'অবজ্ঞা নয়, আমাদের ভালোবাসা দিও !' রাস্তায় নেমে আর্জি বিশেষভাবে সক্ষমদের

'অবজ্ঞা নয়, আমাদের ভালোবাসা দিও !' রাস্তায় নেমে আর্জি বিশেষভাবে সক্ষমদের
বুধবার আসানসোলের রবীন্দ্র ভবন থেকে একটি মিছিল হয় । তাতে অংশগ্রহণ করেন বিশেষভাবে সক্ষম ছাত্রছাত্রীরা ।
Published : December 3, 2025 at 7:19 PM IST
আসানসোল, 3 ডিসেম্বর: 'আমাদের অবজ্ঞা করো না । পারলে ভালোবাসা দিও । আমাদের সহানুভূতি লাগে না । পাশে থেকে সাহস দিও । আমরাও অনেক কিছু করতে পারি ।' রাস্তায় নেমে মানুষের কাছে এমনই আবদার করল বিশেষভাবে সক্ষম শিশু-কিশোররা ।
বুধবার বিশ্ব দিব্যাঙ্গ দিবস ৷ আর এই উপলক্ষে আসানসোলের বিশেষভাবে সক্ষম শিশু-কিশোরদের জন্য পরিচালিত স্কুল আসানসোল আনন্দম এবং বিশেষভাবে সক্ষমদের হোম আসানসোল আশা নিকেতনের পক্ষ থেকে দুটি পৃথক মিছিল করা হয় । দুটি মিছিলেই ওই দুটি সংগঠনের সঙ্গে জড়িত বিশেষভাবে সক্ষম শিশু, কিশোর এবং বড়রাও অংশ নেয় । আসানসোলের বিএনআর চত্বরে এই মিছিল অনুষ্ঠিত হয় । বহু বিশিষ্টজনেরাও এই মিছিলে আসেন ।
আসানসোল আনন্দমে বিশেষ শিক্ষা পদ্ধতি ও থেরাপির মাধ্যমে অটিজম বাচ্চাদের শিক্ষা দেওয়া হয় । বহু অটিস্টিক শিশু ও কিশোর সমাজের মূল স্রোতে ফিরে এসেছে । বিশেষ থেরাপির মাধ্যমে তাদেরকে শিক্ষিত করায় অনেকে উচ্চ শিক্ষিত হয়েছেন । বুধবার আসানসোল আনন্দমের পক্ষ থেকে রবীন্দ্র ভবন থেকে একটি মিছিল বের করা হয় । তাতেই অংশগ্রহণ করেন আসানসোলের আনন্দমের ছাত্রছাত্রীরা ।
আসানসোল আনন্দমের সম্পাদক সোমনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, "মানুষের সাহচর্য নিয়েই আসানসোল আনন্দম এগিয়ে চলেছে । আমাদের কিশোর কিশোরীরা পাশে বন্ধু চায় । যাতে তারা আরও এগিয়ে যাওয়ার সাহস পায় । দয়া করে বিশেষভাবে সক্ষম শিশু-কিশোরদের অবজ্ঞা করবেন না । তাদের ভালোবাসুন । "
আসানসোল আশা নিকেতনও বিশেষভাবে সক্ষম শিশু, কিশোর এবং বড়দের জন্য হোম । পড়াশোনা, নানান থেরাপি ও হাতের নানান কাজের প্রশিক্ষণ দেওয়া হয় । আশা নিকেতনও এদিন আরও একটি পৃথক মিছিল অনুষ্ঠিত করে । আশা নিকেতনের পক্ষ থেকে পারমিতা সিনহা বলেন, "এদিনের মিছিলে আমাদের হোমের আবাসিকরা যেমন অংশ নিয়েছে, তেমনই তার পাশাপাশি তাদের যারা দেখাশোনা করে এবং শুভানুধ্যায়ীরা সবাই এসেছেন । "
আশা নিকেতনের আরও একজন পরিচালক মণ্ডলীর সদস্য শিবাশিস মণ্ডল বলেন, "আমাদের আর ওদের মধ্যে বিরাট কিছু তফাৎ নেই । ওরা এমন অনেক কিছু পারে আমরা যা পারি না । তাই ওদেরকে ভালোবাসা দিলে ওরাও এগিয়ে যেতে পারবে । আগামিদিনে বিশেষভাবে সক্ষম শিশু-কিশোরদের পাশে থাকুন ৷ ওদের এগিয়ে দিন ।"