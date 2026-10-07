দেবী দুর্গার ভিলেন 'অসুর' নয়, বৃষ্টি ! কুমোরপাড়ায় শিল্পীদের কঠিন লড়াই

দেবী দুর্গার ভিলেন 'অসুর' নয়, বৃষ্টি ! কুমোরপাড়ায় শিল্পীদের কঠিন লড়াই
Rain Hurdle for Artisans: কাঁচামালের বাড়তি দাম, শ্রমিকের খরচ, বৃষ্টির চোখরাঙানি-সব মিলিয়ে চাপে মৃৎশিল্পীরা । কুমোরপাড়ায় ঘুরে কাজের হালহকিকত দেখলেন ইটিভি ভারতের পুলক যশ ৷
Published : October 7, 2026 at 6:04 PM IST
বর্ধমান, 7 অক্টোবর: আকাশটা আজকাল যেন ঠিক নিজের মতো নেই । কখনও রোদের ঝলকানি, পরক্ষণেই মেঘের চাদর । দু'দিন বৃষ্টি নেই, তবু মেঘলা আকাশ দেখলেই কুমোরপাড়ার বুকের ভিতরটা কেমন যেন ধক করে ওঠে । কারণ এখানে মেঘ মানেই শুধু মেঘ নয়, মেঘের আড়ালে লুকিয়ে থাকে বৃষ্টির আশঙ্কা । আর সেই আশঙ্কার সঙ্গেই এখন প্রতিদিনের লড়াই মৃৎশিল্পীদের ।
কোথাও খড়ের কাঠামোয় মাটির শেষ প্রলেপ পড়ছে, কোথাও শুকোনোর অপেক্ষায় প্রতিমার হাত-পা, কোথাও আবার মুখের আদল ফুটিয়ে তোলার কাজ চলছে । শিল্পীর হাত থামছে না । শুধু কাজের ফাঁকে ফাঁকে চোখ চলে যাচ্ছে আকাশের দিকে । একটু রোদ উঠলেই স্বস্তি, আবার মেঘ জমলেই তড়িঘড়ি করে প্রতিমাকে ঢেকে ফেলার প্রস্তুতি । পুজোর সময় যত এগিয়ে আসছে, ততই যেন আকাশের প্রতিটি মেঘের আলাদা অর্থ হয়ে উঠছে ।
বৃষ্টিই দুশ্চিন্তার কারণ মৃৎশিল্পীদের
দুর্গাপুজোর গল্পে ভিলেনের চরিত্রটা বরাবরই অসুরের । কিন্তু এবার কুমোরপাড়ার গল্পটা একটু অন্যরকম । এখানে অসুরের আগে ভিলেন হয়ে দাঁড়িয়েছে বৃষ্টি । যে বৃষ্টি কৃষকের কাছে আশীর্বাদ, সেই বৃষ্টিই এখন মৃৎশিল্পীর কাছে দুশ্চিন্তার কারণ । কারণ মাটির প্রতিমা তৈরি হওয়ার পর তার প্রতিটি স্তর শুকিয়ে ওঠার জন্য দরকার সময় । সেই সময়টাই এখন আবহাওয়ার হাতে ।
নতুন অর্ডারের অনেক প্রতিমাই এখনও পুরোপুরি শুকিয়ে ওঠেনি । কখনও বৃষ্টি, কখনও নিম্নচাপের আশঙ্কা-সব মিলিয়ে আবহাওয়ার দিকে তাকিয়ে কাজ করতে হচ্ছে শিল্পীদের । বর্ধমানের শিল্পী সমীর পাল বলছেন, শুধু আবহাওয়া নয়, কাঁচামাল থেকে শ্রমিক-সবকিছুর খরচই বেড়েছে । কিন্তু সেই অনুপাতে প্রতিমার দাম বাড়েনি । ফলে একদিকে সময়ের চাপ, অন্যদিকে খরচের চাপ-দুইয়ের মাঝখানে দাঁড়িয়ে তাঁদের কাজ চালিয়ে যেতে হচ্ছে ।
সমীর পাল বলেন, "কঠিন অবস্থা । নতুন অর্ডারের যে মালগুলো রয়েছে, সেগুলো এখনও ঠিকমতো শুকিয়ে ওঠেনি । আবহাওয়াটা সবসময়ই খারাপ থাকছে । যখন তখন বৃষ্টি, তার উপর আবার নিম্নচাপের খবর-এটাই আমাদের সবচেয়ে বড় চিন্তা । বৃষ্টি হয়ে যাওয়াটাই এখন আমাদের কাছে সবচেয়ে বড় চাপ । দেবী দুর্গার ভিলেন আমাদের কাছে এবার অসুর নয় । মূল লড়াইটা হয়ে গিয়েছে বৃষ্টির সঙ্গে । বৃষ্টিই এখন আমাদের কাছে ভিলেন ।"
কাঁচামালের দামবৃদ্ধি
