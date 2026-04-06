নবীনের আবেদনে সাড়া, আসন্ন নির্বাচনে বিজেপিকে সমর্থনের ঘোষণা করল GNLF
জল্পনার অবসান ঘটিয়ে পাহাড়ের তিন আসনে বিজেপিকে সমর্থন করার সিদ্ধান্ত জিএনএলএফের ৷ রাস্তা না-থাকায় বাধ্য হয়ে সমর্থন, কটাক্ষ বিজিপিএমের ৷
Published : April 6, 2026 at 7:39 AM IST
দার্জিলিং, 6 এপ্রিল: দীর্ঘ জল্পনার অবসান ঘটিয়ে অবশেষে আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনকে সামনে রেখে বিজেপিকে সমর্থনের কথা জানাল জিএনএলএফ । রবিবার দলের 46তম প্রতিষ্ঠা দিবস উপলক্ষে জিএনএলএফ (Gorkha National Liberation Front) আনুষ্ঠানিকভাবে এনডিএ-এর অংশ হিসেবে পাহাড়ের তিন আসনে বিজেপিকে সমর্থন করার ঘোষণা করেছে ।
এদিন কার্শিয়াং শাখা কমিটির উদ্যোগে অনুষ্ঠিত ওই কর্মসূচিতে সভাপতিত্ব করেন দলের সভাপতি মন ঘিসিং এবং অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন শাখা সম্পাদক যুধে ছেত্রী । উপস্থিত ছিলেন বিদায়ী বিধায়ক নিরজ জিম্বা, কেন্দ্রীয় কমিটির সহ সভাপতি এনবি ছেত্রী, সাধারণ সম্পাদক রিশি থাপা-সহ একাধিক কেন্দ্রীয় ও শাখা নেতৃত্ব এবং সংখ্যক কর্মী-সমর্থকরা ।
মন ঘিসিং বলেন, "দল শুধুমাত্র নির্দিষ্ট নির্বাচনকে সামনে রেখে কাজ করছে না, বরং দীর্ঘমেয়াদি ভবিষ্যৎ ও গোর্খা সম্প্রদায়ের স্বার্থকে অগ্রাধিকার দিচ্ছে । শুধু ক্ষমতার পরিবর্তন নয়, আমরা ব্যবস্থার পরিবর্তন চাই এবং গোর্খা সম্প্রদায়ের জন্য একটি সাংবিধানিক ব্যবস্থার দাবি আমরা তুলতে থাকব ।"
এদিন প্রতিষ্ঠা দিবসে অনুষ্ঠিত কেন্দ্রীয় কমিটির বৈঠকে আসন্ন বিধানসভা নির্বাচন নিয়ে গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় । বৈঠকের পর সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে সহ সভাপতি এনবি ছেত্রী বলেন, "জিএনএলএফ যেহেতু এনডিএ জোটের অংশ, তাই দল বিজেপি প্রার্থীদের সমর্থন করবে । মন ঘিসিংকে চিঠি পাঠিয়ে সমর্থনের আবেদন জানিয়েছিলেন বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি নিতিন নবীন । তাতেই আমরা পাহাড়ের বৃহত্তর স্বার্থে সমর্থনের সিদ্ধান্ত নিয়েছি ।"
জিএনএলএফের এই সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানিয়েছেন দার্জিলিংয়ের সাংসদ রাজু বিস্তা । তিনি জিএনএলএফ নেতৃত্ব ও কর্মীদের ধন্যবাদ জানান । বিস্তা বলেন, "2019 সাল থেকে জিএনএলএফ এনডিএ-র একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ এবং এই সমর্থন আসন্ন নির্বাচনে জোটকে আরও শক্তিশালী করবে ।"
রাজু বিস্তা আরও দাবি করেন, "দার্জিলিংয়ের পাহাড়, তরাই ও ডুয়ার্স অঞ্চলে গোর্খা জনগণের ন্যায়বিচার নিশ্চিত করাই জোটের মূল লক্ষ্য । পাহাড়ে গোর্খা ঐক্য নষ্ট করার চেষ্টা চলছে এবং সেই প্রেক্ষিতে এই ঐক্যবদ্ধ অবস্থান গুরুত্বপূর্ণ ।"
বিশেষজ্ঞদের মতে, জিএনএলএফের এই সমর্থন দার্জিলিং পাহাড়ের রাজনীতিতে উল্লেখযোগ্য প্রভাব ফেলতে পারে । গোর্খা ভোটব্যাঙ্ক প্রভাবশালী করতে এবং দলের অবস্থান এনডিএ জোটকে নির্বাচনে কৌশলগত সুবিধা দিতে পারে ।
যদিও জিএনএলএফের এই সিদ্ধান্তকে কটাক্ষ করেছে বিজিপিএম । দলের মুখপাত্র শক্তিপ্রসাদ শর্মা বলেন, "এই মুহূর্তে বিজেপিকে সমর্থন করা ছাড়া জিএনএলএফের আর কোনও রাস্তাই ছিল না । না চাইতেও তাদের সমর্থন করতে হচ্ছে । কারণ বিজেপি টিকিট দেয়নি জিএনএলএফ'কে । আর জিএনএলএফের রেজিস্ট্রেশনও বাতিল হয়ে গিয়েছে । নির্দল হয়ে লড়া ছাড়া কোনও উপায় ছিল না । আর নির্দল হয়ে লড়লে এটা নিশ্চিত যে তারা পরাজিত হত । আর সেই কারণেই মুখ বাঁচাতে এই সিদ্ধান্ত ।"