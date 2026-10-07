ETV Bharat / state

দেবী দুর্গার ভিলেন 'অসুর' নয়, বৃষ্টি ! কুমোরপাড়ায় শিল্পীদের কঠিন লড়াই

Rain Hurdle for Artisans: কাঁচামালের বাড়তি দাম, শ্রমিকের খরচ, বৃষ্টির চোখরাঙানি-সব মিলিয়ে চাপে মৃৎশিল্পীরা । কুমোরপাড়ায় ঘুরে কাজের হালহকিকত দেখলেন ইটিভি ভারতের পুলক যশ ৷

struggle in Kumarpara
দেবী দুর্গার ভিলেন 'অসুর' নয় ! বৃষ্টি (ইটিভি ভারত)
author img

By ETV Bharat Bangla Team

Published : October 7, 2026 at 6:04 PM IST

8 Min Read
Choose ETV Bharat

বর্ধমান, 7 অক্টোবর: আকাশটা আজকাল যেন ঠিক নিজের মতো নেই । কখনও রোদের ঝলকানি, পরক্ষণেই মেঘের চাদর । দু'দিন বৃষ্টি নেই, তবু মেঘলা আকাশ দেখলেই কুমোরপাড়ার বুকের ভিতরটা কেমন যেন ধক করে ওঠে । কারণ এখানে মেঘ মানেই শুধু মেঘ নয়, মেঘের আড়ালে লুকিয়ে থাকে বৃষ্টির আশঙ্কা । আর সেই আশঙ্কার সঙ্গেই এখন প্রতিদিনের লড়াই মৃৎশিল্পীদের

কোথাও খড়ের কাঠামোয় মাটির শেষ প্রলেপ পড়ছে, কোথাও শুকোনোর অপেক্ষায় প্রতিমার হাত-পা, কোথাও আবার মুখের আদল ফুটিয়ে তোলার কাজ চলছে । শিল্পীর হাত থামছে না । শুধু কাজের ফাঁকে ফাঁকে চোখ চলে যাচ্ছে আকাশের দিকে । একটু রোদ উঠলেই স্বস্তি, আবার মেঘ জমলেই তড়িঘড়ি করে প্রতিমাকে ঢেকে ফেলার প্রস্তুতি । পুজোর সময় যত এগিয়ে আসছে, ততই যেন আকাশের প্রতিটি মেঘের আলাদা অর্থ হয়ে উঠছে ।

বৃষ্টিতে কুমোরপাড়ায় শিল্পীদের কঠিন লড়াই (ইটিভি ভারত)

বৃষ্টিই দুশ্চিন্তার কারণ মৃৎশিল্পীদের

দুর্গাপুজোর গল্পে ভিলেনের চরিত্রটা বরাবরই অসুরের । কিন্তু এবার কুমোরপাড়ার গল্পটা একটু অন্যরকম । এখানে অসুরের আগে ভিলেন হয়ে দাঁড়িয়েছে বৃষ্টি । যে বৃষ্টি কৃষকের কাছে আশীর্বাদ, সেই বৃষ্টিই এখন মৃৎশিল্পীর কাছে দুশ্চিন্তার কারণ । কারণ মাটির প্রতিমা তৈরি হওয়ার পর তার প্রতিটি স্তর শুকিয়ে ওঠার জন্য দরকার সময় । সেই সময়টাই এখন আবহাওয়ার হাতে ।

struggle in Kumarpara
বৃষ্টির জন্য ঢেকেছে প্রতিমা (ইটিভি ভারত)

নতুন অর্ডারের অনেক প্রতিমাই এখনও পুরোপুরি শুকিয়ে ওঠেনি । কখনও বৃষ্টি, কখনও নিম্নচাপের আশঙ্কা-সব মিলিয়ে আবহাওয়ার দিকে তাকিয়ে কাজ করতে হচ্ছে শিল্পীদের । বর্ধমানের শিল্পী সমীর পাল বলছেন, শুধু আবহাওয়া নয়, কাঁচামাল থেকে শ্রমিক-সবকিছুর খরচই বেড়েছে । কিন্তু সেই অনুপাতে প্রতিমার দাম বাড়েনি । ফলে একদিকে সময়ের চাপ, অন্যদিকে খরচের চাপ-দুইয়ের মাঝখানে দাঁড়িয়ে তাঁদের কাজ চালিয়ে যেতে হচ্ছে ।

struggle in Kumarpara
তড়িঘড়ি করে প্রতিমাকে ঢেকে ফেলা হচ্ছে (ইটিভি ভারত)

