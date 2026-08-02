মমতার পদলেহন করতেন জয় গোস্বামী ! তসলিমার অনুষ্ঠান-বিতর্কে কবিকেই দায়ী করল বাম-কংগ্রেস

মমতার পদলেহন করতেন জয় গোস্বামী ! তসলিমার অনুষ্ঠান-বিতর্কে কবিকেই দায়ী করল বাম-কংগ্রেস
কংগ্রেস নেতা বলেন, জয় গোস্বামী 'মমতা'স ম্যান' হিসাবে ব্র্যান্ডেড হয়ে গিয়েছিলেন । সে সময় তাঁর মধ্যে কোনও প্রতিবাদের ভাষা খুঁজে পাওয়া যায়নি ।
Published : August 2, 2026 at 5:47 PM IST
কলকাতা, 2 অগস্ট: কলকাতায় প্রত্যাবর্তনের পর তসলিমা নাসরিনের সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে এপার বাংলার কবি জয় গোস্বামীকে নিয়ে বিতর্ক ৷ আর তাকে ঘিরেই রাজ্যজুড়ে শোরগোল ৷ বাংলাদেশের কবির ডাকে সাড়া দিয়ে মঞ্চে উঠলে জয় গোস্বামীকে শুনতে হয় গো-ব্যাক স্লোগান ৷ তারপরই মঞ্চ থেকে নেমে আসেন কবি ৷ এই ঘটনায় বাক-স্বাধীনতার পক্ষে সওয়াল করেছেন স্বয়ং তসলিমা ৷ তবে রাজনৈতিক দলগুলির মধ্যে এই নিয়ে শুরু হয়েছে চাপানউতোর ৷ সরব হয়েছে কালীঘাট তৃণমূল ৷ আর ঘটনার নিন্দা করলেও জয় গোস্বামীর ভূমিকার সমালোচনা শোনা গিয়েছে বাম ও কংগ্রেসের মুখে ৷
ঠিক কী ঘটেছিল ?
শনিবার রবীন্দ্র সদনে তসলিমা নাসরিনের সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে দর্শকাসনে বসেছিলেন কবি জয় গোস্বামী । নিজের বক্তব্য পেশের আগে তসলিমা নিজেই জয় গোস্বামীকে ডেকে বলেন, "আমি দেখতে পাচ্ছি এখানে কবি জয় গোস্বামী আছেন । আমি অনুরোধ করব, আপনি মঞ্চে এসে কিছু বলুন ।" তসলিমার ডাকে সাড়া গিয়ে জয় গোস্বামী আসন ছেড়ে মঞ্চের উপরে ওঠেন । তখন উপস্থিত দর্শকের একটা অংশ ওঁকে দেখে চিৎকার করতে শুরু করেন ৷ তাঁরা বলেন, "আমরা ওঁর কথা শুনব না । আপনি নেমে যান । গো-ব্যাক ৷ চটি চাটা । চোর ।"
এসব শোনার পর নিজেই মঞ্চ থেকে নেমে আসেন জয় গোস্বামী । তসলিমার বক্তব্য শেষ হওয়ার একটু আগে রবীন্দ্র সদনের বাঁদিকের গেট দিয়ে তিনি বেরিয়ে যান ৷ এই ঘটনা নিয়ে তোলপাড় শুরু হয়েছে রাজ্যজুড়ে ৷ কেউ মুক্ত চিন্তা, বাক-স্বাধীনতা, সমানাধিকার, মানবাধিকার নিয়ে প্রশ্ন তুলছেন, কেউ আবার জয় গোস্বামীর গত 15 বছরের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন ।
কবির ভূমিকার সমালোচনা বামেরা
শনিবারের ঘটনায় কবি জয় গোস্বামীর রাজনৈতিক সংশ্লিষ্টতার কথা তুলে তাঁর সমালোচনা শোনা দিয়েছে বাম নেতাদের মুখে । সিপিএম নেতা শতরূপ ঘোষ বলেন, "জয় গোস্বামীর সঙ্গে যা ঘটেছে তা দেখে খারাপ লাগছে । উনি এত গুণী একজন লেখক । তবে, এটাও ঠিক যে, জয় গোস্বামীর মতো লেখকেরা গত 10-15 বছর ধরে নিজেকে এমন জায়গায় নামিয়ে এনেছিলেন, সেটা দেখেও খারাপ লেগেছিল । আরও বেশি খারাপ লেগেছিল । কালকে যাঁরা এটা করেছেন, তাঁদের আমি চিনি না । কিন্ত, আন্দাজ করা যায়, যাঁরা এটা করেছেন, তাঁরা আরএসএসের শাখা সংগঠনের লোকজন ছিলেন । তাঁদের থেকে আমাদের এর থেকে বেশি সামাজিক আশাও নেই । কিন্তু, জয় গোস্বামী, আবুল বাশার, কবীর সুমনের মতো উচ্চ বুদ্ধিজীবীরা গত 15 বছরে যা করেছেন তাতে বেশি আঘাত পেয়েছি ।"
