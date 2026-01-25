ETV Bharat / state

গোর্খাল্যান্ডের দাবিতে কেন্দ্রের প্রতিনিধি পঙ্কজের সঙ্গে কথা বিমল-রোশনের, ভোটব্যাঙ্কের রাজনীতি; কটাক্ষ অনিতের

ভোটের আগে পাহাড় সফরে এসেছেন মধ্যস্থতাকারী পঙ্কজ সিং ৷ দেখা করে আরও একবার আলাদা রাজ্যের দাবি তুলল গোর্খা জনমুক্তি মোর্চা ও বিজেপি ৷

Long standing Gorkhaland Issue
কেন্দ্রীয় সরকার নিযুক্ত ইন্টারলোকিউটার পঙ্কজ কুমার সিংয়ের সঙ্গে জেজিএম সভাপতি বিমল গুরুং ও সাধারণ সম্পাদক রোশন গিরি (ইটিভি ভারত)
By ETV Bharat Bangla Team

Published : January 25, 2026 at 4:00 PM IST

3 Min Read
দার্জিলিং, 25 জানুয়ারি: বিধানসভা নির্বাচনের আগে আবারও পৃথক গোর্খাল্যান্ডের দাবিতে সরব বিজেপি ও গোর্খা জনমুক্তি মোর্চা ৷ শান্তি স্থাপন করতে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রকের নির্দেশে পাঁচ দিনের সফরে পাহাড়ে এসেছেন কেন্দ্রীয় সরকার নিযুক্ত ইন্টারলোকিউটার বা মধ্যস্থতাকারী পঙ্কজ কুমার সিং ৷ তাঁর সঙ্গে দেখা করে পৃথক রাজ্যের দাবি জানানেল জেজিএম নেতা বিমল গুরুং থেকে শুরু করে রোশন গিরিরা ৷

দার্জিলিংয়ের বিজেপি সাংসদ রাজু বিস্তাও এদিন দেখা করেন পঙ্কজের সঙ্গে ৷ দার্জিলিং-সহ আশপাশের এলাকাগুলিতে রাজনৈতিক সমস্যার স্থায়ী সমাধানের জন্য গত অক্টোবরে মধ্যস্থতাকারী নিয়োগ করে কেন্দ্রের মোদি সরকার । প্রাক্তন উপ-জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা পঙ্কজ কুমার সিং-কে এই দায়িত্বে নিয়ে আসা হয় ৷ এবার পাহাড় সফরে এলেন তিনি ৷

পশ্চিমবঙ্গ থেকে আলাদা হয়ে গোর্খাল্যান্ড প্রতিষ্ঠার দাবি কয়েক দশকের পুরনো ৷ এদিকে আর মাস দুয়েকের মধ্যে রাজ্যে বিধানসভা ভোট হওয়ার কথা ৷ তার আগে শনিবারের এই বৈঠক নিয়ে বিরোধীদের কটাক্ষ করেন ভারতীয় গোর্খা প্রজাতান্ত্রিক মোর্চার নেতা তথা তৃণমূলের জোট সঙ্গী অনিত থাপা ৷ তিনি এই বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন না ৷ বৈঠককে আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনে (বিজেপি ও বিমলের) ভোট পাওয়ার কৌশল বলে কটাক্ষ করেছেন অনিত ৷

শনিবার দার্জিলিংয়ে প্রাক্তন আইপিএস পঙ্কজ কুমার সিংয়ের সঙ্গে বৈঠকে বসেন দার্জিলিংয়ের সাংসদ রাজু বিস্তা, বিধায়ক নিরজ জিম্বা ও গোর্খা জনমুক্তি মোর্চার সভাপতি বিমল গুরুং ও সাধারণ সম্পাদক রোশন গিরি ৷ এই বৈঠকের ছবি সোশাল মিডিয়ায় পোস্ট করেছেন বিমল গুরুং ৷ রবিবার কালিম্পং ও তারপর দু'দিন তরাই ও ডুয়ার্সে যাওয়ার কথা রয়েছে ইন্টারলোকিউটার পঙ্কজ কুমার সিংয়ের ।

