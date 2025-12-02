ETV Bharat / state

ফের সন্দেশখালিতে শাহজাহান বাহিনীর গুন্ডামি, প্রাণনাশের হুমকিতে তটস্থ মণ্ডল পরিবার

শাহজাহান বাহিনীর হাতে দখল হওয়া 'মণ্ডল পরিবারে'র জমিতে শাসক দলের সভা করার প্রতিবাদ করায় হামলা ও হুমকির মুখে পড়তে হল বলে অভিযোগ নির্মলকুমার মণ্ডলের।

sheikh shahjahan
সন্দেশখালির 'ত্রাস' শেখ শাহজাহান (ইটিভি ভারত)
সন্দেশখালি, 2 ডিসেম্বর: সন্দেশখালি আছে সন্দেশখালিতেই ! একদা সন্দেশখালির 'ত্রাস' শেখ শাহজাহান জেলে থাকলেও তার 'বাহিনী' এখনও সন্দেশখালিতে দাপিয়ে বেড়াচ্ছে বলে অভিযোগ । এবার সেরকমই এক অভিযোগ সামনে এসেছে শাহজাহানহীন উত্তর 24 পরগনার সন্দেশখালি থেকে ।

অভিযোগ, শাহজাহান বাহিনীর হাতে দখল হয়ে যাওয়া 'মণ্ডল পরিবারে'র জমিতে শাসক দলের সভা করার প্রতিবাদ করায় এবার হামলা ও হুমকির মুখে পড়তে হল পরিবারেরই সদস্য নির্মলকুমার মণ্ডলকে। শুধু তাই নয়, তাঁকে মারধরও করা হয়েছে বলে অভিযোগ উঠেছে । ঘটনায় আবার নাম জড়িয়েছে সন্দেশখালি 1 নম্বর ব্লকের তৃণমূল সভাপতি ইমান আলি গাজির । অভিযোগের তালিকায় রয়েছে শাহজাহান ঘনিষ্ঠ আরেক তৃণমূল নেতা মোসলেম শেখের নামও ।

সন্দেশখালি আছে সন্দেশখালিতেই ! (ইটিভি ভারত)

ঘটনার পর থেকেই আতঙ্কে দিন কাটছে আক্রান্ত নির্মল মণ্ডলের । ইতিমধ্যে তিনি ন‍্যাজাট থানায় ওই দুই তৃণমূল নেতার নামে লিখিত অভিযোগও দায়ের করেছেন । যদিও যাবতীয় অভিযোগ অস্বীকার করেছেন তৃণমূলের ব্লক সভাপতি ইমান আলি গাজি। এর নেপথ্যে রাজনীতি রয়েছে বলেও মনে করছেন তিনি । পাল্টা এই ঘটনায় শাসক দলের বিরুদ্ধে সুর চড়িয়ে সরব হয়েছেন বিজেপি নেতৃত্ব। তারা অভিযুক্ত শাসক দলের নেতাদের মনে করিয়ে দিয়েছেন বেশি লাফালাফি করলে তাঁদেরকেও শেখ শাহজাহানের মতো জেলে যেতে হবে । অভিযোগ পেয়ে ঘটনার তদন্তে নেমেছে পুলিশ । তবে ঘটনার তিন দিন পরেও অধরা অভিযুক্তরা । তারা রীতিমতো বুক ফুলিয়ে এলাকায় ঘুরে বেড়াচ্ছে বলে অভিযোগ । ফলে পুলিশের ভূমিকা নিয়ে উঠেছে প্রশ্ন।

যদিও ওই ব‍্যক্তির অভিযোগ খতিয়ে দেখা হচ্ছে বলে জানিয়েছেন বসিরহাট জেলার পুলিশ সুপার হোসেন মেহেদি রহমান। তিনি বলেন,"তদন্ত চলছে ।তদন্তে এরকম কোনও অভিযোগের সত‍্যতা মিললে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ করা হবে।"

mandal family in sandeshkhali
প্রাণনাশের হুমকিতে তটস্থ মণ্ডল পরিবার (ইটিভি ভারত)

