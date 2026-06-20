বিশ্বভারতীতে গড়ে উঠছে 'গোট ইউনিট', ছাগল প্রতিপালনের গবেষণা ও আয় বৃদ্ধির আশা

বিশ্বভারতীতে গড়ে উঠছে 'গোট ইউনিট', ছাগল প্রতিপালনের গবেষণা ও আয় বৃদ্ধির আশা
শনিবার এই ঘোষণা করেন বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য প্রবীরকুমার ঘোষ৷
Published : June 20, 2026 at 9:47 PM IST
বোলপুর, 20 জুন: বিশ্বভারতীর পল্লিশিক্ষা ভবনে শুরু হচ্ছে ছাগল প্রতিপালন ও গবেষণা৷ শুধু বাংলার কালো ছাগল নয়, নানা দুগ্ধজাত ও উৎকৃষ্ট মাংসল প্রজাতির ছাগল প্রতিপালন করা হবে। মথুরা থেকে নিয়ে আসা হচ্ছে যমুনাপুরী, বারবারী প্রজাতির ছাগল। এর ফলে একদিকে যেমন গবেষণার কাজ সমৃদ্ধ হবে, অন্যদিকে স্থানীয় কৃষকেরাও ছাগল পালন করে আর্থিকভাবে উপকৃত হবেন৷ এই প্রথম 'গোট ইউনিট' হচ্ছে 'ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ' বিশ্বভারতীতে।
প্রসঙ্গত, সদ্য বিশ্বভারতীর শ্রীনিকেতনে গো-শালা সংস্কার করা হয়েছে। এবার ছাগল প্রতিপালন ও গো-খ্যাদের ইউনিট খুলতে চলেছে রাজ্যের কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয় বিশ্বভারতীতে।
বিশ্বভারতীর উপাচার্য প্রবীরকুমার ঘোষ বলেন, "এই মুহূর্তে পল্লিশিক্ষা ভবনে সর্বভারতীয় স্তরে গবেষণার কোনও প্রকল্প নেই৷ তাই আমি অনুমোদন নিয়ে ডেয়ারির পাশাপাশি গোট ইউনিট খুলছি৷ পরিবেশের সঙ্গে খাপ খাবে এমন প্রজাতির ছাগল প্রতিপালন করা হবে৷ একদিকে যেমন গবেষণার কাজ হবে। অন্যদিকে, স্থানীয় কৃষকেরা স্বনির্ভর হতে পারবেন৷ তাদের আমরা ছাগল পালন করতে দিতে পারব। আয় বাড়বে৷ এছাড়া, গো-খাদ্যের একটা ইউনিটও আমরা করতে চলেছি৷ এক এক করে আরও উন্নয়নমূলক, গবেষণামূলক কাজ হবে এখানে।"
বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 1922 সালে শ্রীনিকেতন প্রতিষ্ঠা করেন। এর আসল উদ্দেশ্য ছিল গ্রামীণ অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়নের। কৃষি, পশুপালন, দুগ্ধ উৎপাদন, স্বাস্থ্য ও কারিগরি শিক্ষাকে একত্রিত করে কৃষিকাজকে সমৃদ্ধ করে তোলার চেষ্টা। আর সেই কর্মসূচির অঙ্গ হিসেবে শ্রীনিকেতনে গড়ে উঠেছিল গো-শালা। আর এই শ্রীনিকেতনের মূল দায়িত্বে ছিলেন কবিপুত্র রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর। যিনি বিশ্বভারতীর প্রথম উপাচার্য ছিলেন৷
সদ্য বিশ্বভারতীর উপাচার্য প্রবীরকুমার ঘোষ শ্রীনিকেতনের গো-শালাকে ঢেলে সাজান৷ এখান থেকে উৎপাদিত দুধ আশ্রম বালক-বালিকাদের পুষ্টি খাদ্য হিসাবে ব্যবহৃত হয়৷ আর গোবর সার হিসাবে ব্যবহার করা হয়৷
গো-শালার পাশাপাশি এই প্রথম বিশ্বভারতীতে গড়ে উঠতে চলেছে 'গোট ইউনিট'৷ অর্থাৎ, বিশ্বভারতীর শ্রীনিকেতনে পল্লিশিক্ষা ভবনের উদ্যোগে শুরু হবে ছাগল প্রতিপালন। বিশ্বভারতীর উপাচার্য জানিয়েছেন, এখানে শুধুমাত্র বাংলার কালো ছাগল নয়, মথুরা থেকে যমুনাপুরী, বারবারী প্রজাতির ছাগল নিয়ে আসা হবে৷ এখানকার পরিবেশের সঙ্গে খাপ খাবে এমন দুগ্ধজাত ও মাংসালো প্রজাতির ছাগল প্রতিপালন করা হবে৷
এতে একদিকে যেমন পড়ুয়ারা গবেষণার কাজ করতে পারবে৷ অন্যদিকে, স্থানীয় কৃষকদের ছাগল পালনের সঙ্গে যুক্ত করা হবে৷ এতে আর্থিক সমৃদ্ধি বৃদ্ধি পাবে৷ ছাগলের বাচ্চার সংখ্যা বাড়লে, তা বিশ্বভারতীর অন্তর্গত যে 100টি গ্রাম আছে, সেই গ্রামের কৃষকদের মধ্যে বিতরণ করা হবে৷
গোট ইউনিট ছাড়াও বিশ্বভারতীতে গড়ে তোলা হচ্ছে গো-খাদ্যের একটা ইউনিট৷ কী ধরনের খাদ্য দিলে ছাগল বা গরুর দুধের গুণগত মান বৃদ্ধি পাবে, ছাগলের সুস্বাদু মাংস হবে প্রভৃতি বিষয়েও গবেষণা করতে পারবেন পড়ুয়ারা৷ উত্তরপ্রদেশের ঝাঁসি থেকে একধরনের বীজ আনা হচ্ছে৷ যা চাষ করলে ছাগল ও গরুর পুষ্টিকর খাদ্য মিলবে৷ উল্লেখ্য, বিশ্বভারতীর রথীন্দ্র কৃষি বিজ্ঞান কেন্দ্র ভারতবর্ষের মধ্যে অন্যতম একটি বিজ্ঞান চর্চাকেন্দ্র৷ প্রধানমন্ত্রী কিষাণ নিধি যোজনা এই সংস্থার সঙ্গে বহুদিন ধরে যুক্ত৷
পশ্চিমবঙ্গ সফরে এসে তারকেশ্বর থেকে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি 23তম পিএম কিষান নিধি দেশের কৃষকদের মধ্যে বিতরণ করলেন৷ বিশ্বভারতীতেও একটি অনুষ্ঠান ছিল৷ সেখানে যোগ দিয়েছিলেন বিশ্বভারতীর উপাচার্য প্রবীরকুমার ঘোষ, পল্লিশিক্ষা ভবনের অধ্যক্ষ সুব্রত মণ্ডল প্রমুখ৷ এই অনুষ্ঠান থেকেই গোট ইউনিট ও গো-খাদ্য ইউনিট তৈরি কথা ঘোষণা করেন উপাচার্য।