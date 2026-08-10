জঙ্গলমহলের 'শাড়ি পরা কোচ', ফুটবল পায়ে গ্রামবাংলার মেয়েদের স্বপ্ন দেখাচ্ছেন ভারতী

জঙ্গলমহলের 'শাড়ি পরা কোচ', ফুটবল পায়ে গ্রামবাংলার মেয়েদের স্বপ্ন দেখাচ্ছেন ভারতী
বিয়ের পর শেষ হয়ে যায় ফুটবলার হওয়ার স্বপ্ন ৷ মেজো মেয়ের ফুটবল খেলার জেদে পুনরায় বেঁচে ওঠে ভারতী মুদির স্বপ্ন ৷ শর্মিষ্ঠা বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রতিবেদন ।
Published : August 10, 2026 at 9:03 PM IST|
Updated : August 10, 2026 at 9:10 PM IST
ছাতনা (বাঁকুড়া), 10 অগস্ট: ছোটবেলায় স্বপ্ন দেখেছিলেন ফুটবলার হবেন ৷ কিন্তু, সেই স্বপ্ন পূরণ হয়নি ৷ মাত্র 16 বছর বয়সে বিয়ে হয়ে থেমে গিয়েছিল সবুজ গালিচায় ছোটার স্বপ্ন ৷ তবে, সেই স্বপ্নই আজ ছুটছে তাঁর মতোই অসংখ্য মেয়ের পায়ে ৷ বাঁকুড়ার ছাতনার আদিবাসী বধূ ভারতী মুদি ৷ 2009 সাল থেকে সম্পূর্ণ বিনামূল্যে প্রশিক্ষণ দিয়ে গড়ে তুলছেন একের পর এক মহিলা ফুটবলার ৷ তাঁর হাত ধরে রাজ্য ও জাতীয় স্তরে পৌঁছেছেন বহু মেয়ে ৷
একসময় স্বপ্ন দেখতেন, সবুজ ঘাসের উপর চামড়ার গোলকটা নিয়ে ছুটছেন তিনি ৷ তাঁর পায়ের চাতুরতায়, শরীরের দোলায় ছিটকে যাচ্ছে বিপক্ষের একের পর এক খেলোয়াড় ৷ সবাইকে পেরিয়ে তেকাঠির জালে বল জড়িয়ে দিচ্ছেন তিনি ৷ কিন্তু, স্বপ্ন সবসময় বাস্তব হয় না ৷ প্রান্তিক এলাকার মানুষের অনেক স্বপ্ন জীবনযুদ্ধে লড়াই করতে করতেই ফুরিয়ে যায় ৷
সমাজ, আর্থিক প্রতিকূলতা, সুযোগ, কোনও কিছুই তাঁর সঙ্গ দেয়নি ৷ তাই স্বপ্ন বুকে চেপে সমাজের স্রোতে গা ভাসাতে হয় তাঁকে ৷ মাত্র ষোলো বছর বয়সে বিয়ে করতে হয় ৷ সেই সংসারও করছেন ৷ কিন্তু, মনের মধ্যে চেপে থাকা স্বপ্নটাকে কখনও হারিয়ে যেতে দেননি বাঁকুড়ার ছাতনা ব্লকের দুমদুমি গ্রামের ভারতী ৷ স্বামীর সঙ্গে অনেক আলোচনা করেই 2009 সাল থেকে তিনি নেমেছেন আদিবাসী কিশোরী ও তরুণীদের ফুটবলার গড়ার কাজে ৷
তিনি জানান, আদিবাসী অধ্যুষিত এই এলাকায় টাকা খরচ করে ফুটবলার হওয়ার স্বপ্ন দেখা শুধু বিলাসিতা মাত্র ৷ তাই সম্পূর্ণ বিনামূল্যেই তিনি নিজের স্বপ্ন এলাকার মেয়েদের মধ্যে দিয়ে সার্থক করে চলেছেন ৷ তাঁর প্রশিক্ষণে তৈরি হয়েছেন অন্তত 18 জন ফুটবলার ৷ যাঁরা রাজ্য স্তরে প্রতিনিধিত্বও করেছেন ৷ শুধু বাংলা নয়, গোয়া, চণ্ডীগড়, ভোপালের মতো দেশের বিভিন্ন জায়গায় অনুষ্ঠিত হওয়া জাতীয় স্তরের প্রতিযোগিতাতেও অংশ নিয়েছেন তাঁর ছাত্রীরা ৷ এখন তাঁর প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে নিয়মিত অনুশীলন করছে 25টি আদিবাসী মেয়ে ৷ ফুটবল, বুট থেকে শুরু করে প্রয়োজনীয় যাবতীয় সরঞ্জামের বেশিরভাগই নিজে কিনে দেন ভারতী ৷
