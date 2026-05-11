পাহাড়ের স্থায়ী সমাধানে তৎপর মোর্চা, মন্ত্রী দিলীপ ঘোষের সঙ্গে গুরুং-গিরিদের বৈঠক
মন্ত্রী দিলীপ ঘোষের সঙ্গে এক গুরুত্বপূর্ণ বৈঠকে সারলেন গোর্খা জনমুক্তি মোর্চার সুপ্রিমো বিমল গুরুং এবং সাধারণ সম্পাদক রোশন গিরি।
Published : May 11, 2026 at 3:43 PM IST
শিলিগুড়ি, 11 মে: রাজ্যের প্রশাসনিক পালাবদলের পর পাহাড়ের রাজনীতিতে নতুন সমীকরণ। নবনির্বাচিত মন্ত্রী দিলীপ ঘোষের সঙ্গে এক গুরুত্বপূর্ণ বৈঠকে সারলেন গোর্খা জনমুক্তি মোর্চার সুপ্রিমো বিমল গুরুং এবং সাধারণ সম্পাদক রোশন গিরি। বিধানসভা নির্বাচনে পাহাড়ের তিনটি আসনেই জোটের জয়ের পর, এই বৈঠককে দার্জিলিং, তরাই ও ডুয়ার্সের রাজনৈতিক ভবিষ্যতের জন্য অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করছে ওয়াকিবহাল মহল।
এদিন বৈঠকে মোর্চা নেতৃত্ব পাহাড়ের সমসাময়িক রাজনৈতিক পরিস্থিতির পাশাপাশি ‘স্থায়ী রাজনৈতিক সমাধান’ (PPS)-এর দাবিতে সরব হন। মোর্চার পক্ষ থেকে স্পষ্ট জানানো হয়েছে যে, পাহাড়ের মানুষের অধিকার ও পরিচিতি রক্ষায় কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারের ইতিবাচক পদক্ষেপ একান্ত প্রয়োজন।বিশেষভাবে উল্লেখ্য, বিমল গুরুংরা বর্তমান জিটিএ (GTA) বোর্ড নিয়ে মন্ত্রীর কাছে একগুচ্ছ অভিযোগ জমা দিয়েছেন। রোশন গিরি বলেন, "আমরা চাই সংবিধান মেনে আরও শক্তিশালী জিটিএ গঠন করা হোক। বর্তমান বোর্ড ভেঙে দিয়ে নতুন করে ব্যবস্থা নেওয়ার দাবি জানিয়েছি আমরা।"
মোর্চা নেতাদের বক্তব্য মন দিয়ে শোনার পর মন্ত্রী দিলীপ ঘোষ তাঁদের আশ্বস্ত করে জানান যে, পাহাড়ের এই দাবিসমূহ তিনি দ্রুত মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর গোচরে আনবেন। রাজ্য সরকার যে পাহাড়ের পরিস্থিতির ওপর কড়া নজর রাখছে, সে বিষয়েও তিনি স্পষ্ট বার্তা দেন। সরকারের এই ইতিবাচক আশ্বাসের প্রেক্ষিতেই আগামী 14 মে মোর্চার পক্ষ থেকে প্রস্তাবিত ‘লালকুঠি ঘেরাও’ অভিযান আপাতত স্থগিত রাখার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।
অন্যদিকে, রাজ্যের নতুন মুখ্যমন্ত্রীকে চিঠি পাঠিয়ে শুভেচ্ছা জানিয়েছেন জিটিএ'র চিফ এগজিকিউটিভ তথা ভারতীয় গোর্খা প্রজাতান্ত্রিক মোর্চা সুপ্রিমো অনীত থাপা। পাহাড়ের বর্তমান স্থিতিশীলতা বজায় রাখার ওপর জোর দিয়ে তিনি বলেন, "2017 সালের পর থেকে পাহাড়ে শান্তি ফিরেছে এবং পর্যটন শিল্পের ব্যাপক উন্নতি হয়েছে। উন্নয়নের ধারা অব্যাহত রাখতে রাজ্য সরকারের সহযোগিতা কাম্য।" পাহাড়ের শান্তি রক্ষায় মোর্চা তাদের আন্দোলন স্থগিত রাখায় অনীত থাপা বিমল গুরুংদের ধন্যবাদও জ্ঞাপন করেন।
রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের মতে, গত নির্বাচনে কালিম্পং হাতছাড়া হলেও এবার মোর্চা-বিজেপি জোটের অভাবনীয় সাফল্য পাহাড়ের রাশ আবারও বিমল গুরুংদের হাতে তুলে দিয়েছে। একদিকে জিটিএ পুনর্গঠনের দাবি, অন্যদিকে উন্নয়নের ধারা বজায় রাখার আর্জি— এই দুই মেরুর টানাপোড়েনে আগামী দিনে পাহাড়ের রাজনীতি কোন দিকে মোড় নেয়, এখন সেটাই দেখার।