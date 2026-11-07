পাঁঠাকে মহিষ রূপে উৎসর্গ ! দীপান্বিতা অমাবস্যায় কালীরূপে পূজিত দেবী কামতেশ্বরী

পাঁঠাকে মহিষ রূপে উৎসর্গ ! দীপান্বিতা অমাবস্যায় কালীরূপে পূজিত দেবী কামতেশ্বরী
Cooch Behar Kamateswari Temple: এখনকার কামতেশ্বরী মন্দির প্রায় 350 বছরের পুরনো ৷ এখানে দেবী পূজিত হন বিভিন্ন রূপে ৷ রইল সব তথ্য প্রতিবেদনে ৷
Published : November 7, 2026 at 4:32 PM IST
দিনহাটা(কোচবিহার), 7 নভেম্বর: দীপান্বিতা অমাবস্যায় কালীরূপে পুজো নেন গোসানিমারির দেবী কামতেশ্বরী । কয়েকশো বছরেরও বেশি সময় ধরে এই প্রথা চলে আসছে কামতেশ্বরী মন্দিরে । রাজ আমলে শুরু হওয়া এই পুজো আজও কোচবিহার দেবত্র ত্রাস্টের অধীনে হয় ৷ রাজ আমলের নিয়ম মেনেই এখনও পুজো হয়ে আসছে । সামনে কালীপুজো তাই এখন জোর ব্যস্ততা কামতেশ্বরী মন্দিরে ।
কামতেশ্বরী মন্দিরের অবস্থান
মহকুমা শহর দিনহাটা থেকে আট কিলোমিটার দূরে শিঙ্গিমারি নদীর তীরে ক্ষুদ্র জনপদ গোসানিমারি । এই গোসানিমারি বন্দর থেকে দক্ষিণ দিক বরাবর সিতাইয়ের রাস্তায় কিছুটা এগোলেই গোসানিমারি হাইস্কুলের উলটোদিকে পড়বে ঐতিহ্যবাহী কামতেশ্বরী মন্দির । এই মন্দিরের প্রতিষ্ঠা নিয়ে ঐতিহাসিকদের মধ্যে মতভেদ রয়েছে ৷ তবে কথিত রয়েছে, বর্তমান মন্দিরটি কোচবিহার মহারাজা প্রাণনারায়ণের আমলে 1665 খ্রিস্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত হয় ৷ তেমনটাই মন্দিরের দেওয়ালেও খোদাই করা রয়েছে ।
বিভিন্ন রূপে পূজিতা দেবী
সারা বছর এই মন্দিরে দেবী কামতেশ্বরীর পুজো হয় । পাশাপাশি শরৎকালে দেবী কামতেশ্বরী দুর্গারূপে, কার্তিক মাসের দীপাবলীতে দীপান্বিতা কালীরূপে এবং মাঘ মাসে রটন্তী কালীরূপে পুজো নেন । কিছুদিন আগে দুর্গাপুজো হয়েছে । এবার কামতেশ্বরী মন্দিরে কালীপুজোর প্রস্তুতি চলছে ।
কালীপুজোতেও বলি প্রথার প্রচলন
আগে কালীপুজোর রাতে মহিষ বলি হত । তবে এখন দুর্গাপুজোর অষ্টমীতে মহিষ বলি হয় । কালীপুজোর রাতে পাঁঠা বলি হয় এবং সেটাকে মহিষ রূপে উৎসর্গ করা হয় দেবীকে । কালীপুজোর রাতে আশেপাশের কয়েকটি গ্রামের মানুষ ভিড় জমায় এই পুজোয় ।
মন্দিরে পুজো ও ভোগের রীতিনীতি
কয়েক পুরুষ ধরে এই মন্দিরে পুজো করে আসছে ঝা পরিবার । কোচবিহারের রাজারা বিহারের মিথিলা থেকে এই ব্রাহ্মণ পরিবারকে নিয়ে এসেছেন । দেবত্র ত্রাস্ট বোর্ডের অধীনে তারাই পুজো করে আসছেন এখনও । মন্দিরের পুরোহিত পরিতোষ ঝা বলেন, "দেবী কামতেশ্বরী শরৎকালে দেবী দুর্গারূপে পুজো নেন । তবে দীপান্বিতা অমাবস্যায় ও মাঘ মাসে রটন্তী কালীরূপে পুজো নেন । রাজ আমল থেকে এই নিয়ম চলে আসছে । মন্দিরে নিত্যপুজো হয় ৷ সেখানে প্রতিদিন পায়রা বলির চল রয়েছে । মন্দিরের খিচুড়ি ভোগে কাঁচালঙ্কার ব্যবহার হয় না । এর বদলে গোল মরিচের রীতি রয়েছে দেবীর ভোগে ।"
পুজোর শুরু নিয়ে মতভেদ
কামতেশ্বরী মন্দিরের সেবায়েত পরিবারের সদস্য তথা ইতিহাসের শিক্ষক প্রদীপ ঝা বলেন, "বিশুদ্ধ সিদ্ধান্ত পঞ্চিকা মতে কামতেশ্বরী মন্দিরে কালীপুজো হয় । সারা রাত হোমজজ্ঞ চলে । আগে কালীপুজোর রাতে মহিষ বলি হত । তবে এখন কালীপুজোর রাতে পাঁঠা বলি হয় এবং সেটাকে মহিষ রূপে উৎসর্গ করা হয় । এখনকার মন্দির 350 বছরের পুরনো ৷ এর আগেও কামতেশ্বরী মন্দির রাজপাটের কাছাকাছি ছিল ৷ সেখানেও এই পুজো হয়েছে বলে আমরা মনে করি ৷ কারণ রাজা কান্তেশ্বর চণ্ডীর উপাসক ছিলেন ৷ তার আমলে পুজোর শুরু হয় ৷ যার থেকে নাম হয় কামতেশ্বরী মন্দির ৷"