অমাবস্যার ভরা কোটালে পাখিরালয়ে গোমর নদীর বাঁধে ধস, তৎপর সেচ দফতর

অমাবস্যার ভরা কোটালে পাখিরালয়ে গোমর নদীর বাঁধে ধস, তৎপর সেচ দফতর
অস্থায়ী মেরামতির কাজ সম্পন্ন করা হয়েছে সেচ দফতরের তরফে ৷ স্থায়ী বাঁধের দাবি স্থানীয় বাসিন্দাদের ৷
Published : February 18, 2026 at 5:23 PM IST
গোসাবা (দক্ষিণ 24 পরগনা), 18 ফেব্রুয়ারি: অমাবস্যার ভরা কোটালে গোমর নদীর বাঁধে ধস ৷ মঙ্গলবার সন্ধ্যা নাগাদ ঘটনাটি ঘটেছে সুন্দরবনের গোসাবা ব্লকের পাখিরালয় অঞ্চলে ৷ গোমর নদীর বাঁধের প্রায় 40 ফুট এলাকা জুড়ে ধস নামে বলে জানা গিয়েছে । আচমকা এই ঘটনায় আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে স্থানীয় বাসিন্দাদের মধ্যে ।
স্থানীয়দের দাবি, অমাবস্যার ভরা কোটালের জেরে নদীতে জলস্ফীতি অনেকটাই বেড়ে যায় । নদীর তীব্র স্রোত ও বাড়তি চাপের ফলে বাঁধের একাংশ ভেঙে পড়ে । খবর পেয়ে গ্রামবাসীরা দ্রুত সেচ দফতরকে বিষয়টি জানান । খবর পেয়েই সেচ দফতরের কর্মীরা ঘটনাস্থলে পৌঁছে জরুরি ভিত্তিতে মেরামতির কাজ শুরু করেন । বালি ভর্তি জিওব্যাগ ফেলে ও মাটি দিয়ে ধসে যাওয়া অংশ আটকানোর কাজ চলে ।
সেচ দফতরের আধিকারিকদের দাবি, এখন অস্থায়ী মেরামতির কাজ সম্পন্ন করা হচ্ছে ৷ যাতে নতুন করে জল প্রবেশের আশঙ্কা না-থাকে । পরবর্তীতে স্থায়ীভাবে বাঁধ সংস্কারের উদ্যোগ নেওয়া হবে । সেচ দফতরের তরফে জানানো হয়েছে, ধস নামলেও এখনও পর্যন্ত গ্রামে নদীর জল ঢোকেনি । তবে পরিস্থিতির উপর কড়া নজর রাখা হচ্ছে । ভরা কোটালের সময় নদীর জলস্তর দ্রুত বৃদ্ধি পাওয়ায় সুন্দরবনের বিভিন্ন এলাকায় বাঁধের উপর বাড়তি চাপ তৈরি হয় । ফলে এমন ঘটনা প্রায়শই দেখা যায় বলে স্থানীয়দের মত ।
জেলা পরিষদের সদস্য অনিমেষ মণ্ডল বলেন, "পাখিরালয় পুরানো খেয়া ঘাটের কাছে হঠাৎ করে মঙ্গলবার সন্ধ্যাবেলায় ধস নামে ৷ বেশ কয়েকদিন ধরে বাঁধের অবস্থা খারাপ ছিল । ধসের খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে আসেন এসডিও এবং প্রশাসনিক আধিকারিকরা । যুদ্ধকালীন তৎপরতায় কাজ চলে । বাংলাদেশি পণ্যবাহী জাহাজ এই পাখিরালয় এলাকায় নদীতে নোঙর করা এবং যাতায়াতের কারণে নদীর ঢেউয়ের জেরে ধস দেখা দিয়েছে ৷"
তাঁর কথায়, "পাখিরালয়ের পুরানো খেয়াঘাট, জ্যোতিরামপুর, উত্তরডাঙা, হেতালবেড়িয়া-সহ একাধিক জায়গা ভাঙন কবলিত । বারবার প্রশাসনকে জানানোর পরেও নদীবাঁধে কাজ হয়নি । আমরা বুঝতে পারছি না আজ রাতে এখানে জল ঢুকবে কি না ৷ গ্রামের মানুষেরা রয়েছে ৷ পঞ্চায়েত সমিতির সদস্যরাও রয়েছে । মানুষের জীবনযাত্রার মধ্যে ঢুকে গিয়েছে ৷ আমাদের বাঁধ আমাদের রক্ষা করতে হবে ।"
উল্লেখ্য, সুন্দরবনের উপকূলবর্তী অঞ্চলে নদী বাঁধই গ্রামবাসীদের একমাত্র সুরক্ষা । সামান্য ফাটল বা ধস বড় বিপদের ইঙ্গিত দিতে পারে । তাই দ্রুত মেরামতির কাজ শুরু হওয়ায় কিছুটা স্বস্তি মিলেছে পাখিরালয়ের মানুষের মধ্যে । তবে দীর্ঘমেয়াদি স্থায়ী সমাধানের দাবিও জোরালো হচ্ছে ।