শুধু মাটিই নয়, মৃৎশিল্পের প্রতিটি উপকরণের দামই যেন একটু একটু করে শিল্পীদের নাগালের বাইরে চলে যাচ্ছে । মাটি, খড়, রং-সবকিছুর দাম বেড়েছে । তার সঙ্গে বেড়েছে শ্রমিকের মজুরি । গত বছর যে শ্রমিককে 400 টাকা দিয়ে পাওয়া যেত, এ বছর তাঁর মজুরি 600–650 টাকা পর্যন্ত । কিন্তু প্রতিমার দাম সেই অনুপাতে বাড়েনি । সমীর পালের কথায়, এখন গড়ে প্রায় 20 হাজার টাকার প্রতিমা তৈরি হলেও সেই দামে সব খরচ সামলে ব্যবসা চালানো কঠিন ।
সমীর আরও বলেন, "এখন তো মাঝখানে আটকে আছি-উপরে যেতে পারছি না, নিচেও নামতে পারছি না । কোনও উপায় নেই, চালিয়ে যেতে হচ্ছে ।" শুধু বর্তমানের ব্যবসা নয়, ভবিষ্যৎ নিয়েও তাঁর উদ্বেগ । এই পেশায় আগামী প্রজন্ম কতটা আসবে, সেটাও বড় প্রশ্ন হয়ে দাঁড়িয়েছে । তাঁর দাবি, শুধু পূর্ব বর্ধমান নয়, গোটা রাজ্য, এমনকী দেশের বিভিন্ন জায়গাতেও একই ছবি ।
বাড়ছে শ্রমিকের খরচ
এই একই সমস্যার কথা উঠে আসছে মৃৎশিল্পী নিতাই পালের কথাতেও । তাঁর বক্তব্যে বৃষ্টি আর বাড়তে থাকা কাঁচামালের খরচ-দুটোই যেন একই সমস্যার দুই দিক । একদিকে মাটি, খড়, রং, সাজসজ্জা এবং শ্রমিকের খরচ বাড়ছে, অন্যদিকে আবহাওয়া অনুকূলে না থাকায় সময়মতো প্রতিমা শুকিয়ে কাজ এগিয়ে নিয়ে যাওয়া যাচ্ছে না । ফলে খরচ বাড়লেও সেই অনুযায়ী প্রতিমার দাম বাড়ানো যাচ্ছে না, আর শেষ পর্যন্ত চাপটা এসে পড়ছে শিল্পীদের উপরেই ।
নিতাই পাল বলেন, "আমাদের সবচেয়ে বড় সমস্যা এখন বৃষ্টি আর জিনিসপত্রের বাড়তি দাম । মাটি থেকে শুরু করে রং, সাজসজ্জা, শ্রমিক-সবকিছুর খরচ বেড়েছে । তার উপর প্রতিমা ঠিকমতো শুকোতে না পারলে কাজ পিছিয়ে যাচ্ছে । সময় কম, কাজ অনেক । বৃষ্টি না হলে অন্তত কাজটা ঠিকমতো এগিয়ে নিয়ে যেতে পারি । কিন্তু আবহাওয়া নিয়ে চিন্তা থেকেই যাচ্ছে ।"
দুর্গার সাজের হিসেব বদল
অন্যদিকে সুবীর পালের কুমোরপাড়াতেও ছবিটা খুব একটা আলাদা নয় । তাঁর কাছে এখন বৃষ্টিই সবচেয়ে বড় চিন্তা । মাটির দাম প্রায় দ্বিগুণ হয়ে গিয়েছে । আগে যে ছোট বস্তা মাটি 70–80 টাকায় পাওয়া যেত, এখন তার দাম প্রায় 150 টাকা । দাম বাড়ার পাশাপাশি সবসময় ঠিক সময়ে কাঁচামাল পাওয়াও যাচ্ছে না । তার উপর সাজের কাপড়ের দামও বেড়েছে প্রায় 40 শতাংশ ।
দুর্গার সাজের হিসেবটাও বদলে গিয়েছে । যে বড় সাজ আগে প্রায় 2 হাজার টাকায় পাওয়া যেত, এখন সেটাই 3 হাজার টাকার কাছাকাছি । শ্রমিকের খরচও বেড়েছে । অথচ সময় কমছে দ্রুত । বাইরে রাখা প্রতিমাগুলিকে প্লাস্টিক দিয়ে ঢেকে রাখতে হচ্ছে । আবার প্রতিমা বাইরে না রাখলে শুকোবে না । এই দ্বন্দ্বটাই এখন শিল্পীদের সবচেয়ে বড় সমস্যা ।
সুবীর পাল বলেন, "বৃষ্টি আমাদের জন্য এখন সবচেয়ে বড় সমস্যা । ভাদ্র মাস থেকেই বৃষ্টি হচ্ছে । এখন বৃষ্টি যেন ভিলেন, অসুরের মতো হয়ে দাঁড়িয়েছে । মা দুর্গার ভিলেন আমাদের কাছে এবার অসুর নয় । মূল লড়াইটা হয়ে গিয়েছে বৃষ্টির সঙ্গে । বৃষ্টিই এখন আমাদের কাছে ভিলেন । এই ক'দিন একটু রোদ দিচ্ছে, দেখা যাক কী হয় । বাইরে যে ঠাকুরগুলো আছে, সব প্লাস্টিক দিয়ে ঢেকে রাখতে হচ্ছে । বাইরে না রাখলে শুকোবে না, আবার হাতে সময়ও নেই । আবহাওয়াটা ঠিক থাকলে আমাদের কাজ করতে অনেক সুবিধা হত । জিনিসগুলো ঠিক সময়ে শুকোলে মজবুতও ভালো হয়, ফিনিশিংও ভালো হয় । বৃষ্টি নিয়েই আমরা চিন্তায় আছি ।"
