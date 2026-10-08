মধ্যস্থতাকারীর সঙ্গে বৈঠকে ডুয়ার্স-তরাইয়ের 396 মৌজা অন্তর্ভুক্তির দাবি গুরুংদের

মধ্যস্থতাকারীর সঙ্গে বৈঠকে ডুয়ার্স-তরাইয়ের 396 মৌজা অন্তর্ভুক্তির দাবি গুরুংদের
Gorkha Janmukti Morcha: পাহাড়ের স্থায়ী রাজনৈতিক সমাধানের খোঁজে বৈঠক হয় দার্জিলিঙের বেসরকারি হোটেলে ৷ রোশন গিরি জানান, সুনির্দিষ্ট স্মারকলিপি মধ্যস্থতাকারীর হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে ।
Published : October 8, 2026 at 7:07 PM IST
দার্জিলিং, 8 অক্টোবর : পাহাড় সমস্যার স্থায়ী রাজনৈতিক সমাধান খুঁজতে ফের তৎপরতা শুরু হয়েছে । গোর্খাদের দীর্ঘদিনের সাংবিধানিক অধিকার ও স্থায়ী রাজনৈতিক নিষ্পত্তির দাবি নিয়ে কেন্দ্রীয় সরকার নিযুক্ত মধ্যস্থতাকারীর সঙ্গে এদিন এক গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক সারল গোর্খা জনমুক্তি মোর্চার শীর্ষ নেতৃত্ব । সেখানে নেতৃত্ব জানান, তাঁদের প্রধান দাবিগুলির মধ্যে অন্যতম হল, তরাই ও ডুয়ার্স সমতলের 396টি গোর্খা অধ্যুষিত মৌজাকে নতুন স্বায়ত্তশাসিত সংস্থায় অন্তর্ভুক্ত করা ৷
দার্জিলিঙের এক বেসরকারি হোটেলে অনুষ্ঠিত এই বৈঠকে গোর্খাল্যান্ড আঞ্চলিক প্রশাসনের আওতাবহির্ভূত তরাই ও ডুয়ার্স সমতল অঞ্চলের 396টি মৌজাকে প্রস্তাবিত নতুন স্বায়ত্তশাসিত সাংবিধানিক সংস্থার আওতায় অন্তর্ভুক্ত করার দাবিকে কেন্দ্র করে আলোচনা নতুন গতি পেয়েছে । বিমল গুরুংয়ের নেতৃত্বাধীন গোর্খা জনমুক্তি মোর্চার প্রতিনিধি দল কেন্দ্রীয় সরকারের বিশেষ মধ্যস্থতাকারী পঙ্কজ কুমার সিংয়ের পাশাপাশি কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রসচিব ও যুগ্ম সচিবের সঙ্গে বৈঠকে বসেন ।
বৈঠক শেষে মোর্চার সাধারণ সম্পাদক রোশন গিরি জানান, পাহাড় সমস্যার স্থায়ী সমাধানের উদ্দেশ্যে একটি সুনির্দিষ্ট স্মারকলিপি মধ্যস্থতাকারীর হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে । তাঁদের প্রধান দাবিগুলির মধ্যে অন্যতম হল, তরাই ও ডুয়ার্স সমতলের 396টি গোর্খা অধ্যুষিত মৌজাকে নতুন স্বায়ত্তশাসিত সংস্থায় অন্তর্ভুক্ত করা, 11টি গোর্খা জনগোষ্ঠীকে অবিলম্বে তফসিলি উপজাতির মর্যাদা প্রদান করা এবং গোর্খা জনগোষ্ঠীর দীর্ঘমেয়াদী রাজনৈতিক ও সামাজিক নিরাপত্তার লক্ষ্যে শক্তিশালী সাংবিধানিক সুরক্ষাকবচ গড়ে তোলা ।
অতীতে গঠিত দার্জিলিং গোর্খা হিল কাউন্সিল কিংবা বর্তমানের গোর্খাল্যান্ড টেরিটোরিয়াল অ্যাডমিনিস্ট্রেশন — উভয় সংস্থাই মূলত দার্জিলিং ও কালিম্পং পাহাড়ি অঞ্চলের ভৌগোলিক সীমানার মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল । ফলে তরাই ও ডুয়ার্সের বিপুল সংখ্যক গোর্খা জনগোষ্ঠী নিজস্ব প্রশাসনিক স্বায়ত্তশাসন থেকে বঞ্চিত থেকে গিয়েছে বলে দাবি মোর্চা নেতৃত্বের । অসমের উদাহরণ টেনে রোশন গিরি বলেন যে, "অসমে যখন বোড়োল্যান্ড টেরিটোরিয়াল কাউন্সিল গঠিত হয়েছিল, তখন একাধিক সম্পূর্ণ জেলাকে তার অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছিল । অথচ তাঁরা কোনও নতুন জেলা দাবি না করে কেবল 396টি নির্দিষ্ট মৌজা অন্তর্ভুক্তির কথা বলছেন ।"
উল্লেখ্য, গত অগস্ট মাসে শিলিগুড়িতে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহের সঙ্গে গোর্খা নেতাদের এক প্রতিনিধি দলের উচ্চপর্যায়ের বৈঠক অনুষ্ঠিত হয় । সেই বৈঠকের সিদ্ধান্তের ভিত্তিতেই পঙ্কজ কুমার সিংয়ের নেতৃত্বে একটি বিশেষ কমিটি গঠন করে কেন্দ্র । ভারতীয় সংবিধানের কাঠামোর মধ্যেই পাহাড়ি অঞ্চলের জন্য একটি স্থায়ী রাজনৈতিক সমাধানের সমস্ত রূপরেখা ও চুক্তি চূড়ান্ত করার দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে এই কমিটিকে । পাহাড়ে স্থায়ী শান্তি স্থাপন ও গোর্খাদের দীর্ঘদিনের প্রত্যাশা পূরণে কেন্দ্রীয় সরকারের এই পদক্ষেপ কতটা কার্যকর হয়, সেদিকেই এখন তাকিয়ে রাজনৈতিক মহল ।