2024 সালের 5 জানুয়ারি, রেশন দুর্নীতি মামলার তদন্ত করতে এসে সন্দেশখালিতে আক্রান্ত হন ইডি আধিকারিকরা । সেই ঘটনায় মূল অভিযুক্ত তৎকালীন সন্দেশখালির দাপুটে তৃণমূল নেতা শেখ শাহজাহান বর্তমানে জেলবন্দি । কিন্তু, তার পরেও বিভিন্ন সময়ে অভিযোগ উঠেছে তার অবর্তমানে ঘনিষ্ঠ কিছু নেতা এখনও তাণ্ডব চালাচ্ছে সন্দেশখালিতে । তার মধ্যে অভিযুক্ত হিসেবে প্রথম সারিতেই রয়েছে জেলবন্দি শাহজাহান ঘনিষ্ঠ তৃণমূল নেতা মোসলেম শেখ । এই মোসলেম শেখের বিরুদ্ধেই কয়েক মাস আগে শাহজাহানের নাম করে ফোনে খুনের 'হুমকি' দেওয়ার অভিযোগ উঠেছিল 'মণ্ডল পরিবারে'র সদস্যদের । সেই ঘটনায় সিবিআইয়ের তদন্তকারীদের কাছে ওই তৃণমূল নেতার নামে লিখিত অভিযোগও দায়ের করেছিলেন তাঁরা।অভিযোগ, তার পরেও বহাল তবিয়তে সে ও তার দলবল দাপিয়ে বেড়াচ্ছে সন্দেশখালিজুড়ে । তারই মধ্যে এবার সন্দেশখালির সরবেড়িয়ার বাসিন্দা প্রতিবাদকারী নির্মলকুমার মণ্ডলকে মারধর ও প্রাণনাশের 'হুমকি' দেওয়ার অভিযোগ উঠল শাহজাহান বাহিনীর বিরুদ্ধে।

জানা গিয়েছে, গত 28 নভেম্বর সন্দেশখালির সরবেড়িয়ায় শেখ শাহজাহান মার্কেটে তৃণমূলের উদ্যোগে এসআইআর বিরোধী এক প্রতিবাদ সভার আয়োজন করা হয়েছিল । এই শেখ শাহজাহান মার্কেট গড়ে উঠেছে 'মণ্ডল পরিবারে'র পৈতৃক জমিতেই । অভিযোগ, জেলে যাওয়ার আগে দাপুটে তৃণমূল নেতা শেখ শাহজাহান ও তাঁর দলবল জোর করে সেই জমি দখল করেছিল । তার পর সেখানে গড়ে তোল হয় বিশাল মার্কেট । যা শেখ শাহজাহান নামে পরিচিত । 'মণ্ডল পরিবারে'র দখল হয়ে যাওয়া সেই জমিতে সভা করা নিয়ে প্রতিবাদ করেন নির্মলকুমার মণ্ডল । যার জেরে তৃণমূল নেতাদের রোষানলের মুখে পড়তে হয় তাঁকে।

এই বিষয়ে আক্রান্ত নির্মলকুমার মণ্ডল বলেন, "সরবেড়িয়ায় শেখ শাহজাহান মার্কেটের জমি 'মণ্ডল পরিবারের । আমাদের জমিতেই তৃণমূল সভা করছিল বিনা অনুমতিতে । সেই সভায় উপস্থিত ছিল জেলবন্দি শাহজাহান ঘনিষ্ঠ মোসলেম শেখ, ব্লক সভাপতি ইমান আলি গাজি-সহ আরও অনেকে । আমাদের পৈতৃক জমিতে কেন সভা করা হচ্ছে তা জিজ্ঞাসা করতেই, তেলেবেগুনে জ্বলে ওঠেন শাসক দলের নেতারা। এমনকি হুমকি দিয়ে বলে তোর জায়গা ? দেখাচ্ছি তোকে । পকেট থেকে আগ্নেয়াস্ত্র বের করতেই ভয়ে আমি আমার দোকানে ঢুকে যাই । পরে, দেখে নেওয়ার কথাও বলেছিল।"

