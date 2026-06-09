মদ ছাড়ো! সব্যসাচী গ্রেফতারের আবহে দত্তাবাদে ফল-জুস বিলি করে বার্তা মন্ত্রী শারদ্বতের
দীর্ঘদিন ধরে বিভিন্ন এলাকায় বেআইনি মদের আসর এবং তার সামাজিক প্রভাব নিয়ে অভিযোগ উঠেছে । সেই প্রেক্ষাপটেই মন্ত্রীর এই মন্তব্য তাৎপর্যপূর্ণ ।
Published : June 9, 2026 at 6:27 PM IST
বিধাননগর, 9 জুন: রাজ্যের রাজনৈতিক পালাবদলের পর প্রশাসনিক ও রাজনৈতিক সমীকরণ যখন দ্রুত বদলাচ্ছে, সেই আবহেই বিধাননগরে দেখা গেল এক অন্য ছবি । তীব্র গরমে সাধারণ মানুষের পাশে দাঁড়াতে দত্তাবাদে ফল ও ঠান্ডা জুস বিলি করলেন বিধাননগরের বিধায়ক তথা নবনির্বাচিত রাজ্যের মন্ত্রী শারদ্বত মুখোপাধ্যায় । আর সেই কর্মসূচির মঞ্চ থেকেই তাঁর বার্তা, "মদ ছাড়ো, ফল ধরো ।"
মঙ্গলবার সল্টলেকের দত্তাবাদ এলাকায় আয়োজিত এই কর্মসূচিতে নিজে উপস্থিত থেকে পথচলতি মানুষ, রিকশাচালক, শ্রমজীবী ও প্রবীণদের হাতে ফল, জুস এবং ওআরএস তুলে দেন মন্ত্রী । প্রচণ্ড দাবদাহে মানুষের কষ্ট কিছুটা লাঘব করতেই এই উদ্যোগ বলে জানান তিনি ।
তবে শুধুমাত্র ফল ও জুস বিলিতেই সীমাবদ্ধ থাকেননি শারদ্বত । এলাকার বাসিন্দাদের সঙ্গে কথা বলে তাঁদের নানাবিধ সমস্যার কথাও শোনেন । কর্মসূচির ফাঁকেই স্থানীয়দের উদ্দেশে তিনি বলেন, "বিধাননগরের সবচেয়ে বড় সমস্যা মদ । তাই আমি বলছি, মদ ছাড়ো, ফল ধরো । সুস্থ সমাজ গড়তে হলে এই অভ্যাসের পরিবর্তন প্রয়োজন ।"
রাজনৈতিক মহলের একাংশের মতে, এই মন্তব্যের মধ্যে শুধুমাত্র স্বাস্থ্য সচেতনতার বার্তা নয়, সামাজিক সংস্কারের ইঙ্গিতও রয়েছে । দীর্ঘদিন ধরে বিভিন্ন এলাকায় বেআইনি মদের আসর এবং তার সামাজিক প্রভাব নিয়ে অভিযোগ উঠেছে । সেই প্রেক্ষাপটেই মন্ত্রীর এই মন্তব্য তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করছেন অনেকে ।
শারদ্বত জানান, এটি কোনও একদিনের প্রতীকী কর্মসূচি নয় । আগামী দিনেও মানুষের পাশে থাকার পরিকল্পনা রয়েছে সরকারের । তাঁর কথায়, "অনেকের রেশন কার্ড নেই, অনেকের নাম বিভিন্ন সরকারি তালিকা থেকে বাদ পড়েছে । আবার বহু বয়স্ক মানুষ রয়েছেন, যাঁদের কোনও সহায়সম্বল নেই । তাঁদের জন্য কী করা যায়, আমরা তা খতিয়ে দেখছি । মানুষের সমস্যা সমাধান করাই এখন আমাদের প্রধান লক্ষ্য ।"
এলাকার বাসিন্দাদের একাংশ মন্ত্রীর এই উদ্যোগকে স্বাগত জানিয়েছেন । তাঁদের বক্তব্য, রাজনৈতিক কর্মসূচির বাইরে এসে মানুষের দৈনন্দিন সমস্যা নিয়ে সরাসরি কথা বলা এবং গরমের মধ্যে সাধারণ মানুষের পাশে দাঁড়ানো ইতিবাচক বার্তা দেয় । রাজ্যজুড়ে তাপপ্রবাহের পরিস্থিতির মধ্যে দত্তাবাদের এই কর্মসূচি যেমন মানবিক উদ্যোগের নজির হয়ে উঠল, তেমনই শারদ্বত মুখোপাধ্যায়ের 'মদ ছাড়ো, ফল ধরো' বার্তা নতুন রাজনৈতিক ও সামাজিক আলোচনারও জন্ম দিল বলেই মত সংশ্লিষ্ট মহলের ৷