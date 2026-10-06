উত্তরবঙ্গে DRI-এর অভিযানে উদ্ধার 12.36 কোটির সোনার বিস্কুট, গ্রেফতার 4
DRI operation in North Bengal: সোমবার রাতে অভিযান চালায় ডিআরআই ৷ সেই অভিযানে 72টি সোনার বিস্কুট উদ্ধার হয় ৷ যার ওজন 8 কেজিরও বেশি ৷
Published : October 6, 2026 at 8:15 PM IST
শিলিগুড়ি, 6 অক্টোবর: শারদোৎসবের আবহ চারিদিকে ৷ আর ঠিক সেই সুযোগকে কাজে লাগিয়ে ভারত-বাংলাদেশ সীমান্ত ব্যবহার করে বিপুল পরিমাণ সোনাপাচারের বিশাল ছক ভেস্তে দিল ডিরেক্টরেট অফ রেভিনিউ ইন্টেলিজেন্স (ডিআরআই)-এর শিলিগুড়ি রিজিওনাল ইউনিট ।
গোপন সূত্রে খবর পেয়ে কোচবিহারের নিউটাউন সংলগ্ন আশ্রম রোড এলাকায় সোমবার রাতে এক অভিযান চালান এই কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার আধিকারিকরা । সেই মেগা অভিযানেই উদ্ধার হয়েছে 8 কেজি 352 গ্রাম ওজনের মোট 72টি বিদেশি সোনার বিস্কুট । বাজেয়াপ্ত করা এই বিপুল পরিমাণ সোনার আনুমানিক বাজারমূল্য প্রায় 12 কোটি 36 লক্ষ 51 হাজার 360 টাকা ।
আন্তর্জাতিক এই সোনা চোরাচালান মামলায় ঘটনাস্থল থেকেই হাতেনাতে গ্রেফতার করা হয়েছে চার চোরাচালানকারীকে । ধৃতরা হল রশিদুল শেখ (42), মনোয়ার রহমান (40), মাবিদুল শেখ (39) এবং মিজানুর রহমান (32) । তদন্তে জানা গিয়েছে, গ্রেফতার হওয়া চার অভিযুক্তের বাড়িই কোচবিহার জেলার সীমান্তঘেঁষা দিনহাটা থানা এলাকায় ।
ডিআরআই সূত্রে খবর, অভিযানের সময় আশ্রম রোডে সন্দেহভাজন চারজনকে ঘিরে ফেলে তল্লাশি চালানো হয় । তারা দিনহাটা থেকে বাস ধরে শিলিগুড়ি আসার পরিকল্পনা করছিল । অত্যন্ত নিখুঁতভাবে চালানো এই অভিযানে দেখা যায়, অভিযুক্তেরা সোনা লুকোনোর জন্য এক অভিনব পথ বেছে নিয়েছিল । ধৃত রশিদুলের কোমরে বিশেষ কাপড়ের বেল্ট বেঁধে লুকিয়ে রাখা 43টি এবং মাবিদুলের কাছ থেকে 29টি সোনার বিস্কুট উদ্ধার করেন গোয়েন্দারা । উদ্ধার হওয়া প্রতিটি সোনার বিস্কুটে স্পষ্ট বিদেশি সিল ও মার্কিং রয়েছে । তদন্তকারীদের প্রাথমিক ধারণা, এই বিপুল সোনা বাংলাদেশ থেকে সীমান্ত পার করে ভারতে পাচার করা হয়েছিল । পাচারের কাজে ব্যবহৃত দু’টি মোটরবাইকও বাজেয়াপ্ত করেছে ডিআরআই ।
ডিআরআই-এর পক্ষে সরকারি আইনজীবী রতন বণিক বলেন, ‘‘গ্রেফতার হওয়া চার অভিযুক্তকে শিলিগুড়ি আদালতে পেশ করা হয়েছিল । বিচারক জামিনের আবেদন খারিজ করে ধৃতদের বিচারবিভাগীয় হেফাজতে রাখার নির্দেশ দিয়েছেন । আগামী 13 অক্টোবর এই মামলার পরবর্তী শুনানি।’’
পুজোর মুখে এই বিপুল পরিমাণ বিদেশি সোনা উত্তরবঙ্গ নাকি কলকাতার কোনও গয়না ব্যবসায়ীর কাছে পৌঁছে দেওয়ার কথা ছিল, কিংবা এর পিছনে কোনও আন্তঃরাজ্য বা আন্তর্জাতিক বড় চক্র সক্রিয় রয়েছে কি না, তা জানতে তদন্ত আরও জোরদার করেছে ডিআরআই । একই সঙ্গে সীমান্ত অঞ্চলে নিরাপত্তা ও নজরদারি আগের চেয়ে অনেকটাই বাড়ানো হয়েছে ।
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