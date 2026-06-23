সব্যসাচীকে নিয়ে 'ঘনিষ্ঠ' তৃণমূল নেত্রীর বাড়িতে তল্লাশি, উদ্ধার 3 কেজি সোনা

সব্যসাচীকে নিয়ে 'ঘনিষ্ঠ' তৃণমূল নেত্রীর বাড়িতে তল্লাশি, উদ্ধার 3 কেজি সোনা
সোমবার রাতে সব্যসাচী দত্তকে সঙ্গে নিয়ে তাঁর ঘনিষ্ঠ বলে পরিচিত তৃণমূল নেত্রী টিনা ভৌমিকের বাড়িতে যায় পুলিশ । সেখানে তল্লাশি চালিয়ে সোনাগুলি উদ্ধার হয়েছে ৷
Published : June 23, 2026 at 12:27 PM IST
তেহট্ট, 23 জুন: প্রাক্তন বিধায়ক সব্যসাচী দত্ত ঘনিষ্ঠ তৃণমূল নেত্রী টিনা ভৌমিকের বাড়ি থেকে উদ্ধার প্রায় তিন কেজি সোনা ৷ নদিয়ার তেহট্ট মহকুমার দুটি জায়গায় সব্যসাচীকে নিয়ে সোমবার রাতভর তল্লাশি চালিয়ে সোনাগুলি উদ্ধার করেছে বিধাননগর উত্তর থানার পুলিশ । পাশাপাশি টিনাকে আগামী বৃহস্পতিবার বিধাননগর উত্তর থানায় হাজিরা দেওয়ার নোটিশও দেওয়া হয়েছে ।
এর আগে গত 16 জুন সব্যসাচী দত্তকে নিয়ে উত্তর 24 পরগনার গাইঘাটা থানার উত্তর বাগনা গ্রামে তাঁর শ্বশুরবাড়িতে তল্লাশি চালায় পুলিশ । এবার তাঁকে নিয়ে নদিয়ায় হানা দিলেন বিধাননগর উত্তর থানার পুলিশ আধিকারিকরা । পুলিশ সূত্রে খবর, সোমবার রাতে সব্যসাচী দত্তকে সঙ্গে নিয়ে তাঁর ঘনিষ্ঠ বলে পরিচিত তৃণমূল নেত্রী টিনা ভৌমিকের বাড়িতে যায় পুলিশ । প্রথমে তাঁর বাপেরবাড়ি করিমপুরে তল্লাশি চলে ৷ পরে নাজিরপুর টিনার শশুরবাড়িতেও তল্লাশি চালায় পুলিশ । আর সেই তল্লাশি অভিযানে পুলিশ তিন কেজি সোনা উদ্ধার করে বলে জানা গিয়েছে ।
কে এই টিনা ভৌমিক ?
2019 সাল থেকে তৃণমূলে টিনা ভৌমিকের উত্থান। তৃণমূলে আসার পর দ্রুত গতিতে বিভিন্ন দায়িত্ব দেওয়া হয় তাঁকে । এরপরই টিনার নিজের বাড়িতে যে কোনও অনুষ্ঠান কিংবা তাঁর উদ্যোগে আয়োজিত দলের কোনও রাজনৈতিক কর্মসূচিতে সব্যসাচী দত্তকে নিয়মিত অংশগ্রহণ করতে দেখা যেত।
বর্তমানে টিনা নদিয়া জেলা পরিষদের সদস্য । এছাড়াও নদিয়ায় তৃণমূলের মহিলা সংগঠনের একাধিক দায়িত্ব পালন করেছেন তিনি । তাঁর রাজনৈতিক উত্থান যেমন দ্রুত গঠিত হয়েছে, ঠিক তেমনই আয়ের সঙ্গে তাঁর সম্পত্তির পরিমাণও দ্বিগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে বলে পুলিশের কাছে খবর ছিল । এবার সেই সূত্র ধরে সব্যসাচী দত্তকে জেরার পর টিনা ভৌমিকের বাড়িতে হানা দিয়ে কেজি কেজি সোনা উদ্ধার করল পুলিশ । যদিও এ বিষয়ে টিনা ভৌমিকের সঙ্গে ফোনে যোগাযোগ করার চেষ্টা হলেও তা সম্ভব হয়নি ।
শুধু তাই নয়, নবদ্বীপের তৃণমূল নেতা তথা নবদ্বীপ পুরসভার চেয়ারম্যান বিমানকৃষ্ণ সাহা একই অভিযোগে গ্রেফতার হয়েছেন ৷ বর্তমানে তিনি জেল হেফাজতে । সেই তালিকায় রয়েছেন বিধাননগরের তৃণমূল নেতা সব্যসাচী দত্তও ৷ তাঁকে কোটি টাকা তোলাবাজির অভিযোগে গত 8 জুন নিউটাউনের ফ্ল্যাট থেকে গ্রেফতার করে পুলিশ । আদালত থেকে বিধাননগর উত্তর থানার পুলিশ তাঁকে নিজেদের হেফাজতে নিয়ে বিভিন্ন অভিযোগের তদন্ত করছে । এবার তাঁকে নিয়ে তল্লাশি চালিয়েই উদ্ধার হল তিন কেজি সোনা ৷