ভারতী মুদি নিজে কোনও দিন তথাকথিত ফুটবলের প্রাতিষ্ঠানিক প্রশিক্ষণ পাননি ৷ বিয়ের আগে পাড়ার দাদা ও কাকুদের সঙ্গে ফুটবল খেলতেন ৷ পাড়ায়-পাড়ায় আয়োজিত টুর্নামেন্টে ছেলেদের সঙ্গেই ফুটবলে শট মারতেন ৷ বিয়ের পর সেই খেলা বন্ধ হয়ে যায় ৷ তবে, 2009 সালে মেজো মেয়ের ফুটবল খেলার জেদের কাছে হার মেনে, কোচিং শুরু করান ভারতী ৷
তিনি জানাচ্ছেন, একদিন খবরের কাগজে প্রদর্শনী ম্যাচের বিজ্ঞাপন দেখে তানিয়া তাঁর কাছে ফুটবল খেলার আবদার করে ৷ সেই সময় তিনি বলেছিলেন, ফুটবল খেলতে গেলে 20 থেকে 22 জন মেয়ে লাগবে ৷ সেদিন স্কুলে গিয়ে টিফিন পিরিয়ডে নিজের বন্ধুদের মায়ের কাছে নিয়ে আসে তানিয়া ৷ সেই থেকে শাড়ি পরেই মেয়েদের ফুটবল প্রশিক্ষণ শুরু করেন ভারতী মুদি ৷
পারিশ্রমিক নেই ৷ শুধু রয়েছে স্বপ্নপূরণের অঙ্গীকার ৷ সেই স্বপ্নই তাঁর উৎসাহ, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ পদক্ষেপের কড়ি ৷ ছাত্রীদের অনেকে আজ খেলার সুবাদে চাকরির সুযোগ পেয়েছেন ৷ নিজের মেয়েদেরও তাঁর প্রশিক্ষণ কেন্দ্র থেকে ফুটবল খেলতে শিখিয়েছেন ভারতী ৷ তাঁর বড় মেয়ে কেয়া মুদি এবং মেজ মেয়ে তানিয়া মুদি জাতীয় স্তরে খেলেছেন ৷ তানিয়া বর্তমানে কোচিং লাইসেন্স পেয়েছেন ৷ তিনিই বর্তমানে মা ভারতী মুদির স্বপ্নকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন ৷
বর্তমানে ভারতী মুদির এই ফুটবল কোচিং ক্লাব লাইসেন্স প্রাপ্ত ৷ ক্লাবের রেজিস্ট্রেশন রয়েছে ৷ সেই সুবাদে বিগত সরকারের আমলে ক্লাবগুলিকে দেওয়া অনুদানও পেয়েছে ভারতী মুদির ক্লাব ৷ সেই টাকায় নিজের বাড়িতে প্রশিক্ষণ নিতে আসা মেয়েদের থাকার ব্যবস্থা করেছেন তিনি ৷
এবার ভারতীর লক্ষ্য, নিজের প্রশিক্ষণ কেন্দ্র থেকে আন্তর্জাতিক মানের ফুটবলার তৈরি করা ৷ অর্থাভাব, সরঞ্জামের সঙ্কট, সামাজিক প্রতিবন্ধকতা, আজও সে সব রয়েছে ৷ ঠিক নিজের মেয়েবেলার মতো ৷ তবুও স্বপ্ন তো দেখতেই হয় ৷ নইলে ভবিষ্যতের আলোটা ফিকে হয়ে পড়বে যে ! তিনি দেখেছেন, অনেক ছাত্রীর অল্প বয়সেই বিয়ে হয়ে গিয়েছে ৷ সবুজ ঘাসের উপর থেকে মিলিয়ে গিয়েছে তাদের পায়ের ছাপ ৷ তবুও, সব বাধা পেরিয়ে এখনও যাঁরা মাঠে রয়েছেন, তাঁদের লড়াই থামেনি ৷ অনেক সময় মাড়-ভাত খেয়েই অনুশীলনে নেমে পড়েন এই আদিবাসী মেয়েরা ৷ আর তাঁদের প্রতিটি পদক্ষেপে সাহস জুগিয়ে পাশে থাকেন ভারতী ৷ কারণ, তাঁর এই প্রশিক্ষণ কেন্দ্র শুধুই মহিলা ফুটবলার তৈরি করছে না, তৈরি করছে আত্মবিশ্বাসী, স্বনির্ভর এবং সংগ্রামী এক নতুন প্রজন্ম ৷
