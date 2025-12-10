ETV Bharat / state

একাধিক বেনিয়ম ! বন্ধ হল শৈলশহরের ঐতিহ্যবাহী গ্লেনারিজের পানশালা

পর্যটকদের জন্য মনখারাপের খবর ৷ বড়দিন ও নিউ ইয়ারের মুখে বড় ধাক্কা দার্জিলিংয়ে ৷ জনপ্রিয় গ্লেনারিজ রেস্তোরাঁর পানশালা বন্ধ করে দিল আবগারি দফতর ৷

HOPE GLENARYS IN DARJEELING
দার্জিলিংয়ের ঐতিহ্যবাহী গ্লেনারিজ (ইটিভি ভারত)
By ETV Bharat Bangla Team

Published : December 10, 2025 at 6:56 AM IST

3 Min Read
দার্জিলিং, 10 ডিসেম্বর: শৈলশহর বেড়াতে যাওয়া হবে অথচ গ্লেনারিজে পর্যটকরা যাবেন না তা হতেই পারে না । কিন্তু বড়দিন ও ইংরেজি নতুন বছরের আগে বড়সড় ধাক্কা খেল গ্লেনারিজ কর্তৃপক্ষ । মঙ্গলবার তিন মাসের জন্য গ্লেনারিজের শতবর্ষ পুরনো পানশালা বন্ধ করে দিল আবগারি দফতর । আর এই খবর চাউর হতেই তীব্র বিতর্কের সৃষ্টি হয়েছে দার্জিলিংয়ে ।

বলাবাহুল্য, গ্লেনারিজের মালিক ইন্ডিয়ান গোর্খা জনশক্তি ফ্রন্টের আহ্বায়ক তথা জিটিএ'র সভাসদ অজয় এডওয়ার্ড । এসবের পিছনে রাজনৈতিক অভিসন্ধি থাকার অভিযোগ তুলেছেন অজয় এডওয়ার্ড ও তার দলের নেতৃত্ব ।

DARJEELING HOPE GLENARYS
জনপ্রিয় রেস্তোরাঁ হোপ গ্লেনারিজ বন্ধের নির্দেশ (ইটিভি ভারত)

মঙ্গলবার রাতে শৈলশহরের ঐতিহ্যবাহী গ্লেনারিজের পানশাল বন্ধ করে দেয় দার্জিলিং জেলা আবগারি বিভাগ । সূত্রের খবর , পানশালার বিরুদ্ধে একাধিক বেনিয়মের অভিযোগ রয়েছে । সরকারের অনুমোদন এবং প্রয়োজনীয় নথিপত্র ছাড়া পানশালা চালানোর অভিযোগ উঠেছে গ্লেনারিজ কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে ।

সেই অভিযোগের ভিত্তিতে মঙ্গলবার গ্লেনারিজের পানশালায় অভিযান চালায় জেলা আবগারি বিভাগ । নির্দিষ্ট নথি ও নিয়ম বহির্ভূত কর্মকান্ডের অভিযোগের ভিত্তিতে আগামী তিন মাসের জন্য বন্ধ করে দেওয়া হয় ওই পানশালা ।

এই বিষয়ে দার্জিলিং জেলা আবগারি বিভাগের ক্রাইম ব্রাঞ্চের ডেপুটি কালেক্টর সরণ্য বারিক বলেন, "গ্লেনারিজের বিরুদ্ধে রাজ্যের আবগারি নিয়ম লঙ্ঘনের অভিযোগ উঠেছে । সেই কারণেই বিখ্যাত এই বার কাম রেস্তোরাঁ এবং মিউজিক বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে । লাইসেন্স আগামী তিন মাসের জন্য সাসপেন্ড করে দেওয়া হয়েছে । এই তিন মাসের মধ্যে তিনি যদি আপিল করতে চান তাহলে করতেই পারেন । তবে এই অনিয়মের বিরুদ্ধে যা আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়ার সেটা গ্রহণ করা হবে ৷"

HOPE GLENARYS
গ্লেনারিজের পানশালার বিরুদ্ধে একাধিক বেনিয়মের অভিযোগ (ইটিভি ভারত)

1888 সালে প্রতিষ্ঠিত এই রেস্তোরাঁর ইতিহাসে এটিই প্রথমবার বন্ধের ঘটনা । উল্লেখ্য, গ্লেনারিজের তিনটি বিভাগ রয়েছে—বার, বেকারি এবং রেস্তোরাঁ । মালিক অজয় এডওয়ার্ড বলেন, "গোর্খাল্যান্ড নামকরণ করে টুংসুংয়ে সেতু বানিয়েছি । সেই কারণে রাজনৈতিক প্রতিহিংসায় এই ঘটনা ঘটানো হয়েছে । এক বছর আগে কাগজ জমা দিলেও এখনও ছাড়পত্র মেলেনি । ওরা বলছে পানশালায় যেখানে গান হয় সেখানকার লাইসেন্স বৈধ নয় । আমার ম্যানেজার আগেই জমা দিয়েছিল । আগের এসপি যিনি ছিলেন তিনি কিছু বলেননি । কিন্তু নতুন যিনি এসপি হয়ে এসেছেন উনি বন্ধ করতে বলেছেন ।"

HOPE GLENARYS
গ্লেনারিজের পানশালা 90 দিন বন্ধের নির্দেশ আবগারি দফতরের (ইটিভি ভারত)

গ্লেনারিজের ম্যানেজার অশোক তামাং বলেন, "প্রশাসনের এই নির্দেশের কারণে ক্রিসমাস ও নববর্ষের বুকিং বাতিল হতে শুরু করেছে । এই সিদ্ধান্তে প্রতিদিন সঙ্গীত পরিবেশনকারী ও বাদ্যকার-সহ আটজন কর্মী হতাশ । এছাড়া মোট 250 জন কর্মচারী বিপাকে পড়েছেন । পর্যটন মরশুমে আরও 50 জনেরও বেশি কর্মচারী কাজ করতেন । তাঁরাও ক্ষতিগ্রস্ত হবেন ।" ভরা মরশুমে এভাবে জনপ্রিয় নাইট ক্লাব বন্ধ হয়ে যাওয়ায় স্বাভাবিকভাবে মন খারাপ পর্যটকদের ।

