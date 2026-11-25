বোলপুরের পর আসানসোল, পুলিশকে লক্ষ্য করে গুলি চালিয়ে পালাল অভিযুক্ত
Asansol Police Firing: ফের পুলিশকে নিশানা করে গুলি চালিয়ে পালিয়ে গেল অভিযুক্ত ৷ আসানসোলের এই অভিযুক্তকে ধরতে তল্লাশি শুরু করেছে পুলিশ ৷
Published : November 25, 2026 at 6:11 PM IST
আসানসোল, 25 নভেম্বর: লুঠপাট-সহ একাধিক অপরাধমূলক কাজের অভিযোগ রয়েছে এমন এক অভিযুক্তকে গ্রেফতার করতে গিয়ে ফের পুলিশকে লক্ষ্য করে গুলি চালানোর ঘটনা ঘটল ৷ বুধবার বিকেলে এই ঘটনা ঘটেছে পশ্চিম বর্ধমানের আসানসোলে ৷
আসানসোল দক্ষিণ থানার পুলিশকে লক্ষ্য করে গুলি চালানোর অভিযোগ উঠেছে অভিযুক্ত প্রতাপ দাস ওরফে প্যাঁওয়ের বিরুদ্ধে ৷ পুলিশের উপস্থিতি টের পেতেই আচমকা গুলি চালিয়ে এলাকা ছেড়ে চম্পট দেয় সে ৷ স্বভাবতই ঘটনাকে কেন্দ্র করে তীব্র চাঞ্চল্য ছড়ায় আসানসোলের ইসমাইল এলাকার গুরুনানক পল্লীতে ৷ পরিস্থিতি সামাল দিতে ঘটনাস্থলে পৌঁছন আসানসোল-দুর্গাপুর পুলিশ কমিশনারেটের উচ্চপদস্থ আধিকারিকরা ৷
প্রতাপের স্ত্রী জানিয়েছেন "গুলি চালিয়েছিল কি না বলতে পারব না, তবে পুলিশের ভয়ে পালিয়ে গিয়েছে ৷ পুলিশ কোনও অভিযোগ ছাড়াই বারবার আমার স্বামীকে হেনস্তা করতে গ্রেফতার করে ৷" আসানসোল দুর্গাপুর পুলিশের ডিসি সেন্ট্রাল ধ্রুব দাস বলেন, "অভিযুক্তের বিরুদ্ধে তল্লাশি শুরু হয়েছে ৷ দ্রুত আমরা তাকে ধরে ফেলব ৷"
পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, একাধিক অপরাধমূলক কাজের সঙ্গে যুক্ত থাকার অভিযোগ রয়েছে প্যাঁওয়ের বিরুদ্ধে ৷ দীর্ঘদিন ধরেই তার খোঁজ চালাচ্ছিল পুলিশ ৷ এদিন গোপন সূত্রে খবর আসে, ইসমাইলের গুরুনানক পল্লী এলাকায় নিজের বাড়িতে রয়েছে ওই অভিযুক্ত ৷ সেই খবরের ভিত্তিতেই তাকে গ্রেফতারের উদ্দেশ্যে অভিযানে নামে আসানসোল দক্ষিণ থানার পুলিশের একটি দল ৷
জানা গিয়েছে, এদিন বিকেল সাড়ে তিনটে থেকে চারটের মধ্যে পুলিশের দলটি গুরুনানক পল্লীতে পৌঁছয় ৷ অভিযুক্তের বাড়িতে পুলিশ পৌঁছতেই পরিস্থিতি আচমকাই বদলে যায় ৷ পুলিশের উপস্থিতি বুঝতে পেরে প্রতাপ দাস তাদের লক্ষ্য করে গুলি চালায় বলে অভিযোগ ৷ আচমকা এই ঘটনায় পুলিশকর্মীরা বিপদের মুখে পড়েন ৷ এরপরই সুযোগ বুঝে ঘটনাস্থল থেকে পালিয়ে যায় অভিযুক্ত ৷ ফলে তাকে গ্রেফতার করার অভিযান কার্যত ব্যর্থ হয় ৷
অন্যদিকে, পলাতক প্রতাপ দাস ওরফে প্যাঁওকে ধরতে তৎপরতা শুরু করেছে পুলিশ ৷ আসানসোল দক্ষিণ ও হিরাপুর থানার পুলিশ যৌথভাবে এলাকায় তল্লাশি অভিযান চালাচ্ছে ৷ সম্ভাব্য পালানোর পথ এবং অভিযুক্তের পরিচিত বিভিন্ন জায়গায় নজরদারি চালানো হচ্ছে বলেও জানা গিয়েছে ৷ প্যাঁওকে ধরতে পুলিশের একাধিক দল মাঠে নেমেছে ৷
তবে পুলিশের অভিযানের খবর আগে থেকেই অভিযুক্তের কাছে পৌঁছেছিল কি না, তার কাছে আগ্নেয়াস্ত্র কীভাবে এল এবং জনবসতিপূর্ণ এলাকায় পুলিশের দিকে গুলি চালানোর পর কীভাবে সে পালিয়ে গেল, সেই সমস্ত প্রশ্নও উঠতে শুরু করেছে ৷ আপাতত পলাতক অভিযুক্তকে গ্রেফতার করাই পুলিশের কাছে বড় চ্যালেঞ্জ ৷
এর আগে নভেম্বর মাসেই মাঝামাঝি সময়ে একটি খুনের মামলায় অভিযুক্ত রতন শেখকে গ্রেফতার করতে গিয়ে একই রকম ঘটনা ঘটে ৷ রতন শেখ পুলিশকে লক্ষ্য করে গুলি চালায় এবং এক কনস্টেবল আহত হন ৷ পরদিন অর্থাৎ 15 নভেম্বরই বীরভূমের নানুর এলাকায় এনকাউন্টারে মৃত্যু হয় কুখ্যাত দুষ্কৃতী রতন শেখের ৷