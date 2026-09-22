বসিরহাটে দশভুজার 8 হাত ছোট, 2টি বড় ! বিসর্জনে মুসলিম বাড়ির দরজায় থামেন দেবী

বসিরহাটে দশভুজার 8 হাত ছোট, 2টি বড় ! বিসর্জনে মুসলিম বাড়ির দরজায় থামেন দেবী
Durga Puja of Harmony in Basirhat: 347 বছর ধরে একই রীতি ! 'ডাক্তারবাড়ি'র পুজোয় সম্প্রীতির ইতিহাস ৷ শামীম মোল্লার বিশেষ প্রতিবেদন ৷
Published : September 22, 2026 at 6:20 PM IST
বসিরহাট, 22 সেপ্টেম্বর: সময় বদলেছে । বদলেছে উৎসবের সাজ, আলোর ঝলক, পুজোর আয়োজন । কিন্তু কিছু ঐতিহ্য সময়ের সঙ্গে বদলায় না। বরং প্রজন্ম পেরিয়ে আরও গভীর হয়ে মানুষের স্মৃতিতে জায়গা করে নেয় । বসিরহাটের দণ্ডীরহাটের বসু বাড়ির দুর্গাপুজো তেমনই এক ইতিহাস । 347 বছর ধরে এই বাড়ির ঠাকুরদালানে হয়ে আসছে দেবীর আরাধনা । সেই পুজোর সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে এক চিকিৎসকের গৌরবময় উত্তরাধিকার, একটি ব্যতিক্রমী প্রতিমার ইতিহাস এবং হিন্দু-মুসলিম সম্প্রীতির এমন এক পরম্পরা, যা আজও অটুট ।
বসু বাড়ির এই পুজো স্থানীয় মানুষের কাছে 'ডাক্তারবাড়ির পুজো' নামেই বেশি পরিচিত । কারণ এই পরিবারের সঙ্গেই জড়িয়ে রয়েছে বাংলার চিকিৎসাবিজ্ঞানের ইতিহাসের এক উজ্জ্বল নাম । তিনি চিকিৎসক জগবন্ধু বসু । 1831 সালে জন্ম গ্রহণ করা এই চিকিৎসক ছিলেন একই সঙ্গে চিকিৎসাবিদ, শিক্ষাবিদ এবং সমাজসেবী । কলকাতা মেডিক্যাল কলেজ থেকে চিকিৎসাবিদ্যায় কৃতিত্বের সঙ্গে উত্তীর্ণ হওয়ার পর 1863 সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ডাঃ মহেন্দ্রলাল সরকারের সঙ্গে তিনি এমডি ডিগ্রি অর্জন করেন ।
ইতিহাস ফিস ফিস কথা বলে
চিকিৎসক জগবন্ধু বসুর কৃতিত্ব শুধু চিকিৎসা পরিষেবার মধ্যেই আটকে ছিল না । আধুনিক ভারতীয় চিকিৎসাশিক্ষার পরিকাঠামো গড়ে তোলার ক্ষেত্রেও তাঁর ভূমিকার কথা উঠে আসে । তিনি ছিলেন 'ক্যালকাটা মেডিক্যাল স্কুল'-এর অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা ও প্রথম সভাপতি । এই স্কুলটি পরবর্তী সময় হয় আরজি কর মেডিক্যাল কলেজ । 1895 সালে 'কলেজ অব ফিজিশিয়ানস অ্যান্ড সার্জনস অব বেঙ্গল'-এর উদ্বোধনী সভাপতির দায়িত্বও পালন করেন ।
চিকিৎসা ও সমাজসেবার পাশাপাশি সাহিত্য-নাটকের প্রতিও ছিল তাঁর গভীর অনুরাগ । বসিরহাটের এই বাড়ির ঠাকুরদালানেই এসেছেন তৎকালীন বাংলার সাহিত্য ও নাট্যজগতের বিশিষ্ট ব্যক্তিরাও । ফলে বসু বাড়ির দুর্গাপুজো ধীরে ধীরে শুধু একটি পরিবারের ধর্মীয় উৎসব হয়ে থাকেনি, হয়ে উঠেছে এলাকার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাসেরও অংশ ।
তবে এই পুজোর সবচেয়ে বড় আকর্ষণ হয়তো দেবীর প্রতিমার রূপ । সাধারণ দুর্গাপ্রতিমার সঙ্গে বসু বাড়ির প্রতিমার বিস্তর ফারাক । দেবীর দশটি হাত থাকলেও আটটি হাত তুলনায় ছোট । সামনের দু'টি হাত বড় এবং প্রসারিত । স্থানীয় মানুষের মুখে এই বিশেষ রূপের নাম 'কলার ছড়া' হাত প্রতিমা।