বৈঠকে মোর্চার পক্ষ থেকে প্রাক্তন আমলার হাতে একটি স্মারকলিপি তুলে দেওয়া হয় ৷ স্মারকলিপিতে ভারতের সংবিধানের আওতায় একটি পূর্ণাঙ্গ রাজ্য হিসেবে গোর্খাল্যান্ড গঠনের জোরালো দাবি জানান বিমল গুরুং, রোশন গিরিরা ৷ যদি রাজ্যের মর্যাদা পাওয়া সম্ভব না-হয় তাহলে অন্তত আইনসভা-সহ একটি পূর্ণ ক্ষমতাসম্পন্ন কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল গঠনের বিকল্প প্রস্তাবও দিয়েছেন তাঁরা ৷

Memorandum on Gorkhaland Demand
প্রাক্তন আমলাকে দেওয়া স্মারকলিপি (ইটিভি ভারত)

জেজিএম সভাপতি বিমল গুরুং এবং সাধারণ সম্পাদক রোশন গিরি ওই চিঠিতে দার্জিলিং পাহাড়, কালিম্পং, তরাই ও ডুয়ার্স অঞ্চলের গোর্খা জনগোষ্ঠীর দীর্ঘদিনের মর্যাদা, নিরাপত্তা, উন্নয়ন এবং সামাজিক-সাংস্কৃতিক পরিচয় রক্ষার সংগ্রামের কথা তুলে ধরেছেন ৷ স্মারকলিপিতে বলা হয়েছে, অতীতের বিভিন্ন প্রশাসনিক বন্দোবস্ত সত্ত্বেও পাহাড়ে এখনও অনিশ্চয়তা ও বিচ্ছিন্নতার অনুভূতি রয়ে গিয়েছে ৷ তাঁদের আরও দাবি গণতান্ত্রিক পরিকাঠামো, ঐতিহাসিক বঞ্চনা এবং আত্মশাসনের অধিকারের ভিত্তিতে এই নতুন রাজ্য প্রতিষ্ঠা করতে হবে ৷

এই প্রসঙ্গে বিমল গুরুং বলেন, “দেশের সংবিধানের আওতায় একটি পূর্ণাঙ্গ রাজ্য হিসেবে গোর্খাল্যান্ড গঠনের সুস্পষ্ট দাবি আমরা পেশ করেছি ৷ রাজ্যের মর্যাদা দেওয়া একান্ত সম্ভব না হলে আইনসভা-সহ কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল গঠনই একমাত্র কার্যকরী বিকল্প ৷ এর চেয়ে কম কোনও ব্যবস্থা প্রশাসনিক সমস্যার সমাধান করতে পারবে না এবং তাতে ভবিষ্যতে অস্থিরতা বাড়াতে পারে ৷"

পৃথক রাজ্য ছাড়া স্মারকলিপিতে আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হিসেবে পাহাড়ের 11টি 'বঞ্চিত' গোর্খা উপ-জনগোষ্ঠীকে তফসিলি জনজাতির (এসটি) মর্যাদা দেওয়ার দাবির কথা তুলে ধরা হয়েছে ৷ কয়েকটি গোর্খা সম্প্রদায় ইতিমধ্যে এসটি স্বীকৃতি পেয়েছে ৷ বাকি উপ-জনগোষ্ঠীগুলিকে এই স্বীকৃতি না দেওয়ায় গোর্খা সমাজে সামাজিক ও সাংবিধানিক বৈষম্য সৃষ্টি হয়েছে বলে দাবি করেছে জিজেএম ৷ দলের তরফে কেন্দ্রীয় সরকারকে দ্রুত পদক্ষেপ নিয়ে এই উপ-জনগোষ্ঠীগুলিকে এসটি তালিকাভুক্ত করার আবেদন জানানো হয়েছে, যাতে ন্যায়, সমতা এবং সামাজিক সংহতি নিশ্চিত হয় ৷

