্যন্ত কোনও সরকারি সাহায্য পাইনি ।"
শুক্রবার সন্ধে থেকেই বিদ্যুৎ বিচ্ছিন্ন গোটা এলাকা । অন্ধকারে রাত কাটাতে হয়েছে বাসিন্দাদের । যদিও কিছু জায়গায় স্থানীয় উদ্যোগে বিদ্যুৎ পরিষেবা ফেরানোর কাজ শুরু হয়েছে, কিন্তু তা অত্যন্ত সীমিত ।
সবচেয়ে বড় অভিযোগ, বিপর্যয়ের 24 ঘণ্টা পরেও এলাকায় পৌঁছয়নি বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনী বা প্রশাসনের কোনও উচ্চপদস্থ আধিকারিক । আহতদের স্থানীয় স্তরেই প্রাথমিক চিকিৎসা দেওয়া হয়েছে । বহু জায়গায় রাস্তার উপর পড়ে থাকা গাছ স্থানীয়দের নিজেদের উদ্যোগেই কাটতে হচ্ছে ।
এই পরিস্থিতিতে উদ্ধারকাজে নামেন গোর্খা জনমুক্তি মোর্চার যুব সদস্যরা । শুক্রবার রাত থেকেই তাঁরা ক্ষতিগ্রস্ত এলাকায় ত্রাণ ও উদ্ধারকার্যে হাত লাগিয়েছেন । তাঁদের দাবি, দ্রুত প্রশাসনিক হস্তক্ষেপ না হলে পরিস্থিতি আরও জটিল হবে । স্থানীয় যুবক বিশাল ছেত্রীর কথায়, "আজ দুপুর পর্যন্ত শুধু ত্রিপাল দেওয়া হয়েছে । কিন্তু মানুষের অবস্থা খুবই খারাপ । দ্রুত বাড়ি মেরামতের ব্যবস্থা করতে হবে ।"
বাড়িঘর ভাঙার পাশাপাশি বড় ধাক্কা লেগেছে এলাকার অর্থনীতিতেও । গরুবাথান অঞ্চলে সুপারি বাগান স্থানীয়দের আয়ের অন্যতম প্রধান উৎস । ঝড়ে সেই বাগানেরও ব্যাপক ক্ষতি হয়েছে । ফলে ভবিষ্যৎ আয় নিয়েও দুশ্চিন্তায় রয়েছেন বাসিন্দারা ও ব্যবসায়ীরা ।
এখনও বহু জায়গায় গাছ পড়ে থাকায় যাতায়াত ব্যবস্থা ভেঙে পড়েছে । জরুরি পরিষেবাও ব্যাহত হচ্ছে । সব মিলিয়ে প্রশ্ন উঠছে, বিপর্যয়ের প্রায় 24 ঘণ্টা পরেও কেন অধরা প্রশাসনিক সাহায্য ? যদিও এই বিষয়ে এখনও পর্যন্ত প্রশাসনের তরফে কোনও আনুষ্ঠানিক প্রতিক্রিয়া মেলেনি । ঝড় থেমেছে, কিন্তু গরুবাথানের মানুষ এখনও লড়ছেন বেঁচে থাকার লড়াই ।
