জিটিএ'তে রাজনৈতিক সঙ্কট: পদত্যাগের মিছিলে অচল হওয়ার মুখে পাহাড়ের প্রশাসনিক কাঠামো

জিটিএ'তে রাজনৈতিক সঙ্কট: পদত্যাগের মিছিলে অচল হওয়ার মুখে পাহাড়ের প্রশাসনিক কাঠামো
17 জুন, গোর্খাল্যান্ড টেরিটোরিয়াল অ্যাডমিনিস্ট্রেশনের (জিটিএ) চিফ এগজিকিউটিভ পদ থেকে ইস্তফা দেন অনীত থাপা ৷ তারপর থেকে জিটিএ'র একাধিক সভাসদ পদত্যাগ করেন ৷
Published : June 23, 2026 at 4:46 PM IST
দার্জিলিং, 23 জুন: গোর্খাল্যান্ড টেরিটোরিয়াল অ্যাডমিনিস্ট্রেশন (জিটিএ)-এর সাম্প্রতিক ঘটনাগুলো পাহাড়ের রাজনৈতিক স্থিতিশীলতাকে চরম অনিশ্চয়তার মুখে ঠেলে দিয়েছে ৷ 15 জন সভা সদস্যের গণপদত্যাগ এবং দলীয় নেতৃত্বের বিরুদ্ধে দুর্নীতির গুরুতর অভিযোগ পাহাড়ের প্রশাসনিক পরিকাঠামোকে কার্যত অচল করে দিয়েছে।
সম্প্রতি পদত্যাগ করেছেন উদয় দেওয়ান (সুখিয়া-মানেভঞ্জন), রাজেশ চৌহান (রাংবুল-ধোত্রিয়া), লাকপা নামগেল ভুটিয়া (রঙ্গো-তোড়ে-জলঢাকা), কমল সুব্বা (পেডং), মাইলশ রাই (মিরিক-থুরবো-ডুপটিন), সেনোরা নামচু (চিবো-তাশিডিং), মণি প্রসাদ রাই (তাকলিং-পেশক), নুরি শেরপা (টুং-সেন্ট মেরিস), বিকাশ রাই (হোমস-ভালুখপ), দাওয়া তেঞ্জি শেরপা (আলগাড়া-দালাপচাঁদ), কুমার শর্মা (লাভা-লিংসায়) এবং পরেশ তির্কি (সুকনা-পানিঘাটা)। এই তালিকায় রয়েছেন নর্ডেন শেরপা, হেমন্ত রাই এবং 4 নম্বর সমষ্টির লাকপা নামগেল ভুটিয়াও।
এই পরিস্থিতির প্রেক্ষিতে ভারতীয় গোর্খা প্রজাতান্ত্রিক মোর্চা (বিজিপিম)-এর সভাপতি অনীত থাপা জানিয়েছেন যে, সোশাল মিডিয়ায় পদত্যাগের কথা জানলেও নিয়ম মেনে তিনি এখনও কোনও পদত্যাগপত্র গ্রহণ করেননি। তিনি দাবি করেছেন, একটি শৃঙ্খলাপরায়ণ রাজনৈতিক দলের প্রক্রিয়া মেনে ইস্তফা দিতে হয়, যা এখানে মানা হয়নি।
গত 16 জুন প্রথমবার পাহাড় সফরে আসেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী ৷ কার্শিয়াংয়ে বক্তব্য রাখতে গিয়ে জিটিএ-র দুর্নীতির তদন্তের কথা জানিয়েছিলেন মুখ্যমন্ত্রী ৷ পরদিনই অর্থাৎ 17 জুন গোর্খাল্যান্ড টেরিটোরিয়াল অ্যাডমিনিস্ট্রেশনের (জিটিএ) চিফ এগজিকিউটিভ পদ থেকে ইস্তফা দেন অনীত থাপা ৷ তারপর থেকে ধীরে ধীরে জিটিএ'র একাধিক সভাসদ পদত্যাগ করেন ৷ 18 জুন 3 জন, 21 জুন 12 জন এবং 23 জুন অর্থাৎ মঙ্গলবার আরও 3 জন জিটিএ'র সভাসদ পদত্যাগ করেন ৷