জয় গোস্বামীকেই দায়ী করছে কংগ্রেস
একই সুরে কথা বলে এই ঘটনার জন্য জয় গোস্বামীকেই দায়ী করেছে কংগ্রেস ৷ কংগ্রেস নেতা সুমন রায় চৌধুরী বলেন, "কবি জয় গোস্বামী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের পাশে বসে তাঁর পদলেহন করতেন । জয় গোস্বামী 'মমতা'স ম্যান' হিসাবে ব্র্যান্ডেড হয়ে গিয়েছিলেন । সে সময় তাঁর মধ্যে কোনও প্রতিবাদের ভাষা খুঁজে পাওয়া যায়নি । কারণ, তিনি সত্তা বিক্রি করে দিয়েছিলেন । লেখক বা কবি হিসাবে নিজের সত্তাকে বিক্রি করে দিয়েছেন । মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের অনুগামী হিসাবে নিজেকে উপস্থাপন করা উচিত হয়নি । গতকালের ঘটনার জন্য জয় গোস্বামী নিজেই দায়ী ।"
বিজেপিকে তোপ কুণালের
এই ঘটনা নিয়ে প্রতিক্রিয়ায় বিজেপির দিকেই আঙুল তুলেছে কালীঘাট তৃণমূল ৷ তৃণমূল বিধায়ক কুণাল ঘোষ বলেন, "তসলিমা নাসরিন নিয়ে কোনও মন্তব্য করব না । তিনি যখন আমাদের রাজ্য থেকে চলে গিয়েছিলেন, তখন আমাদের সরকার ছিল না । ছিল সিপিআইএম তথা বামফ্রন্ট সরকার । আবার কাল যখন তিনি ফেরত এসেছেন, তখন রয়েছে বিজেপি সরকার । অতএব এই নিয়ে কোনও মন্তব্য করব না । তবে বাক-স্বাধীনতা, মানুষের অধিকার নিয়ে যাঁরা কথা বলছিলেন, তাঁদের সভা থেকেই জয় গোস্বামীকে অপমানিত হয়ে বেরিয়ে যেতে হয়েছে ।"
বিজেপির ব্যাখ্যা
গোটা ঘটনায় নিজেদের মতো করে ব্যাখ্যা দিয়েছে গেরুয়া শিবির ৷ বিজেপি মুখপাত্র আইনজীবী দেবজিৎ সরকার বলেন, "যাঁরা উদ্যোক্তা ছিলেন তাঁরা কেউই জয়বাবুকে ডাকেননি । তসলিমা নাসরিন বলতে উঠে জয়বাবুকে ডাকেন । তখন জনতার একটা বড় অংশ বলেন, 'উনি কেন আসবেন? আমার তো তসলিমা নাসরিনের কথা শুনতে এসেছি । জয়বাবুর কবিতা শুনতে আসিনি ।' সেই জন্যেই দর্শকদের কথাতে জয়বাবু নীচে নামতে বাধ্য হন । অনেকেই ক্যা ক্যা ছি ছি বলে চিৎকার করছিলেন । তাঁরা কেন এমনটা করছিলেন সেটা তাঁরাই বলতে পারবেন এবং জয়বাবু বলতে পারেন বলে আমার মনে হয় । তাছাড়া দর্শকদের সময়ের মূল্য আছে ৷ ইচ্ছা-অনিচ্ছা আছে । যাঁর জন্য মঞ্চ, যাঁর কথা শুনতে গিয়েছিলেন, স্বাভাবিকভাবেই তাঁর কথা শোনার জন্যই বেশি আগ্রহী ছিলেন দর্শকরা ।"
বিরক্ত তসলিমা নাসরিন
বিজেপি দর্শকদের ইচ্ছা-অনিচ্ছার কথা বলে ঘটনার দায় এড়াতে চাইলেও, এই ঘটনাকে সমর্থন করেননি স্বয়ং তসলিমা নাসরিনও ৷ রবিবার কলকাতায় একটি সাংবাদিক বৈঠকে তিনি বলেন, এভাবে শুধু জয় গোস্বামীকে নয়, তাঁকেও অপমান করা হয়েছে ৷ কারণ তিনিই কবিকে মঞ্চে ডেকেছিলেন ৷ সংবর্ধনার মঞ্চেই নারী-পুরুষের সমান অধিকার, সব ধর্মের মানুষের সমান অধিকার, কবি-সাহিত্যিকদের কন্ঠরোধ না-করার ব্যাপারে জোরালো সওয়াল করেছিলেন বাংলাদেশি লেখিকা ৷ সেই কথা মনে করিয়ে দিয়েই তসলিমা বলেন, "আমি যে ভাষণ দিয়েছিলাম, সেখানেই বাক-স্বাধীনতার কথা বলেছিলাম । সবাইকে কথা বলতে দিতে হবে । কারও কথা বন্ধ করে দেওয়া ঠিক নয় ।"