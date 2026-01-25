গোর্খাল্যান্ডের দাবিতে কেন্দ্রের প্রতিনিধি পঙ্কজের সঙ্গে কথা বিমল-রোশনের, ভোটব্যাঙ্কের রাজনীতি; কটাক্ষ অনিতের
ভোটের আগে পাহাড় সফরে এসেছেন মধ্যস্থতাকারী পঙ্কজ সিং ৷ দেখা করে আরও একবার আলাদা রাজ্যের দাবি তুলল গোর্খা জনমুক্তি মোর্চা ও বিজেপি ৷
Published : January 25, 2026 at 4:00 PM IST
দার্জিলিং, 25 জানুয়ারি: বিধানসভা নির্বাচনের আগে আবারও পৃথক গোর্খাল্যান্ডের দাবিতে সরব বিজেপি ও গোর্খা জনমুক্তি মোর্চা ৷ শান্তি স্থাপন করতে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রকের নির্দেশে পাঁচ দিনের সফরে পাহাড়ে এসেছেন কেন্দ্রীয় সরকার নিযুক্ত ইন্টারলোকিউটার বা মধ্যস্থতাকারী পঙ্কজ কুমার সিং ৷ তাঁর সঙ্গে দেখা করে পৃথক রাজ্যের দাবি জানানেল জেজিএম নেতা বিমল গুরুং থেকে শুরু করে রোশন গিরিরা ৷
দার্জিলিংয়ের বিজেপি সাংসদ রাজু বিস্তাও এদিন দেখা করেন পঙ্কজের সঙ্গে ৷ দার্জিলিং-সহ আশপাশের এলাকাগুলিতে রাজনৈতিক সমস্যার স্থায়ী সমাধানের জন্য গত অক্টোবরে মধ্যস্থতাকারী নিয়োগ করে কেন্দ্রের মোদি সরকার । প্রাক্তন উপ-জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা পঙ্কজ কুমার সিং-কে এই দায়িত্বে নিয়ে আসা হয় ৷ এবার পাহাড় সফরে এলেন তিনি ৷
Had a productive and positive meeting with the interlocutor Shri Pankaj Kumar Singh today in Darjeeling. Discussed key issues for the Gorkhaland region and our community’s aspirations. Grateful for the dialogue and looking forward to continued progress! #Gorkhaland #Darjeeling pic.twitter.com/ksFGm69y2G— Bimal Gurung (@IamBimalGurung) January 24, 2026
পশ্চিমবঙ্গ থেকে আলাদা হয়ে গোর্খাল্যান্ড প্রতিষ্ঠার দাবি কয়েক দশকের পুরনো ৷ এদিকে আর মাস দুয়েকের মধ্যে রাজ্যে বিধানসভা ভোট হওয়ার কথা ৷ তার আগে শনিবারের এই বৈঠক নিয়ে বিরোধীদের কটাক্ষ করেন ভারতীয় গোর্খা প্রজাতান্ত্রিক মোর্চার নেতা তথা তৃণমূলের জোট সঙ্গী অনিত থাপা ৷ তিনি এই বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন না ৷ বৈঠককে আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনে (বিজেপি ও বিমলের) ভোট পাওয়ার কৌশল বলে কটাক্ষ করেছেন অনিত ৷
