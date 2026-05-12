জাতীর স্বার্থে সোনা কম কেনার ডাক প্রধানমন্ত্রীর, উদ্বেগে স্বর্ণ ব্যবসায়ীরা

জাতীর স্বার্থে সোনা কম কেনার ডাক প্রধানমন্ত্রীর, উদ্বেগে স্বর্ণ ব্যবসায়ীরা
সোনার দাম আকাশছোঁয়া হতেই সাধারণ মানুষের সোনা কেনার প্রবণতা এমনিতেই অনেকটা কমেছে । মানুষ গচ্ছিত সোনা ভেঙে নতুন মডেলের গয়না গড়তে শুরু করেছেন ।
Published : May 12, 2026 at 2:25 PM IST
বহরমপুর, 12 মে: মধ্যপ্রাচ্যে সংকটের আবহে জাতির স্বার্থে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি আগামী এক বছর সোনা কেনায় দেশবাসীকে লাগাম টানার অনুরোধ জানিয়েছেন । প্রধানমন্ত্রীর এই বক্তব্যের পর এই নিয়ে শোরগোল পড়ে গিয়েছে স্বর্ণ ব্যবসায়ী মহলে । এ প্রসঙ্গে মুর্শিদাবাদ জেলার স্বর্ণ ব্যবসায়ীদের কাছ থেকে মিশ্র প্রতিক্রিয়া উঠে এসেছে ।
দেশের স্বার্থে প্রধানমন্ত্রীর বক্তব্যকে সমর্থন জানালেও, এর ফলে তাঁদের স্বর্ণ ব্যবসা কিছুটা হলেও ধাক্কা খাবে বলে আশঙ্কা করছেন স্বর্ণ ব্যবসায়ীরা ৷ তাঁদের দাবি, সোনার দাম আকাশছোঁয়া হতেই সাধারণ মানুষের সোনা কেনার প্রবণতা এমনিতেই অনেকটা কমেছে । মানুষ গচ্ছিত সোনা ভেঙে নতুন মডেলের গয়না গড়তে শুরু করেছেন । এবার সেই প্রবণতা আরও বাড়বে । তবে প্রধানমন্ত্রীর আহ্বানে স্বর্ণশিল্পীরা চরম আতঙ্কিত হয়ে পড়েছেন । শিল্পীদের দাবি, সোনার দাম বেড়ে যাওয়ায় অর্ডারের অভাবে তাঁদের রুজিরোজগারে টান পড়েছে । এবার সমস্যা আরও জটিলতার দিকেই গড়াচ্ছে ।
ডলারের মাধ্যমে বিদেশ থেকে সোনা আমদানি করতে হয় ভারতকে । বর্তমান অবস্থায় বৈদেশিক মুদ্রার ঘাটতি আরও বেড়ে গেলে দেশের অর্থনীতিতে তার ব্যাপক প্রভাব পড়বে বলে আশঙ্কার করা হচ্ছে । সোনার দাম অবিশ্বাস্য হারে বৃদ্ধি পাওয়ায়, সোনা আমদানিতে প্রচুর বৈদেশিক মুদ্রার অপচয় হচ্ছে দাবি করে, দেশের প্রধানমন্ত্রী জাতীয় স্বার্থে আগামী একবছর দেশবাসীকে সোনা কেনায় রাশ টানতে বলেছেন । প্রধানমন্ত্রীর এই বক্তব্যের পরই ব্যবসায় মন্দার আশঙ্কায় প্রমাদ গুনতে শুরু করেছেন স্বর্ণ ব্যবসায়ীরা ৷ কেউ কেউ আবার দাবি করেছেন, সোনার বাজার যে উচ্চতায় উঠেছে তাতে সাধারণ মানুষ বিশেষ প্রয়োজন ছাড়া সোনার দিক থেকে এমনিতেই মুখ ফিরিয়ে রয়েছেন । ফলে বর্তমান পরিস্থিতিতে ব্যবসায় তেমন প্রভাব পড়বে না ।
মুর্শিদাবাদ ডিস্ট্রিক্ট বুলিয়ান মার্চেন্ট অ্যাসোসিয়েশন যুগ্ম সম্পাদক রাজীর ধর বলেন, "দেশের ভবিষ্যতের ভালোর জন্যই প্রধানমন্ত্রী এটা বলেছেন ৷ তিনি সোনা কিনতে নিষেধ করেননি, কম সোনা কিনতে বলেছেন । সোনার দাম বেড়ে যাওয়ায় মানুষের মধ্যে এমনিতেই গচ্ছিত সোনা ভেঙে নতুন গয়না তৈরির প্রবণতা শুরু হয়েছে । এবার প্রধানমন্ত্রীর আহ্বানের পর এই প্রবণতা আরও বাড়বে বলেই আমার ব্যক্তিগত ধারনা । দেশের স্বার্থে সকল ব্যবসায়ী সহমত হবে বলেই মনে করছি ।"
ওই সংগঠনের সহ-সভাপতি তুহিন ধর বলেন, "দেশের স্বার্থে সমর্থন করছি । তবে একজন ব্যবসায়ী হিসাবে এটা স্বর্ণ ব্যবসার ক্ষেত্রে মঙ্গলজনক বলে আমি মনে করছি না ।"
কর্ণসুবর্ণ থেকে বাবার সঙ্গে বিয়ের জন্য বহরমপুরে গয়না কিনতে এসেছিলেন শ্রেয়া দাস । তিনি বলেন, "সার্বিক স্বার্থে বিয়ের জন্য ন্যূনতম যেটুকু দরকার তার বেশি সোনা কিনব না । পুরাতন সোনা দিতেই কাজ চালিয়ে নেব । তবে কিছুটা তো কিনতেই হবে ৷"
আরেক ক্রেতা তন্ময় সরকার বলেন, "অলঙ্কারের পাশাপাশি সোনা একটা ঐতিহ্য বহন করে ও আপৎকালীন বিপদে সাহায্য করে । এটা একটা বিনিয়োগও ৷ গগনচুম্বী দামে বেশি পরিমাণ সোনা কেনার সামর্থ্য অনেকেরই নেই । তবে দেশের স্বার্থও দেখা উচিত ।"
প্রধানমন্ত্রীর বক্তব্যের পর থেকেই স্বর্ণশিল্পীদের মধ্যে উদ্বেগ ছড়িয়েছে । শিল্পীরা কাজ হারানোর আতঙ্কে ভুগছেন । স্বর্ণশিল্পী রাধামাধব সেন বলেন, "সোনার দাম বাড়ায় এমনিতে কাজ অনেক কমেছে । এখন মানুষ সোনা কিনতে হাত গুটিয়ে নিলে আমাদের রুজিরোজগারে টান পড়বে । কাজ হারানোর সম্ভাবনা আরও বাড়বে ।"