ICSE-ISC তে পাশের হারে এগিয়ে ছাত্রীরা, বাংলার কৃতীরা কোন স্কুলের

ICSE-ISC তে পাশের হারে এগিয়ে ছাত্রীরা, বাংলার কৃতীরা কোন স্কুলের
আইসিএসইতে ছাত্রীদের পাশের হার 99.22 শতাংশ এবং আইএসসিতে ছাত্রীদের পাশের হার 99.31 শতাংশ ।
Published : April 30, 2026 at 4:34 PM IST
কলকাতা, 30 এপ্রিল: প্রকাশিত হল আইসিএসই এবং আইএসসি-র ফলাফল । এই বছর রাজ্য থেকে আইএসসির পরীক্ষার্থীর সংখ্যা ছিল 28,791 এবং আইসিএসই-র পরীক্ষার্থীর সংখ্যা ছিল 44,410। রাজ্য থেকে মোট পাশের হার আইসিএসইতে 98.84% এবং আইএসসিতে 98.90%। দুই পরীক্ষাতেই ছাত্রদের তুলনায় ছাত্রীদের পাশের হার বেশি । আইসিএসইতে ছাত্রীদের পাশের হার 99.22 শতাংশ এবং আইএসসিতে ছাত্রীদের পাশের হার 99.31 শতাংশ । রাজ্য থেকে বহু পরীক্ষার্থী ভালো ফল করেছে । বহু পরীক্ষার্থী সম্পূর্ণ নম্বর পেয়েছে ।
আইএসসিতে প্রথম হয়েছে বিবেকানন্দ মিশন স্কুলের ছাত্র সুজাত পাল, সে 100 শতাংশ নম্বর পেয়েছে । তার মা আলো পাল জানান, "আমার ছেলে পড়াশোনা করার পাশাপাশি প্রাকৃতিক বিষয় নিয়েও আগ্রহী ছিল। পাখির উপর বিশেষ নজর থাকে ওর । ওই নিয়ে পড়াশোনার মাঝেও নানারকম বিষয় নিয়ে পড়াশোনা চালাতো ।"
যদিও এর পরে ইঞ্জিনিয়ারিং অথবা রিসার্চ করার ইচ্ছা রয়েছে সুজাতর । অ্যাডভানসেও বসবে সে । তার মা জানান, "আমি পেশায় একজন শিক্ষিকা । দশম শ্রেণি পর্যন্ত ও আমার কাছেই পড়তো । একাদশ-দ্বাদশ থেকে টিউশন পড়ে ।"
আইএসসিতে আরও একজন সম্পূর্ণ নম্বর পেয়েছে । পানিহাটির বাসিন্দা অনুষ্কা ঘোষ, সে সেন্ট জেভিয়ার্স স্কুলের ছাত্রী । সেও 100 শতাংশ নম্বর পেয়েছে । সে জানিয়েছে, "আমি পরীক্ষার আগের দিন বেশি চাপ রাখতাম না । সারা বছর পড়াশোনা করতাম । রোজকারের পড়াশোনার পাশাপাশি আমি কম্পারেটিভ পরীক্ষার জন্যেও নিজেকে তৈরি করতাম । ইচ্ছা আছে অ্যাডভান্স দেওয়ার । আমার লক্ষ্য আইআইটি, ইঞ্জিনিয়ারিং নিয়ে পড়ব ।"
আইএসসিতে আরও একজন সম্পূর্ণ নম্বর পেয়েছে ৷ সে হেরিটেজ স্কুলের ছাত্রী ইলিনা রাজকুমার ইদানী । তার মা দেবলীনা রায় জানান, "দিল্লিতে একটি বিশ্ববিদ্যালয়ে ইতিমধ্যেই ও সুযোগ পেয়েছে । ওর এরপরে ইংরেজি নিয়ে পড়ার ইচ্ছা । সেই বিষয়ে এগোবে এমনিতেও হিউম্যানিটিসের ছাত্রী ছিল ।"
অপরদিকে আইসিএসই পরীক্ষায় 500-তে 499 পেয়েছে রামমোহন মিশন হাইস্কুলে ছাত্র অর্কদীপ বন্দ্যোপাধ্যায় । সে বলে, "এরপরে সে পড়তে চায় কম্পিউটার সায়ান্স নিয়ে । আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্সের উপর তার বিশেষ নজর । কারণ সে বলে, বিজ্ঞানের পরিধি বেড়েছে । নতুন প্রযুক্তি তৈরি হয়েছে । আজকের দিনে আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স সব থেকে বেশি গুরুত্বপূর্ণ । তাই সেটা নিয়ে ভবিষ্যতে কাজ করতে চাই ।"
তার স্কুলে পড়ে আরও এক ছাত্র, সে 500 তে 495 পেয়েছে । বাগুইহাটির বাসিন্দা অভিনব দাস জানান, "বাড়ির বড়রা পড়তে বলতো । কিন্তু আমি সেটা করতাম না । তবে আমি মেনে নিচ্ছি তাদের ওই বলার জন্যই আমার এত ভালো ফল হয়েছে । এরপরে আমি সায়ান্স নিয়ে পড়ে ইঞ্জিনিয়ারিং লাইনে যেতে চাই ।"