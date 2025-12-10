একাধিক বেনিয়ম ! বন্ধ হল শৈলশহরের ঐতিহ্যবাহী গ্লেনারিজের পানশালা

একাধিক বেনিয়ম ! বন্ধ হল শৈলশহরের ঐতিহ্যবাহী গ্লেনারিজের পানশালা
পর্যটকদের জন্য মনখারাপের খবর ৷ বড়দিন ও নিউ ইয়ারের মুখে বড় ধাক্কা দার্জিলিংয়ে ৷ জনপ্রিয় গ্লেনারিজ রেস্তোরাঁর পানশালা বন্ধ করে দিল আবগারি দফতর ৷
Published : December 10, 2025 at 6:56 AM IST
দার্জিলিং, 10 ডিসেম্বর: শৈলশহর বেড়াতে যাওয়া হবে অথচ গ্লেনারিজে পর্যটকরা যাবেন না তা হতেই পারে না । কিন্তু বড়দিন ও ইংরেজি নতুন বছরের আগে বড়সড় ধাক্কা খেল গ্লেনারিজ কর্তৃপক্ষ । মঙ্গলবার তিন মাসের জন্য গ্লেনারিজের শতবর্ষ পুরনো পানশালা বন্ধ করে দিল আবগারি দফতর । আর এই খবর চাউর হতেই তীব্র বিতর্কের সৃষ্টি হয়েছে দার্জিলিংয়ে ।
বলাবাহুল্য, গ্লেনারিজের মালিক ইন্ডিয়ান গোর্খা জনশক্তি ফ্রন্টের আহ্বায়ক তথা জিটিএ'র সভাসদ অজয় এডওয়ার্ড । এসবের পিছনে রাজনৈতিক অভিসন্ধি থাকার অভিযোগ তুলেছেন অজয় এডওয়ার্ড ও তার দলের নেতৃত্ব ।
মঙ্গলবার রাতে শৈলশহরের ঐতিহ্যবাহী গ্লেনারিজের পানশাল বন্ধ করে দেয় দার্জিলিং জেলা আবগারি বিভাগ । সূত্রের খবর , পানশালার বিরুদ্ধে একাধিক বেনিয়মের অভিযোগ রয়েছে । সরকারের অনুমোদন এবং প্রয়োজনীয় নথিপত্র ছাড়া পানশালা চালানোর অভিযোগ উঠেছে গ্লেনারিজ কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে ।
সেই অভিযোগের ভিত্তিতে মঙ্গলবার গ্লেনারিজের পানশালায় অভিযান চালায় জেলা আবগারি বিভাগ । নির্দিষ্ট নথি ও নিয়ম বহির্ভূত কর্মকান্ডের অভিযোগের ভিত্তিতে আগামী তিন মাসের জন্য বন্ধ করে দেওয়া হয় ওই পানশালা ।
এই বিষয়ে দার্জিলিং জেলা আবগারি বিভাগের ক্রাইম ব্রাঞ্চের ডেপুটি কালেক্টর সরণ্য বারিক বলেন, "গ্লেনারিজের বিরুদ্ধে রাজ্যের আবগারি নিয়ম লঙ্ঘনের অভিযোগ উঠেছে । সেই কারণেই বিখ্যাত এই বার কাম রেস্তোরাঁ এবং মিউজিক বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে । লাইসেন্স আগামী তিন মাসের জন্য সাসপেন্ড করে দেওয়া হয়েছে । এই তিন মাসের মধ্যে তিনি যদি আপিল করতে চান তাহলে করতেই পারেন । তবে এই অনিয়মের বিরুদ্ধে যা আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়ার সেটা গ্রহণ করা হবে ৷"
1888 সালে প্রতিষ্ঠিত এই রেস্তোরাঁর ইতিহাসে এটিই প্রথমবার বন্ধের ঘটনা । উল্লেখ্য, গ্লেনারিজের তিনটি বিভাগ রয়েছে—বার, বেকারি এবং রেস্তোরাঁ । মালিক অজয় এডওয়ার্ড বলেন, "গোর্খাল্যান্ড নামকরণ করে টুংসুংয়ে সেতু বানিয়েছি । সেই কারণে রাজনৈতিক প্রতিহিংসায় এই ঘটনা ঘটানো হয়েছে । এক বছর আগে কাগজ জমা দিলেও এখনও ছাড়পত্র মেলেনি । ওরা বলছে পানশালায় যেখানে গান হয় সেখানকার লাইসেন্স বৈধ নয় । আমার ম্যানেজার আগেই জমা দিয়েছিল । আগের এসপি যিনি ছিলেন তিনি কিছু বলেননি । কিন্তু নতুন যিনি এসপি হয়ে এসেছেন উনি বন্ধ করতে বলেছেন ।"
গ্লেনারিজের ম্যানেজার অশোক তামাং বলেন, "প্রশাসনের এই নির্দেশের কারণে ক্রিসমাস ও নববর্ষের বুকিং বাতিল হতে শুরু করেছে । এই সিদ্ধান্তে প্রতিদিন সঙ্গীত পরিবেশনকারী ও বাদ্যকার-সহ আটজন কর্মী হতাশ । এছাড়া মোট 250 জন কর্মচারী বিপাকে পড়েছেন । পর্যটন মরশুমে আরও 50 জনেরও বেশি কর্মচারী কাজ করতেন । তাঁরাও ক্ষতিগ্রস্ত হবেন ।" ভরা মরশুমে এভাবে জনপ্রিয় নাইট ক্লাব বন্ধ হয়ে যাওয়ায় স্বাভাবিকভাবে মন খারাপ পর্যটকদের ।