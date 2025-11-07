ETV Bharat / state

আমার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র হচ্ছে, স্বর্ণ ব্যবসায়ী খুনের অভিযোগে নাম থাকা নিয়ে মন্তব্য রাজগঞ্জের বিডিও-র

শুক্রবার জলপাইগুড়িতে সরকারি বৈঠকে যোগ দিতে এসেছিলেন প্রশান্ত বর্মন৷ সেখানেই তিনি এই মন্তব্য করেন৷

Rajganj BDO Prasanta Barman
রাজগঞ্জের বিডিও প্রশান্ত বর্মন (নিজস্ব ছবি)
By ETV Bharat Bangla Team

Published : November 7, 2025 at 4:53 PM IST

3 Min Read
জলপাইগুড়ি, 7 নভেম্বর: ‘‘আমার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র হচ্ছে। বিডিও প্রশান্ত বর্মনকে কালিমালিপ্ত করার চেষ্টা হচ্ছে। ষড়যন্ত্রকারীরা ষড়যন্ত্র করে যাবে’’, স্বর্ণ ব্যবসায়ীকে অপহরণ করে খুনের ঘটনায় অভিযুক্ত রাজগঞ্জের বিডিও প্রশান্ত বর্মন এমনই মন্তব্য করলেন। অপহরণ ও খুনের ঘটনায় তিনি জড়িত নন বলে সাফ জানান বিডিও। শুক্রবার জলপাইগুড়ি জেলা পরিষদে নির্বাচন কমিশনের একটি বৈঠকে যোগ দিতে আসেন তিনি। তখনই সংবাদমাধ্যমের কাছে এই মন্তব্য করেন প্রশান্ত বর্মন৷

তিনি বলেন, "আমি রাজগঞ্জে আসার পর রাজগঞ্জ ব্লকে অনেক দুর্নীতি বন্ধ করে দিয়েছি। সংবাদমাধ্যম আমাকে দাবাং বিডিও বলেছে। ঠিকাদারদের দুর্নীতি বন্ধ করে দিয়েছি। চ্যানেলে দেখা যাচ্ছে যিনি চোর, তিনি সংবাদমাধ্যমে বড় গলায় কথা বলছেন। যিনি সোনা গলিয়েছেন, তাঁর পরিবারও বড় গলায় কথা বলছেন। একটা এফআইআর করেছেন, মনে হচ্ছে প্রশান্ত বর্মন বিডিও। এটা থেকে বোঝা যাচ্ছে এতে ষড়যন্ত্র ও চক্রান্ত আছে।’’

আমার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র হচ্ছে, স্বর্ণ ব্যবসায়ী খুনের অভিযোগে নাম থাকা নিয়ে মন্তব্য রাজগঞ্জের বিডিও-র (ইটিভি ভারত)

তিনি আরও বলেন, ‘‘আমার কাছে একটা ফোনও এসেছিল, আপনার নামটা যদি ঢোকানো যায় তাহলে দেখবেন কী হয়। যেখানে সংবাদমাধ্যম দাবাং বিডিও বলত। আমি ভোরের আলোতে অবৈধ রিসর্ট ভেঙেছি। সিন্ডিকেট রাজ বন্ধ করেছি। আমি শুরু করেছি সরকারের নির্দেশে। আমি দাঁতনে কেন যাব? আমার বিরুদ্ধে যা অভিযোগ করা হচ্ছে, সবই ষড়যন্ত্র। আমি দাঁতনে যাইনি। ফুটেজ সমস্ত কিছুই মিথ্যা৷’’

প্রশান্ত বর্মনের আরও দাবি, তাঁর কোনও সোনা চুরি যায়নি৷ এমনকী তাঁর কোনও বাড়িও নেই৷ যিনি খুন হয়েছেন, সেই ব্যক্তিকেও তিনি চেনেন না৷ এমনকী, যে ভিডিয়োগুলি ভাইরাল হয়েছে, সেগুলির সত্যতা নেই৷ তবে বিধাননগর পুলিশ কমিশনারেট যে তাঁর সঙ্গে এই বিষয়ে যোগাযোগ করেছে, সেকথা স্বীকার করে নিয়েছেন প্রশান্ত বর্মন৷ তাঁর বক্তব্য, ‘‘তদন্তের স্বার্থে আমি সব ধরনের সহযোগিতা করব। তবে আমি মিডিয়াকে বলব না।’’ এমনকী, এই মামলায় তিনি আগাম জামিন নেবেন কি না, সেই বিষয়েও রাজগঞ্জের বিডিও স্পষ্ট করে কিছু বলতে চাননি৷

প্রশান্ত বর্মনের বিরুদ্ধে সম্প্রতি প্রভাব খাটিয়ে বদলি আটকে দেওয়ার অভিযোগ উঠেছিল৷ যদিও তাঁর দাবি, বদলি শুধু তাঁর রদ হয়নি৷ আরও অনেকের হয়েছে৷ এছাড়া রাজগঞ্জের বিডিও-র শিক্ষাগত যোগ্যতা নিয়েও অনেকে প্রশ্ন তোলেন৷ এই নিয়ে প্রশান্ত বর্মনের বক্তব্য, ‘‘আমার যোগ্যতা নিয়েও প্রশ্ন তোলা হয়। আমি এলএলবি পাশ করেছি। আর কিছুদিন পর ডক্টরেটও হয়ে যাব। যাঁরা আমার যোগ্যতা নিয়ে প্রশ্ন তুলছেন, তাঁর তার জবাব পাবেন। আমার বিরুদ্ধে অনেকেই চক্রান্ত করছেন। তারা মিডিয়াও হতে পারে, অন্য লোকও হতে পারে।’’

Rajganj BDO Prasanta Barman
রাজগঞ্জের বিডিও প্রশান্ত বর্মন (নিজস্ব ছবি)

উল্লেখ্য, গত 28 অক্টোবর বিধাননগর পুলিশ কমিশনারেট এলাকায় এক ব্যক্তির দেহ উদ্ধার হয়৷ তাঁর নাম স্বপন কামিলা৷ তিনি ওড়িশার বাসিন্দা৷ বিধাননগরের দত্তাবাদে তিনি একটি ঘরভাড়া নিয়ে সোনার দোকান চালাতেন৷ দেহ উদ্ধারের তিনদিন পর গত 31 অক্টোবর স্বপনের শ্যালক দেবাশিস কামিলা বিধাননগর দক্ষিণ থানায় খুনের অভিযোগ দায়ের করেন৷ সেখানে তিনি দাবি করেন, প্রশান্ত বর্মন নামে এক ব্যক্তি, যিনি নিজেকে বিডিও বলে পরিচয় দিয়েছিলেন৷ যেহেতু রাজগঞ্জের বিডিও-র নাম প্রশান্ত বর্মন৷ তাই প্রশ্ন ওঠে, দেবাশিস কি রাজগঞ্জের বিডিও-কেই অভিযুক্ত করছেন?

বৃহস্পতিবার পর্যন্ত এই বিষয়টি স্পষ্ট হচ্ছিল না৷ তবে শুক্রবার রাজগঞ্জের বিডিও-র কথায় পরিষ্কার হল যে অভিযোগ তাঁর বিরুদ্ধেই হয়েছে৷ শেষ পর্যন্ত এই অভিযোগের সত্যতা কতটা, তা তদন্তের পরই জানা যাবে৷

TAGGED:

MURDER
RAJGANJ
BDO PRASANTA BARMAN
প্রশান্ত বর্মন
GOLD TRADER MURDER CASE