হাওয়া অফিসের পূর্বাভাসে নজর
আসলে প্রতিমা তৈরি শুধু মাটি দিয়ে একটা কাঠামো দাঁড় করানোর কাজ নয় । খড়ের শরীরের উপর মাটি, তার পর শুকোনো, ফের মাটির আস্তরণ, তারপর রং, সাজ, অলংকার-প্রতিটি ধাপের সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে নির্দিষ্ট সময় । কোথাও একটু দেরি হলেই তার প্রভাব পড়ে পরের কাজে । আর সেই হিসেবের মধ্যেই যদি বৃষ্টি ঢুকে পড়ে, তাহলে গোটা কাজটাই পিছিয়ে যেতে পারে । তাই আজ আকাশে রোদ থাকলেও নিশ্চিন্ত নন শিল্পীরা । কারণ তাঁদের ভয় আজকের বৃষ্টি নয়, আগামিদিনের অনিশ্চয়তা । আকাশ পরিষ্কার দেখে কাজ এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার পর যদি হঠাৎ বৃষ্টি নামে, তখন আবার শুরু করতে হবে অপেক্ষা । সেই কারণেই আবহাওয়া দফতরের পূর্বাভাসও এখন কুমোরপাড়ার কাছে খুব গুরুত্বপূর্ণ ।
আলিপুর আবহাওয়া দফতরের পূর্বাঞ্চলীয় অধিকর্তা হাবিবুর রহমান বিশ্বাসের মতে, "এই মুহূর্তে দু'এক জায়গায় রোদ ঝলমলে আকাশ থাকলেও বৃষ্টির সম্ভাবনা পুরোপুরি উড়িয়ে দেওয়া যাচ্ছে না । উত্তরবঙ্গের দার্জিলিং, কালিম্পং, আলিপুরদুয়ার, কোচবিহার ও জলপাইগুড়ির পাশাপাশি দক্ষিণবঙ্গেও কিছু জায়গায় হালকা বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে । বিশেষ করে দক্ষিণ 24 পরগনা, পূর্ব মেদিনীপুর এবং উত্তর 24 পরগনায় স্থানীয়ভাবে হালকা বৃষ্টি হতে পারে । ফলে দক্ষিণবঙ্গের জেলাগুলিতেও আবহাওয়ার এই অনিশ্চয়তা এখনও থাকছে ।"
রোদের আশায় মৃৎশিল্পীরা
আর সেই অনিশ্চিত আকাশের দিকেই তাকিয়ে পূর্ব বর্ধমানের কুমোরপাড়া । কারণ এই মুহূর্তে তাঁদের লড়াইটা কোনও অসুরের সঙ্গে নয় । মাটির শরীরে প্রাণ দেওয়ার আগে তাঁদের লড়তে হচ্ছে সময়ের সঙ্গে, খরচের সঙ্গে, আর সবচেয়ে বেশি আকাশের সঙ্গে । তবু হাত থামছে না । মেঘের ফাঁক দিয়ে রোদ একটু উঁকি দিলেই ফের শুরু হচ্ছে কাজ । শিল্পীর আঙুল মাটির শরীরে টেনে দিচ্ছে নাকের রেখা, চোখের পাতার বাঁক, ঠোঁটের আভাস । ধীরে ধীরে সেই মাটির মুখে ফুটে উঠছে দেবীর অবয়ব ।
কয়েকদিন পর এই মুখেই প্রাণ আসবে, চোখে আঁকা হবে দৃষ্টি । তখন হয়তো মণ্ডপে ঢাক বাজবে, ধুনুচির ধোঁয়া উঠবে, আলোয় ঝলমল করবে চারপাশ । মানুষ দেবীর সামনে দাঁড়িয়ে অসুরবধের গল্প শুনবে । কিন্তু সেই মুহূর্তের অনেক আগেই এক অন্য যুদ্ধ লড়ে নিচ্ছেন কুমোরপাড়ার শিল্পীরা । তাঁদের প্রার্থনা খুব ছোট-আকাশটা একটু পরিষ্কার থাকুক । রোদটা একটু বেশি সময় থাকুক । মায়ের গায়ের মাটি শুকিয়ে যাক । সময়মতো শেষ হোক সাজসজ্জা । তারপর অসুরের সঙ্গে লড়াইটা উমা নিজেই সামলে নেবেন । কারণ এবার কুমোরপাড়ার গল্পে-মা দুর্গার ভিলেন অসুর নয়, বৃষ্টি ।