সমীর পাল বলেন, "কঠিন অবস্থা । নতুন অর্ডারের যে মালগুলো রয়েছে, সেগুলো এখনও ঠিকমতো শুকিয়ে ওঠেনি । আবহাওয়াটা সবসময়ই খারাপ থাকছে । যখন তখন বৃষ্টি, তার উপর আবার নিম্নচাপের খবর-এটাই আমাদের সবচেয়ে বড় চিন্তা । বৃষ্টি হয়ে যাওয়াটাই এখন আমাদের কাছে সবচেয়ে বড় চাপ । দেবী দুর্গার ভিলেন আমাদের কাছে এবার অসুর নয় । মূল লড়াইটা হয়ে গিয়েছে বৃষ্টির সঙ্গে । বৃষ্টিই এখন আমাদের কাছে ভিলেন ।"

struggle in Kumarpara
নিম্নচাপের আশঙ্কায় বিপাকে শিল্পীরা (ইটিভি ভারত)

কাঁচামালের দামবৃদ্ধি

শুধু মাটিই নয়, মৃৎশিল্পের প্রতিটি উপকরণের দামই যেন একটু একটু করে শিল্পীদের নাগালের বাইরে চলে যাচ্ছে । মাটি, খড়, রং-সবকিছুর দাম বেড়েছে । তার সঙ্গে বেড়েছে শ্রমিকের মজুরি । গত বছর যে শ্রমিককে 400 টাকা দিয়ে পাওয়া যেত, এ বছর তাঁর মজুরি 600–650 টাকা পর্যন্ত । কিন্তু প্রতিমার দাম সেই অনুপাতে বাড়েনি । সমীর পালের কথায়, এখন গড়ে প্রায় 20 হাজার টাকার প্রতিমা তৈরি হলেও সেই দামে সব খরচ সামলে ব্যবসা চালানো কঠিন ।

struggle in Kumarpara
কাজ বাকি প্রতিমা তৈরির (ইটিভি ভারত)

সমীর আরও বলেন, "এখন তো মাঝখানে আটকে আছি-উপরে যেতে পারছি না, নিচেও নামতে পারছি না । কোনও উপায় নেই, চালিয়ে যেতে হচ্ছে ।" শুধু বর্তমানের ব্যবসা নয়, ভবিষ্যৎ নিয়েও তাঁর উদ্বেগ । এই পেশায় আগামী প্রজন্ম কতটা আসবে, সেটাও বড় প্রশ্ন হয়ে দাঁড়িয়েছে । তাঁর দাবি, শুধু পূর্ব বর্ধমান নয়, গোটা রাজ্য, এমনকী দেশের বিভিন্ন জায়গাতেও একই ছবি ।

struggle in Kumarpara
কুমোপাড়ার অন্দরমহল (ইটিভি ভারত)

বাড়ছে শ্রমিকের খরচ

এই একই সমস্যার কথা উঠে আসছে মৃৎশিল্পী নিতাই পালের কথাতেও । তাঁর বক্তব্যে বৃষ্টি আর বাড়তে থাকা কাঁচামালের খরচ-দুটোই যেন একই সমস্যার দুই দিক । একদিকে মাটি, খড়, রং, সাজসজ্জা এবং শ্রমিকের খরচ বাড়ছে, অন্যদিকে আবহাওয়া অনুকূলে না থাকায় সময়মতো প্রতিমা শুকিয়ে কাজ এগিয়ে নিয়ে যাওয়া যাচ্ছে না । ফলে খরচ বাড়লেও সেই অনুযায়ী প্রতিমার দাম বাড়ানো যাচ্ছে না, আর শেষ পর্যন্ত চাপটা এসে পড়ছে শিল্পীদের উপরেই ।

struggle in Kumarpara
বৃষ্টির সঙ্গে লড়াই চলছে শিল্পীদের (ইটিভি ভারত)