শনিবার দার্জিলিংয়ে প্রাক্তন আইপিএস পঙ্কজ কুমার সিংয়ের সঙ্গে বৈঠকে বসেন দার্জিলিংয়ের সাংসদ রাজু বিস্তা, বিধায়ক নিরজ জিম্বা ও গোর্খা জনমুক্তি মোর্চার সভাপতি বিমল গুরুং ও সাধারণ সম্পাদক রোশন গিরি ৷ এই বৈঠকের ছবি সোশাল মিডিয়ায় পোস্ট করেছেন বিমল গুরুং ৷ রবিবার কালিম্পং ও তারপর দু'দিন তরাই ও ডুয়ার্সে যাওয়ার কথা রয়েছে ইন্টারলোকিউটার পঙ্কজ কুমার সিংয়ের ।
বৈঠকে মোর্চার পক্ষ থেকে প্রাক্তন আমলার হাতে একটি স্মারকলিপি তুলে দেওয়া হয় ৷ স্মারকলিপিতে ভারতের সংবিধানের আওতায় একটি পূর্ণাঙ্গ রাজ্য হিসেবে গোর্খাল্যান্ড গঠনের জোরালো দাবি জানান বিমল গুরুং, রোশন গিরিরা ৷ যদি রাজ্যের মর্যাদা পাওয়া সম্ভব না-হয় তাহলে অন্তত আইনসভা-সহ একটি পূর্ণ ক্ষমতাসম্পন্ন কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল গঠনের বিকল্প প্রস্তাবও দিয়েছেন তাঁরা ৷
জেজিএম সভাপতি বিমল গুরুং এবং সাধারণ সম্পাদক রোশন গিরি ওই চিঠিতে দার্জিলিং পাহাড়, কালিম্পং, তরাই ও ডুয়ার্স অঞ্চলের গোর্খা জনগোষ্ঠীর দীর্ঘদিনের মর্যাদা, নিরাপত্তা, উন্নয়ন এবং সামাজিক-সাংস্কৃতিক পরিচয় রক্ষার সংগ্রামের কথা তুলে ধরেছেন ৷ স্মারকলিপিতে বলা হয়েছে, অতীতের বিভিন্ন প্রশাসনিক বন্দোবস্ত সত্ত্বেও পাহাড়ে এখনও অনিশ্চয়তা ও বিচ্ছিন্নতার অনুভূতি রয়ে গিয়েছে ৷ তাঁদের আরও দাবি গণতান্ত্রিক পরিকাঠামো, ঐতিহাসিক বঞ্চনা এবং আত্মশাসনের অধিকারের ভিত্তিতে এই নতুন রাজ্য প্রতিষ্ঠা করতে হবে ৷
এই প্রসঙ্গে বিমল গুরুং বলেন, “দেশের সংবিধানের আওতায় একটি পূর্ণাঙ্গ রাজ্য হিসেবে গোর্খাল্যান্ড গঠনের সুস্পষ্ট দাবি আমরা পেশ করেছি ৷ রাজ্যের মর্যাদা দেওয়া একান্ত সম্ভব না হলে আইনসভা-সহ কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল গঠনই একমাত্র কার্যকরী বিকল্প ৷ এর চেয়ে কম কোনও ব্যবস্থা প্রশাসনিক সমস্যার সমাধান করতে পারবে না এবং তাতে ভবিষ্যতে অস্থিরতা বাড়াতে পারে ৷"
পৃথক রাজ্য ছাড়া স্মারকলিপিতে আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হিসেবে পাহাড়ের 11টি 'বঞ্চিত' গোর্খা উপ-জনগোষ্ঠীকে তফসিলি জনজাতির (এসটি) মর্যাদা দেওয়ার দাবির কথা তুলে ধরা হয়েছে ৷ কয়েকটি গোর্খা সম্প্রদায় ইতিমধ্যে এসটি স্বীকৃতি পেয়েছে ৷ বাকি উপ-জনগোষ্ঠীগুলিকে এই স্বীকৃতি না দেওয়ায় গোর্খা সমাজে সামাজিক ও সাংবিধানিক বৈষম্য সৃষ্টি হয়েছে বলে দাবি করেছে জিজেএম ৷ দলের তরফে কেন্দ্রীয় সরকারকে দ্রুত পদক্ষেপ নিয়ে এই উপ-জনগোষ্ঠীগুলিকে এসটি তালিকাভুক্ত করার আবেদন জানানো হয়েছে, যাতে ন্যায়, সমতা এবং সামাজিক সংহতি নিশ্চিত হয় ৷