এই বিশেষ রূপের পিছনেও রয়েছে একটি পুরনো কাহিনি । পরিবারের লোকমুখে প্রচলিত, পুজোর আদিপর্বে ঠাকুরদালানে পায়রার কারণে প্রতিমার হাতের অঙ্গহানি হয়েছিল । সেই ঘটনার পর পরিবারের কর্ত্রী স্বপ্নাদেশ পান । দেবীকে কী ভাবে গড়তে হবে, সেই নির্দেশ এসেছিল স্বপ্নেই । সেই স্বপ্নাদেশ মেনেই পরবর্তী প্রজন্মে প্রতিমার বিশেষ রূপটি ধরে রাখা হয়েছে ।
সাড়ে তিনশো বছরের বেশি সময় পেরিয়েও সেই রীতিতে ছেদ পড়েনি । একচালার সাবেকি কাঠামোয় তৈরি হয় প্রতিমা । বদলেছে সময়, বদলেছে কারিগর, কিন্তু বদলায়নি দেবীর সেই বিশেষ রূপ । ফলে প্রতি বছর পুজোর দিনগুলিতে বসু বাড়ির ঠাকুরদালানে শুধু দেবী দর্শন নয়, এক টুকরো জীবন্ত ইতিহাস দেখতে ভিড় করেন স্থানীয় মানুষ ।
পরিবারের অন্যতম সদস্য পার্থ ঘোষের কথায়, "আমাদের এই পুজো সাড়ে তিনশো বছরের প্রাচীন । প্রখ্যাত চিকিৎসক ডাঃ জগবন্ধু বসুর ঐতিহ্য এবং স্বপ্নাদেশের সেই প্রতিমার রূপ আমরা এখনও নিষ্ঠার সঙ্গে ধরে রেখেছি । তবে এই পুজোর আসল শক্তি পারস্পরিক সৌহার্দ্য ও সম্প্রীতি । ঠাকুরদালান থেকে বিসর্জনের ঘাট, গোটা গ্রামের মানুষ জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে এই পুজোকে নিজেদের উৎসব মনে করেন ।"
সেই সম্প্রীতির সবচেয়ে বড় ছবি দেখা যায় দশমীর দিন । প্রতিমা বিসর্জনের আগে বসু বাড়ির সঙ্গে স্থানীয় মুসলিম পরিবারের দীর্ঘদিনের সম্পর্কের একটি বিশেষ রীতি পালন করা হয় । পরিবারের প্রবীণদের কথায়, এক সময় বিসর্জনের আগে প্রতিমার কাঠামো কাটার বিশেষ কাজটি করতেন স্থানীয় এক মুসলিম প্রতিবেশী । সময়ের সঙ্গে সেই রীতির আকার বদলেছে । কিন্তু সম্পর্কের জায়গাটি বদলায়নি ।
আজও দশমীর বিকেলে কাঁধে করে প্রতিমা যখন ঘাটের দিকে এগোয়, তখন নির্দিষ্ট একটি মুসলিম পরিবারের বাড়ির সামনে গিয়ে থামে শোভাযাত্রা । কিছুক্ষণের জন্য কাঁধ থেকে নামানো হয় প্রতিমা । বাড়ির সদস্যেরা দরজার সামনে দাঁড়িয়ে দেবীকে শেষ প্রণাম জানান, বিদায় জানান । ধর্মের আলাদা পরিচয় সেখানে যেন মুহূর্তের জন্য মুছে যায় উৎসবের আবেগে ।
শুধু ওই বাড়িই নয় । ঘাটে পৌঁছনোর আগে গ্রামের আরও কয়েকটি নির্দিষ্ট জায়গায় প্রতিমাকে নামানো হয় । স্থানীয় মহিলারা সেখানে অপেক্ষা করেন । তাঁরা দেবীকে বরণ করেন, সিঁদুর পরান, মিষ্টিমুখ করান। তারপর চোখের জলে বিদায় দেন মাকে । বিসর্জনের শোভাযাত্রা তাই এখানে নিছক প্রতিমা নিয়ে যাওয়ার আনুষ্ঠানিকতা নয়, একটি গোটা গ্রামের আবেগের যাত্রা ।
347 বছরের এই পুজোর ইতিহাসে রাজনীতি নেই, নেই জাঁকজমকের প্রতিযোগিতাও । আছে উত্তরাধিকার । আছে চিকিৎসক জগবন্ধু বসুর স্মৃতি । আছে স্বপ্নাদেশে তৈরি এক ব্যতিক্রমী দেবীমূর্তি । আর আছে এমন এক সামাজিক সম্পর্ক, যেখানে ধর্মের গণ্ডি পেরিয়ে পুজোর আনন্দ ভাগ করে নেন দুই সম্প্রদায়ের মানুষ ।
দণ্ডীরহাটের বসু বাড়ির ঠাকুরদালানে তাই প্রতি বছর দেবীর আরাধনার সঙ্গে ফিরে আসে অতীতও । মাটির প্রতিমায় যেমন থাকে 347 বছরের স্মৃতি, তেমনই দশমীর বিসর্জনের পথে থেকে যায় একটি বার্তা, উৎসবের আসল আলো মণ্ডপের আলোয় নয়, মানুষের সম্পর্কের উষ্ণতায় । সেই আলোতেই আজও জ্বলছে বসিরহাটের 'ডাক্তারবাড়ি'র পুজো ।