নিতাই পাল বলেন, "আমাদের সবচেয়ে বড় সমস্যা এখন বৃষ্টি আর জিনিসপত্রের বাড়তি দাম । মাটি থেকে শুরু করে রং, সাজসজ্জা, শ্রমিক-সবকিছুর খরচ বেড়েছে । তার উপর প্রতিমা ঠিকমতো শুকোতে না পারলে কাজ পিছিয়ে যাচ্ছে । সময় কম, কাজ অনেক । বৃষ্টি না হলে অন্তত কাজটা ঠিকমতো এগিয়ে নিয়ে যেতে পারি । কিন্তু আবহাওয়া নিয়ে চিন্তা থেকেই যাচ্ছে ।"

struggle in Kumarpara
রোদের অপেক্ষা (ইটিভি ভারত)

দুর্গার সাজের হিসেব বদল

অন্যদিকে সুবীর পালের কুমোরপাড়াতেও ছবিটা খুব একটা আলাদা নয় । তাঁর কাছে এখন বৃষ্টিই সবচেয়ে বড় চিন্তা । মাটির দাম প্রায় দ্বিগুণ হয়ে গিয়েছে । আগে যে ছোট বস্তা মাটি 70–80 টাকায় পাওয়া যেত, এখন তার দাম প্রায় 150 টাকা । দাম বাড়ার পাশাপাশি সবসময় ঠিক সময়ে কাঁচামাল পাওয়াও যাচ্ছে না । তার উপর সাজের কাপড়ের দামও বেড়েছে প্রায় 40 শতাংশ ।

struggle in Kumarpara
শুকোনোর অপেক্ষায় মূর্তি (ইটিভি ভারত)

দুর্গার সাজের হিসেবটাও বদলে গিয়েছে । যে বড় সাজ আগে প্রায় 2 হাজার টাকায় পাওয়া যেত, এখন সেটাই 3 হাজার টাকার কাছাকাছি । শ্রমিকের খরচও বেড়েছে । অথচ সময় কমছে দ্রুত । বাইরে রাখা প্রতিমাগুলিকে প্লাস্টিক দিয়ে ঢেকে রাখতে হচ্ছে । আবার প্রতিমা বাইরে না রাখলে শুকোবে না । এই দ্বন্দ্বটাই এখন শিল্পীদের সবচেয়ে বড় সমস্যা ।

সুবীর পাল বলেন, "বৃষ্টি আমাদের জন্য এখন সবচেয়ে বড় সমস্যা । ভাদ্র মাস থেকেই বৃষ্টি হচ্ছে । এখন বৃষ্টি যেন ভিলেন, অসুরের মতো হয়ে দাঁড়িয়েছে । মা দুর্গার ভিলেন আমাদের কাছে এবার অসুর নয় । মূল লড়াইটা হয়ে গিয়েছে বৃষ্টির সঙ্গে । বৃষ্টিই এখন আমাদের কাছে ভিলেন । এই ক'দিন একটু রোদ দিচ্ছে, দেখা যাক কী হয় । বাইরে যে ঠাকুরগুলো আছে, সব প্লাস্টিক দিয়ে ঢেকে রাখতে হচ্ছে । বাইরে না রাখলে শুকোবে না, আবার হাতে সময়ও নেই । আবহাওয়াটা ঠিক থাকলে আমাদের কাজ করতে অনেক সুবিধা হত । জিনিসগুলো ঠিক সময়ে শুকোলে মজবুতও ভালো হয়, ফিনিশিংও ভালো হয় । বৃষ্টি নিয়েই আমরা চিন্তায় আছি ।"

হাওয়া অফিসের পূর্বাভাসে নজর

আসলে প্রতিমা তৈরি শুধু মাটি দিয়ে একটা কাঠামো দাঁড় করানোর কাজ নয় । খড়ের শরীরের উপর মাটি, তার পর শুকোনো, ফের মাটির আস্তরণ, তারপর রং, সাজ, অলংকার-প্রতিটি ধাপের সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে নির্দিষ্ট সময় । কোথাও একটু দেরি হলেই তার প্রভাব পড়ে পরের কাজে । আর সেই হিসেবের মধ্যেই যদি বৃষ্টি ঢুকে পড়ে, তাহলে গোটা কাজটাই পিছিয়ে যেতে পারে । তাই আজ আকাশে রোদ থাকলেও নিশ্চিন্ত নন শিল্পীরা । কারণ তাঁদের ভয় আজকের বৃষ্টি নয়, আগামিদিনের অনিশ্চয়তা । আকাশ পরিষ্কার দেখে কাজ এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার পর যদি হঠাৎ বৃষ্টি নামে, তখন আবার শুরু করতে হবে অপেক্ষা । সেই কারণেই আবহাওয়া দফতরের পূর্বাভাসও এখন কুমোরপাড়ার কাছে খুব গুরুত্বপূর্ণ ।

