হাওড়ায় স্বর্ণ ব্যবসায়ীকে গুলি, লুট প্রায় 27 লক্ষ টাকার গয়না-নগদ

হাওড়ায় স্বর্ণ ব্যবসায়ীকে গুলি, লুট প্রায় 27 লক্ষ টাকার গয়না-নগদ
দোকান থেকে বাড়ি ফেরার পথে দুষ্কৃতীদের গুলিতে আহত হন ব্যবসায়ী ৷ তাঁর সঙ্গে থাকা গয়না ও টাকা লুট করে পালায় দুষ্কৃতীরা ৷
Published : June 14, 2026 at 12:07 PM IST
হাওড়া, 14 জুন: স্বর্ণ ব্যবসায়ীকে লক্ষ্য করে গুলি করে গয়না ও নগদ টাকা লুঠ ৷ শনিবার রাতের ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়াল হাওড়ার রানিহাটির পুরাতন বাজার এলাকায় ৷ আতঙ্ক ছড়িয়েছে ব্যবসায়ী মহল ও স্থানীয় বাসিন্দাদের মধ্যে । ঘটনার তদন্তে নেমে সিসিটিভি ফুটেজ সংগ্রহ করেছে পুলিশ ।
জানা গিয়েছে, শনিবার রাত প্রায় সাড়ে 9টা নাগাদ রানিহাটির পুরাতন বাজারে নিজের দোকান বন্ধ করে মোটরবাইকে বাড়ি ফিরছিলেন সোনার ব্যবসায়ী চন্দন কাড়ার । অভিযোগ, সেই সময় মুখে রুমাল বাঁধা 5 থেকে 6 জন দুষ্কৃতী আচমকাই তাঁর পথ আটকে দাঁড়ায় । ব্যবসায়ীর কাছ থেকে দু'টি ব্যাগ ছিনিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করে তারা ।
ব্যবসায়ী বাধা দিলে দুষ্কৃতীদের মধ্যে একজন পরপর কয়েক রাউন্ড গুলি চালায় বলে অভিযোগ । গুলির একটি ব্যবসায়ীর মোটরবাইকে লাগে । তবে কোনও গুলি তাঁর শরীরে না লাগায় বড় ধরনের দুর্ঘটনা এড়ানো সম্ভব হয় । ঘটনার সময় এলাকায় আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে ।
অভিযোগ, এরপর দুষ্কৃতীরা ব্যবসায়ীকে ধাক্কা মেরে মাটিতে ফেলে দেয় এবং তাঁর কাছে থাকা দু'টি ব্যাগ ছিনিয়ে নেয় । তারপর তিনটি মোটরবাইকে চেপে দ্রুত এলাকা ছেড়ে পালিয়ে যায় তারা । পুরো ঘটনাটি আশপাশে থাকা সিসিটিভি ক্যামেরায় ধরা পড়েছে বলে জানা গিয়েছে ।
ব্যবসায়ী চন্দন কাড়ারের দাবি, লুট হওয়া ব্যাগগুলিতে প্রায় 7 থেকে 8 কিলোগ্রাম রুপোর গয়না, 150 থেকে 200 গ্রাম সোনার গয়না এবং প্রায় 60 হাজার টাকা নগদ ছিল । সব মিলিয়ে লুট হওয়া সামগ্রীর বাজারমূল্য আনুমানিক 25 থেকে 27 লক্ষ টাকা বলে প্রাথমিকভাবে অনুমান করা হচ্ছে ।
খবর পেয়ে দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছয় পাঁচলা থানার পুলিশ । পরে জেলার উচ্চপদস্থ পুলিশ আধিকারিকরাও ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেন । তদন্তকারীরা সিসিটিভি ফুটেজ সংগ্রহ করেছেন এবং দুষ্কৃতীদের গতিবিধি শনাক্ত করার চেষ্টা চলছে । ঘটনাস্থল থেকে কয়েকটি গুলির খোলও উদ্ধার করা হয়েছে ।
পুলিশ জানিয়েছে, দুষ্কৃতীদের শনাক্ত করে গ্রেফতারের লক্ষ্যে তল্লাশি শুরু হয়েছে । তবে এই প্রতিবেদন লেখা পর্যন্ত কাউকে গ্রেফতার করা সম্ভব হয়নি । ঘটনার পর ব্যবসায়ী মহল রাতের নিরাপত্তা ব্যবস্থা আরও জোরদার করার দাবি তুলেছে । পুলিশ সমস্ত দিক খতিয়ে দেখে তদন্ত চালিয়ে যাচ্ছে ।