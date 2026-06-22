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80 বছর পর প্রাপ্য সম্মান পেলেন গোপাল মুখার্জি, মুখ্যমন্ত্রীকে ধন্যবাদ আপ্লুত পরিবারের

'গ্রেট ক্যালকাটা কিলিং'-এর 80 বছর বাদে দাদু তার কর্মকাণ্ডের জন্য পেলেন প্রাপ্য সম্মান, তাই খুশি নাতনি নীহারিকা মুখার্জি। ইটিভি ভারতের প্রতিনিধি মনোজিৎ দাসের বিশেষ প্রতিবেদন

GOPAL MUKHERJEE
80 বছর পর প্রাপ্য সম্মান পেলেন গোপাল মুখার্জি (ইটিভি ভারত)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : June 22, 2026 at 3:32 PM IST

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কলকাতা, 22 জুন: লেফটেন্যান্ট-কর্নেল স্যার হাসান সুরাহওয়ার্দি নামে থাকা পার্ক সার্কাস এলাকার রাস্তার নাম পরিবর্তন হয় হল গোপাল মুখার্জি নামে। আপ্লুত নাতি-নাতনীরা মুখ্যমন্ত্রীকে জানালেন ধন্যবাদ। 'গ্রেট ক্যালকাটা কিলিং'-এর 80 বছর বাদে দাদু তার কর্মকাণ্ডের জন্য পেলেন প্রাপ্য সম্মান, তাই খুশি নাতনি নীহারিকা মুখার্জি।

স্বাধীনতার ঠিক আগে 1946 সালে কলকাতাজুড়ে এক ভয়াবহ পরিস্থিতি তৈরি হয়। সাম্প্রদায়িক হানাহানির ঘটনা ঘটে ভয়ংকর পর্যায়। সেই ঘটনায় প্রাণ হারাতে হয় অনেককেই। মূলত, একের পর এক যখন হিন্দু ধর্মাবলম্বী মানুষজনের প্রাণ যাচ্ছিল তখনই রুখে দাঁড়ান গোপাল মুখার্জি। পাল্টা প্রত্যাঘাত জেরে রীতিমতো প্রেক্ষাপট পরিবর্তন হতে শুরু করে। যে সংকট তৈরি হয়েছিল তার রীতিমত থিতিয়ে যায় মুহূর্তে। অনেকেই বলেন, এই প্রত্যাঘাতের জেরেই কলকাতার তথা রাজ্যের সমগ্র হিন্দু ধর্মাবলম্বী মানুষজন প্রাণে বেঁচে ছিলেন সেই সময়। তবে যাঁর জন্য রক্ষা পাওয়া, তাঁর এই কর্মকাণ্ডকে তৎকালীন সরকার কিংবা পরবর্তীকালে যে সরকারি আসুক না কেন, ভালো চোখে দেখেনি। আজ রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী তার সমাজ মাধ্যমে একটি পোস্ট করে জানান সেদিনের সেই সাম্প্রদায়িক উত্তেজনা রুখে দেওয়ার কারিগর গোপাল মুখার্জির নামে পার্ক সার্কাস এলাকার একটি রাস্তার নামকরণ করা হচ্ছে। আর এই সিদ্ধান্তে রীতিমতো আপ্লুত তাঁর পরিবারের বর্তমান প্রজন্ম।

নীহারিকা মুখার্জি, গোপাল মুখার্জির নাতনি (ইটিভি ভারত)

