দোষী প্রমাণিত হলে রাজবংশী সমাজের কলঙ্ক হবেন প্রশান্ত বর্মন, কটাক্ষ বিজেপি সাংসদের

স্বর্ণ ব্যবসায়ী খুনে অভিযুক্ত রাজগঞ্জের বিডিও প্রশান্ত বর্মনের বিরুদ্ধে সরব হলেন জলপাইগুড়ির সাংসদ বিজেপির জয়ন্তকুমার রায়৷

GOLD TRADER MURDER CASE
রাজগঞ্জের বিডিও প্রশান্ত বর্মন (বাঁদিকে)৷ জলপাইগুড়ির সাংসদ বিজেপির জয়ন্তকুমার রায় (ডানদিকে)৷ (ইটিভি ভারত)
By ETV Bharat Bangla Team

Published : November 12, 2025 at 6:38 PM IST

3 Min Read
জলপাইগুড়ি, 12 নভেম্বর: রাজবংশী সম্প্রদায়ের মানুষ বলেই তাঁর বিরুদ্ধে চক্রান্ত করা হচ্ছে, স্বর্ণ ব্যবসায়ী খুনে নাম জড়ানোর পর বারবার এই দাবি করছেন জলপাইগুড়ির রাজগঞ্জের বিডিও প্রশান্ত বর্মন৷ এবার এই ইস্যুতে তাঁর বিরুদ্ধে মুখ খুললেন আরও এক রাজবংশী৷ তিনি জলপাইগুড়ির সাংসদ বিজেপির জয়ন্তকুমার রায়৷ তাঁর দাবি, স্বর্ণ ব্যবসায়ী খুনের অভিযোগ প্রমাণিত হলে প্রশান্ত বর্মন রাজবংশী সমাজের কলঙ্ক হিসেবে পরিচিত হবেন৷

উল্লেখ্য, গত 28 অক্টোবর বিধাননগর পুলিশ কমিশনারেট এলাকার নিউটাউন থেকে স্বপন কামিলা নামে এক স্বর্ণ ব্যবসায়ীর দেহ উদ্ধার হয়৷ দু’দিন পর তাঁর শ্যালক দেবাশিস কামিলা বিধাননগর দক্ষিণ থানায় খুনের অভিযোগ দায়ের করেন৷ সেখানে মূল অভিযুক্ত হিসেবে নাম রয়েছে প্রশান্ত বর্মনের৷

দোষী প্রমাণিত হলে রাজবংশী সমাজের কলঙ্ক হবেন প্রশান্ত বর্মন, কটাক্ষ বিজেপি সাংসদের (ইটিভি ভারত)

এই ঘটনার তদন্তে নেমে এখনও পর্যন্ত দু’জনকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ৷ একজনের নাম রাজু ঢালি ও অন্যজনের নাম তুফান থাপা৷ প্রশান্ত বর্মন কালচিনির বিডিও হিসেবে যখন ছিলেন, সেই সময় তুফান তাঁর ছায়াসঙ্গী ছিলেন বলে অভিযোগ৷ তাছাড়া এই ঘটনার তদন্তে নেমে প্রশান্তর কলকাতায় আসার প্রমাণ পেয়েছে পুলিশ৷ এই পরিস্থিতিতে এই ঘটনার সঙ্গে প্রশান্ত বর্মনের যোগ থাকতে পারে বলে মনে করছেন তদন্তকারীরা৷

যদিও প্রশান্ত বর্মনের দাবি, ‘‘ঘনিষ্ঠ বলতে আমি কিছু বুঝি না। কারণ, আমি একজন ব্লক ডেভলপমেন্ট অফিসার হিসেবে কর্মরত আছি। সংবাদমাধ্যম ঘনিষ্ঠ বলতেই পারে। আমি আগেও বলেছি একটা চক্রান্ত চলছে। ষড়যন্ত্রকারীরা পরাজিত হবেন। আমি প্রথম রাজবংশী হিসেবে প্রথম হয়েছিলাম। সেই থেকেই আমার বিরুদ্ধে চক্রান্ত চলছে। আমাকে পরাস্ত করতে পারেনি। আমি সৎ। আমাকে বিপদে ফেলার চেষ্টা চলছে। তাছাড়া আমি রাজবংশী বলে বাড়তি সুযোগ কোনও সময়ই নিইনি। আমার ভালো কাজ অনেকেই দেখতে পাচ্ছেন না। তাই আমাকে কীভাবে কালিমালিপ্ত করা যায়, সেই চক্রান্ত চলছে৷"

Rajganj BDO Prasanta Burman
রাজগঞ্জের বিডিও প্রশান্ত বর্মন (নিজস্ব ছবি)

তিনি আরও বলেন, ‘‘আমি বিডিও অফিসে আসি না, এটা একদমই ভুল। এখন SIR-এর কাজ চলছে। তাই আমাকেও বিভিন্ন জায়গায় যেতে হতে হয়। তাই আমি বিভিন্ন সময় আমার ব্লকের বিভিন্ন জায়গায় যাচ্ছি। আমাদের ছুটি বলে কিছু নেই। মানুষকে পরিষেবা দেওয়াটাই আমাদের লক্ষ্য।’’

এই নিয়েই প্রশান্তর বিরুদ্ধে তোপ দেগেছেন জলপাইগুড়ির সাংসদ বিজেপির জয়ন্তকুমার রায়৷ তিনি বলেন, "প্রশান্ত বর্মন রাজবংশী প্রথম কোন বিডিও নন। জলপাইগুড়িতেই রাজবংশী বেশ কয়েকজন বিডিও আছে। উত্তরবঙ্গে অনেক বিডিও রয়েছেন। কেউ তাঁদের বিরুদ্ধে তো কোনও অভিযোগ ওঠে না। আপনার বিরুদ্ধে এত অভিযোগ উঠছে কেন? আপনার বিরুদ্ধে মিথ্যা অভিযোগ থাকে, তাহলে মিথ্যা প্রমাণিত করুন। আপনি যদি সৎ হন, তাহলে সেটা প্রমাণ হবে।’’

Jalpaiguri BJP MP Jayanta Kumar Roy
জলপাইগুড়ির সাংসদ বিজেপির জয়ন্তকুমার রায় (নিজস্ব ছবি)

বিজেপির এই সাংসদ আরও বলেন, ‘‘সাধারণ রাজবংশী ঘর থেকে বিডিও হয়েছেন খুব ভালো কথা। রাজবংশী হিসেবে গর্ববোধ করি। আপনি সৎ-ভালো-দক্ষ অফিসার সেটা প্রমাণ করতে হবে। সত্যি প্রমাণ করেন আমি রাজবংশী হিসেবে গর্ববোধ করব। আর যদি আপনার বিরুদ্ধে যে অভিযোগ উঠেছে, সেগুলো যদি প্রমাণিত হয়, তাহলে কিন্তু আপনি রাজবংশী সমাজের কলঙ্ক৷’’