গোর্খা টেরিটোরিয়াল অ্যাডমিনিস্ট্রেশনের (জিটিএ) সভাসদ সংখ্যা মোট 50 জন। এর মধ্যে 45 জন সরাসরি নির্বাচিত এবং 5 জন রাজ্যপাল কর্তৃক মনোনীত। সভাসদদের রাজনৈতিক দলের পরিসংখ্যানটি হল—ভারতীয় গোর্খা প্রজাতান্ত্রিক মোর্চার (BGPM)33 জন (অনিত থাপার নেতৃত্বাধীন), অজয় এডওয়ার্ডসের আইজিজেএফ (Indian Gorkha Janshakti Front) 6 জন, তৃণমূল কংগ্রেসের (TMC) একজন এবং 5 জন নির্দল (Independents) সভাসদ রয়েছে ৷
অনীত থাপার মতে, বিজেপির সংকল্প পূরণের সময় এসেছে এবং তিনি মনে করেন এই সময়ে নিজের আসন ত্যাগ করাই পাহাড়ের স্বার্থে সঠিক সিদ্ধান্ত। অনীত বলেন, "আমরা একটি সুশৃঙ্খল দল, তাই নিয়োগের মতোই পদত্যাগপত্র জমা দেওয়ার প্রক্রিয়া রয়েছে।" তিনি আরও যোগ করেন, "পাহাড়ের স্বার্থে রাজু বিস্তার কণ্ঠস্বরকে আরও শক্তিশালী করা প্রয়োজন এবং জাতিগত দাবির স্বার্থে তাঁদের ঐক্যবদ্ধভাবে এগিয়ে যেতে হবে।"
অন্যদিকে, ইন্ডিয়ান গোর্খা জনশক্তি ফ্রন্টের আহ্বায়ক অজয় এডওয়ার্ডস এই পদত্যাগগুলোকে তীব্র কটাক্ষ করে জানিয়েছেন যে, এটি আসলে দুর্নীতির তদন্ত থেকে বাঁচার এক পরিকল্পিত 'নাটক' মাত্র। তিনি অভিযোগ করেছেন যে, যারা এতদিন জিটিএ-র তহবিল তছরুপ করেছেন, তারা এখন নিজেদের 'গোর্খাল্যান্ড প্রেমী' হিসেবে সাজানোর চেষ্টা করছেন।
এডওয়ার্ডসের আরও দাবি, জিটিএ-র দুর্নীতির তদন্ত হওয়ার ভয় থেকেই এই সদস্যরা তাড়াহুড়ো করে পদত্যাগ করছেন। তিনি বলেন, "প্রচুর দুর্নীতি করা ব্যক্তিরা এখন সত্যিকারের গোর্খাল্যান্ড প্রেমী হওয়ার ভান করছে।" এছাড়া, জিটিএ-তে যারা দুর্নীতি করেননি তাদের ভয় পাওয়ার কিছু নেই এবং তিনি দুর্নীতিগ্রস্তদের বিরুদ্ধে আইনি লড়াই চালিয়ে যাওয়ার অঙ্গীকার করেন।
পাহাড়ের এই জটিল রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে জিটিএ-র ভবিষ্যৎ কার্যত ঝুলে রয়েছে ৷ বিজেপির 'সংকল্প' পূরণ এবং অন্যদিকে দুর্নীতি নিয়ে বিরোধী দলের তীব্র আক্রমণের মাঝে প্রশাসনিক কাজকর্ম স্তিমিত হয়ে পড়ায় পাহাড়ের উন্নয়নমূলক প্রকল্পের ভবিষ্যৎ এখন বড় প্রশ্নের মুখে।