গোপাল মুখার্জীর বড় নাতনী নীহারিকা মুখার্জি বলেন, "আমি, আমর বোন নিতা মুখার্জী এবং আমাদের ভাই শান্তনু মুখার্জি। আমাদের তিনজনেরই দাদু গোপাল মুখার্জি। দাদু তাঁর কর্মকাণ্ডের জন্য 80 বছর বাদে প্রাপ্য সম্মান পেলেন। আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী মহাশয় গতকাল একটি সিদ্ধান্ত নিয়েছেন সেটা খুবই ভালো। আজ আনুষ্ঠানিকভাবে তার ঘোষণা হল। যেটা আমরা জানতে পেরেছি আজ বিকালে। এই সিদ্ধান্তের কথা শুনে আমাদের পরিবারের প্রত্যেকেই আপ্লুত। এমন একটি সিদ্ধান্ত তিনি নিয়ে দেখালেন যা কিনা বহু বছর আগেই নেওয়ার দরকার ছিল। দুর্ভাগ্যক্রমে সেগুলি কেউ তুলে ধরেনি নিজেদের স্বার্থ চরিতার্থ করার জন্য। উনি যে এটা করে দেখিয়েছেন, এর জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ জানাই তাঁকে। আমরা আমাদের দাদুর জন্য সর্বদাই গর্ববোধ করি। এই দিনটা কীভাবে উদযাপন করব, বলে বোঝানোর ভাষা নেই। পরিবারের প্রত্যেকের তরফে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী মহাশয়কে আমরা ধন্যবাদ জানাচ্ছি।"

GOPAL MUKHERJEE
1946 সালে কলকাতাজুড়ে যখন হিন্দু ধর্মাবলম্বী মানুষজনের প্রাণ যাচ্ছিল তখনই রুখে দাঁড়ান গোপাল মুখার্জি (ইটিভি ভারত)

তবে গোপাল মুখার্জী বর্তমান প্রজন্ম যখন খুশি তখন গোল বেধেছে যাঁর নাম পরিবর্তন করা হয়েছে, সেই ব্যক্তিকে নিয়ে। হোসেন শাহিদ সুরাহওয়ার্দি যিনি ছিলেন অবিভক্ত বাংলার শেষ মুখ্যমন্ত্রী, তোতা পাকিস্তান পন্থী। অভিযোগ, যাঁর ইন্ধনেই হয়েছিল সেই সময় সাম্প্রদায়িক হানাহানি। এই রাস্তা তাঁর নামে। তবে, বাস্তবে এই তথ্য সঠিক নয়। বাস্তবে এই রাস্তাটি হল বিশিষ্ট চিকিৎসক, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম মুসলিম উপাচার্য লেফটেন্যান্ট-কর্নেল স্যার হাসান সুরাহওয়ার্দির নামে। ইনি ছিলেন একাধারে শিক্ষাবিদ, প্রশাসক ও বিশিষ্ট চিকিৎসক। যদিও যাঁর বিরুদ্ধে বা যাঁকে নিয়ে এত আলোচনা সেই হোসেন শাহিদ সুরাহওয়ার্দি ছিলেন এঁনার ভাইপো।

এই প্রসঙ্গে কলকাতার গবেষক গৌতম বসু মল্লিক বলেন, "1933 সালের 8 মার্চ কলকাতা কর্পোরেশন সিদ্ধান্ত নেয় পার্ক সার্কাস এর এই রাস্তাটার নাম দেওয়া হবে হাসান সুরাহওয়ার্দি অ্যাভিনিউ এবং এই সিদ্ধান্তটা এপ্রিলের 20 তারিখে 1933 সালে সরকারিভাবে এটা বিজ্ঞাপিত করা হয়। হাসান সুরাহওয়ার্দি ছিলেন সবদিক দিয়ে এক বহুমুখী ব্যক্তিত্ব । তিনি চিকিৎসক, শিক্ষাবিদ, শিল্প সমালোচক এবং অ্যাডমিস্ট্রেটিভ তো বটেই। কারণ, তিনি ক্যালকাটা ইউনিভার্সিটির উপাচার্য ছিলেন । তিনি স্যার উপাধিও পেয়েছিলেন।"

GOPAL MUKHERJEE
গত বছর গোপাল মুখার্জির এই মূর্তি উদ্বোধন করেছিলেন শুভেন্দু অধিকারী (ইটিভি ভারত)

মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর ঘোষণায় সুরাহওয়ার্দি এভিনিউ-এর নাম পরিবর্তনের সিদ্ধান্ত 'ইতিহাস বিকৃতির বিপজ্জনক দৃষ্টান্ত' বলে উল্লেখ করেছে সিপিআইএম ৷ এই প্রসঙ্গে দলের তরফে রাজ্য সম্পাদক মহম্মদ সেলিমের প্রকাশিত বিজ্ঞপ্তিতে লেখা হয়েছে, "সুরাহওয়ার্দি এভিনিউ-এর নাম পরিবর্তন করে 'গোপাল মুখার্জী রোড' করার কলকাতা পুরসভার সিদ্ধান্ত এবং সেই সিদ্ধান্তকে সমর্থন করে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী ও রাজ্যের উচ্চশিক্ষামন্ত্রীর প্রকাশ্য মন্তব্যে আমরা গভীর ক্ষোভ ও তীব্র প্রতিবাদ জানাচ্ছি।

এই ঘটনায় সবচেয়ে উদ্বেগজনক বিষয় হল, সমগ্র প্রচারাভিযানটি একটি সুস্পষ্ট ঐতিহাসিক অসত্যের উপর দাঁড়িয়ে আছে। জনসাধারণের সামনে এমন ধারণা তৈরি করার চেষ্টা চলছে যেন সুরাহওয়ার্দি এভিনিউ-এর নাম অবিভক্ত বাংলার প্রধানমন্ত্রী হোসেন শাহিদ সুরাহওয়ার্দির নামে রাখা হয়েছিল এবং সেই নাম অপসারণ করাই নাকি 'ইতিহাস সংশোধন'। বাস্তব সত্য সম্পূর্ণ ভিন্ন।

কলকাতার সুরাহওয়ার্দি এভিনিউ-এর নামকরণ করা হয়েছিল বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ, চিকিৎসক, আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন বুদ্ধিজীবী এবং কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন উপাচার্য স্যার হাসান সুরাহওয়ার্দির স্মৃতিতে। তিনি 1930 থেকে 1934 সাল পর্যন্ত কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ছিলেন। শিক্ষা, চিকিৎসা ও জনজীবনে স্যার হাসান সুরাহওয়ার্দির অবদান ইতিহাসে সুপ্রতিষ্ঠিত ও স্বীকৃত। উল্লেখযোগ্যভাবে, তাঁর পরেই উপাচার্যের দায়িত্ব গ্রহণ করেন শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় ৷ অথচ, উপাচার্য হাসান সুরাহওয়ার্দির নাম রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী এবং উচ্চশিক্ষামন্ত্রী জানেন না অথবা জেনেশুনেই উদ্দেশ্য প্রনোদিতভাবে অসত্য প্রচার করছেন।"

এর সঙ্গেই লেখা হয়েছে, "প্রায় 93 বছর ধরে একজন বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ ও কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যের স্মৃতিবাহী একটি রাস্তার নামকে উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে অন্য এক ব্যক্তির সঙ্গে গুলিয়ে দেওয়া ইতিহাস বিকৃতির শামিল। তাই প্রশ্ন উঠছে, রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী এবং উচ্চশিক্ষামন্ত্রী কি এই প্রাথমিক ঐতিহাসিক তথ্যটুকুও জানেন না? যদি না জেনে থাকেন, তাহলে তা তাঁদের অজ্ঞতার পরিচয়। আর যদি জেনেশুনেই এই প্রচার চালিয়ে থাকেন, তাহলে তা ইতিহাস সা সচেতন মিথ্যাচার ছাড়া আর কিছুই নয়।"

নাম বিভ্রাট, বিভ্রান্তি এবং বিতর্ক পেরিয়ে 'গ্রেট ক্যালকাটা কিলিং'-এ হিন্দুদের রক্ষাকর্তা গোপাল মুখার্জিকে 80 বছর বাদে সম্মান দিয়ে রাস্তার নামরকণে খুশি তাঁর পরিবার-সহ অনেক বাঙালি ৷

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