তিনি আরও বলেন,"আমি এসআইআরের কাজে বিজেপির হয়ে বিএলএ-2 হিসেবে নিযুক্ত রয়েছি এলাকায় । সেই আক্রোশও রয়েছে ওদের। আমি যাতে বিজেপি দলের হয়ে বিএলএ হিসেবে কাজ করতে না পারি তার জন্য 'হুমকি'ও দেয় ৷ বলে হাত-পা ভেঙে দেব তোর ! আমি প্রাণের ভয়ে এখন এসআইআরের কাজেও বেরতে পারছি না। অভিযুক্ত মোসলেম শেখ আমার পরিবারের অনেক ক্ষতি করেছে । ওর সঙ্গে ফোনে সরাসরি যোগাযোগ রয়েছে জেলবন্দি শেখ শাহজাহানের । আগেও সে শাহজাহানের সঙ্গে ফোনে কথা বলে ওঁর নাম করে প্রাণনাশের হুমকি দিয়েছে । সন্দেশখালি ঘিরে রেখেছে শাহজাহান বাহিনীরা । অবিলম্বে এদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা না-নিলে আরও কত লোকের প্রাণ যাবে কে জানে ! আমি চাই, অভিযুক্ত তৃণমূল নেতাদের দ্রুত গ্রেফতার করা হোক ।"

mandal family in sandeshkhali
মণ্ডল পরিবারকে শাহজাহান বাহিনীর হুমকি (ইটিভি ভারত)

এদিকে, এই বিষয়ে অভিযুক্ত তৃণমূল নেতা মোসলেম শেখের কোনও প্রতিক্রিয়া না-মিললেও মুখ খুলেছেন অভিযুক্ত আরেক তৃণমূল নেতা ইমান আলি গাজি । তাঁর কথায়,"সবে এক মাস হয়েছে সন্দেশখালি 1 নম্বর ব্লকের দলের সভাপতির দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে আমাকে । তাই, এ নিয়ে আমার বিরুদ্ধে কোনও অভিযোগ করার আগে আমি অনুরোধ করব ঘটনাস্থলে গিয়ে আসল বিষয়টি জেনে আসতে । মণ্ডল পরিবারের সদস্যদের কাউকেই আমি চিনি না। ওরা কোনও দিন আমার সঙ্গে যোগাযোগও করেনি । তবে ওদের জমিজমা নিয়ে যদি কোনও সমস্যা থাকে, আমার কাছে এলে আমি সহযোগিতা করব । এটুকু বলতে পারি । এসআইআর বিরোধী সভা হয়েছে ঠিকই । কিন্তু, কোনও হামলা ও হুমকির ঘটনা ঘটেনি । অযথা আমার নাম জড়িয়ে কালিমালিপ্ত করার চেষ্টা চলছে ।"

অন‍্যদিকে, এই ইস্যুতে পাল্টা শাসক দলের বিরুদ্ধে সুর চড়িয়েছে গেরুয়া শিবির । এ নিয়ে বিজেপির বসিরহাট সাংগঠনিক জেলার যুব মোর্চার সভাপতি পলাশ সরকার বলেন, "বছরখানেক আগে যখন তৃণমূল নেতাদের বিরুদ্ধে গ্রামবাসীরা স্বতঃস্ফূর্ত আন্দোলন করছিলেন, তখন এই সমস্ত নেতারা পালানোর পথ খুঁজে পাচ্ছিলেন না। এখন সন্দেশখালির পরিস্থিতি যখন শান্ত তখন নতুন করে উত্তপ্ত করার চেষ্টা চলছে । এই সমস্ত নেতাদের জানা উচিত এদের মনিব'রা এখনও জেলে । তাই, বেশি লাফালাফি করা ঠিক নয় । যারা এখনও সন্দেশখালিতে এই সমস্ত কাণ্ড ঘটানোর সাহস পাচ্ছে তাদের বিরুদ্ধে কেন পুলিশ ব্যবস্থা নিচ্ছে না ? আইনশৃঙ্খলা ঠিক রাখার দায়িত্ব তো পুলিশেরই । তারা যদি কিছু না-করে তাহলে আমরা সন্দেশখালিতে আন্দোলনে নামতে বাধ‍্য হব।"

SANDESHKHALI MONDAL FAMILY
SHEIKH SHAHJAHAN GOONS
সন্দেশখালির ত্রাস শেখ শাহজাহান
TMC STRONGMAN SHEIKH SHAHJAHAN