struggle in Kumarpara
প্রতিমা শুকোতে হিমশিম খাচ্ছেন মৃৎশিল্পীরা (ইটিভি ভারত)

আলিপুর আবহাওয়া দফতরের পূর্বাঞ্চলীয় অধিকর্তা হাবিবুর রহমান বিশ্বাসের মতে, "এই মুহূর্তে দু'এক জায়গায় রোদ ঝলমলে আকাশ থাকলেও বৃষ্টির সম্ভাবনা পুরোপুরি উড়িয়ে দেওয়া যাচ্ছে না । উত্তরবঙ্গের দার্জিলিং, কালিম্পং, আলিপুরদুয়ার, কোচবিহার ও জলপাইগুড়ির পাশাপাশি দক্ষিণবঙ্গেও কিছু জায়গায় হালকা বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে । বিশেষ করে দক্ষিণ 24 পরগনা, পূর্ব মেদিনীপুর এবং উত্তর 24 পরগনায় স্থানীয়ভাবে হালকা বৃষ্টি হতে পারে । ফলে দক্ষিণবঙ্গের জেলাগুলিতেও আবহাওয়ার এই অনিশ্চয়তা এখনও থাকছে ।"

রোদের আশায় মৃৎশিল্পীরা

আর সেই অনিশ্চিত আকাশের দিকেই তাকিয়ে পূর্ব বর্ধমানের কুমোরপাড়া । কারণ এই মুহূর্তে তাঁদের লড়াইটা কোনও অসুরের সঙ্গে নয় । মাটির শরীরে প্রাণ দেওয়ার আগে তাঁদের লড়তে হচ্ছে সময়ের সঙ্গে, খরচের সঙ্গে, আর সবচেয়ে বেশি আকাশের সঙ্গে । তবু হাত থামছে না । মেঘের ফাঁক দিয়ে রোদ একটু উঁকি দিলেই ফের শুরু হচ্ছে কাজ । শিল্পীর আঙুল মাটির শরীরে টেনে দিচ্ছে নাকের রেখা, চোখের পাতার বাঁক, ঠোঁটের আভাস । ধীরে ধীরে সেই মাটির মুখে ফুটে উঠছে দেবীর অবয়ব ।

কয়েকদিন পর এই মুখেই প্রাণ আসবে, চোখে আঁকা হবে দৃষ্টি । তখন হয়তো মণ্ডপে ঢাক বাজবে, ধুনুচির ধোঁয়া উঠবে, আলোয় ঝলমল করবে চারপাশ । মানুষ দেবীর সামনে দাঁড়িয়ে অসুরবধের গল্প শুনবে । কিন্তু সেই মুহূর্তের অনেক আগেই এক অন্য যুদ্ধ লড়ে নিচ্ছেন কুমোরপাড়ার শিল্পীরা । তাঁদের প্রার্থনা খুব ছোট-আকাশটা একটু পরিষ্কার থাকুক । রোদটা একটু বেশি সময় থাকুক । মায়ের গায়ের মাটি শুকিয়ে যাক । সময়মতো শেষ হোক সাজসজ্জা । তারপর অসুরের সঙ্গে লড়াইটা উমা নিজেই সামলে নেবেন । কারণ এবার কুমোরপাড়ার গল্পে-মা দুর্গার ভিলেন অসুর নয়, বৃষ্টি ।

TAGGED:

RAIN IN BENGAL
KUMARTULI ARTISANS
বৃষ্টিতে মৃৎশিল্পীদের সমস্যা
দুর্গাপুজোর আগে মৃৎশিল্পীদের লড়াই
DURGA PUJA

Quick Links / Policies

সম্পাদকের পছন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.