বাড়ি ফাঁকা রেখে যাওয়াই কাল ! 50 লক্ষ হাতিয়ে রেলকর্মীর ঘর সাফ করল চোরেরা

বাড়ি ফাঁকা রেখে যাওয়াই কাল ! 50 লক্ষ হাতিয়ে রেলকর্মীর ঘর সাফ করল চোরেরা
ছেলের কাছ থেকে বাড়ি ফিরেই মাথায় হাত দম্পতির ৷ ফাঁকা বাড়িতে চুরির ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে এলাকায় ৷ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ ৷
Published : July 20, 2026 at 10:58 AM IST
দুর্গাপুর, 20 জুলাই: দু'দিনের জন্য ছেলের কাছে কলকাতায় গিয়েছিলেন । আর সেই সুযোগেই বাড়িতে হানা দিল দুষ্কৃতীরা । দরজার তালা ভেঙে আলমারি তছনছ করে নগদ টাকা ও প্রায় 50 লক্ষ টাকার সোনার গয়না নিয়ে চম্পট দেয় চোরের দল ।
বাড়ি ফিরে এই দৃশ্য দেখে মাথায় হাত পরিবারের সদস্যদের । ঘটনায় ব্যাপক চাঞ্চল্য সৃষ্টি হয়েছে এলাকায় । জানা গিয়েছে, দুর্গাপুরের কাঁকসা থানার শেরপুর এলাকার বাসিন্দা পেশায় রেলকর্মী সুবীরচন্দ্র ঘোষ স্ত্রীকে নিয়ে দু'দিনের জন্য কলকাতায় ছেলের বাড়িতে গিয়েছিলেন । রবিবার রাতে ফিরে এসে দেখেন বাড়ির মূল দরজার তালা ভাঙা । সন্দেহ হওয়ায় ঘরের ভিতরে ঢুকতেই চোখে পড়ে লণ্ডভণ্ড অবস্থায় পড়ে রয়েছে আসবাবপত্র ।
আলমারির লকার ভেঙে নগদ টাকা এবং বিপুল পরিমাণ সোনার গয়না উধাও । সুবীর বলেন, "দুষ্কৃতীরা প্রায় 50 লক্ষ টাকারও বেশি মূল্যের সোনার গয়না এবং নগদ টাকা নিয়ে পালিয়েছে । এখন আমরা কী করব বুঝতে পারছি না । দীর্ঘদিনের সঞ্চয় মুহূর্তের মধ্যে খোয়া যাওয়ায় আমরা চরম বিপর্যস্ত ।"
খবর পেয়ে কাঁকসা থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে তদন্ত শুরু করেছে । কীভাবে দুষ্কৃতীরা বাড়িতে ঢুকল তা জানতে আশপাশের সিসিটিভি ফুটেজ খতিয়ে দেখা হচ্ছে । পুলিশের প্রাথমিক অনুমান, পরিকল্পনা করে এই চুরির ঘটনা ঘটানো হয়েছে । এর সঙ্গে জড়িতদের চিহ্নিত করে দ্রুত গ্রেফতারের চেষ্টা চলছে ।
এর আগেও কাঁকসায় কয়েকটি চুরির ঘটনা ঘটেছে । কিন্তু এত বিপুল পরিমাণ সোনার গয়না এবং নগদ টাকা চুরির ঘটনায় রীতিমতো চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে গোটা এলাকায় । যদিও আসানসোল দুর্গাপুর পুলিশ কমিশনারেটের পক্ষ থেকে প্রত্যেকটি থানায় থানায় প্রচার করে বলা হয়েছিল. বাড়ি ফাঁকা রেখে যেতে হল নিকটবর্তী থানায় বিষয়টি জানিয়ে রাখতে হবে । কিন্তু এই পরিবারের সদস্যরা পুলিশকে কোনও তথ্য় দেননি ৷