ভারতী মুদি বলেন, "ছোটবেলায় ফুটবল খেলার স্বপ্ন থাকলেও মাত্র 16 বছর বয়সে বিয়ে হয়ে যায় ৷ তারপর থেকে আর ফুটবল খেলা হয়নি ৷ মেজ মেয়ে তানিয়া ছেলেবেলায় একদিন সংবাদপত্রে বিজ্ঞাপন দেখে ফুটবল খেলার বায়না ধরে ৷ মেয়ের সেই বায়না পূরণ করতে 2009 সালে আবারও মাঠের দিকে পা বাড়াই ৷ তখন ভাবতে পারিনি, আমার একটুখানি সাহস আর সহযোগিতায় আজ বহু মেয়ে ফুটবল খেলার দিকে এগিয়ে আসবে ৷ তখন থেকেই আমার লড়াই জারি ৷ বিভিন্ন জেলা থেকে মেয়েরা এখানে প্রশিক্ষণ নিতে আসে ৷ সপ্তাহে সাতদিনই প্রশিক্ষণ দিই ৷ যারা দূর থেকে আসে, তাদের জন্য তিন দিন থাকা খাওয়ার ব্যবস্থাও করি ৷ সেটা সম্পূর্ণ বিনামূল্যে ৷ এখানে প্রশিক্ষণ নিয়ে 15 জন মেয়ে সিভিক ভলান্টিয়ারের চাকরিও পেয়েছে ৷"
ভারতীর এই লড়াইয়ে প্রথম থেকে সঙ্গ দিয়েছেন স্বামী শক্তিপদ মুদি ৷ পেশায় কেন্দ্রীয় সরকারি কর্মী ছিলেন ৷ নিজের গ্যাঁটের কড়ি খরচ করে মেয়েদের ফুটবল প্রশিক্ষণের কাজে সহায়তা করে যান তিনি ৷ তাঁর কথায়, "ভারতী যখন ফুটবল খেলার কথা বলল, তখন থেকেই আমি তাঁর পাশে থেকেছি ৷ আমিও একজন অ্যাথলিট ৷ খেলাধুলোকে বরাবরই সমর্থন করে এসেছি ৷ এর জন্য গ্রামের বহু মানুষের কটুক্তির মুখে পড়তে হয়েছে ৷ তবুও হার মানিনি ৷ স্ত্রী’র পাশে থেকে ওঁর মনোবল বাড়িয়ে গিয়েছি ৷"
ভারতীর কাছে প্রশিক্ষণ নিতে আসা ছাত্রীরা জানাচ্ছেন, দিদি যেভাবে তাঁদের প্রশিক্ষণ দিচ্ছেন, তাতে তাঁরা উপকার পাচ্ছেন ৷ কারণ, তাঁরা গ্রামে থাকেন ৷ পয়সা খরচ করে ফুটবল প্র্যাকটিস করা সম্ভব না ৷ বিনামূল্যে এই প্রশিক্ষণ হয় বলেই তাঁদের ফুটবল খেলাটা এখনও পর্যন্ত সম্ভব হচ্ছে ৷
ভারতীর মেজ মেয়ে তানিয়া মুদি বলেন, "ছোটবেলায় খবরের কাগজ দেখে মায়ের কাছে বায়না করেছিলাম ফুটবল খেলার ৷ সেই ইচ্ছা পরবর্তীতে পূরণ হয় ৷ আমি আজ ফুটবল ট্রেনার ৷ পাশাপাশি সিভিক ভলান্টিয়ারের কাজ করি ৷ মায়ের সঙ্গে মেয়েদের ফুটবলের প্রশিক্ষণ দিই ৷"
এলাকার বাসিন্দা সান্তনা মান্ডি বলেন, "দীর্ঘদিন থেকেই দেখছি, ভারতী মেয়েদের ফুটবল খেলার প্রশিক্ষণ দিচ্ছেন ৷ একেবারে বিনামূল্যে মেয়েদের ভবিষ্যৎ গড়ে তুলছেন ৷ এটা খুবই ভালো কাজ ৷ ভারতী আমাদের গর্ব ৷"
এ বিষয়ে বাংলার প্রাক্তন ফুটবলার ও বর্তমান বাঁকুড়া জেলা ক্রীড়া সংস্থার সাধারণ সম্পাদক গৌরব সেনগুপ্ত বলেন, "ভারতী মুদি গোটা জেলার গর্ব ৷ তাঁকে দেখে এই জেলার বহু মেয়েরা এগিয়ে এসেছে ৷ যে সময় তিনি খেলা শুরু করেছিলেন, তখন নানান সামাজিক প্রতিবন্ধকতার সম্মুখীন হতে হয়েছিল তাঁকে ৷ কিন্তু, সমস্ত কিছুকে উপেক্ষা করে নিজের লক্ষ্যে তিনি স্থির ছিলেন ৷ আজ কলকাতার বহু ফুটবল ক্লাব তাকে চেনে 'শাড়ি পরা কোচ' হিসাবে ৷ এই জেলার নাম উজ্জ্বল করেছেন তিনি ৷ আমরা সমস্ত দিক থেকেই তাঁর পাশে রয়েছি ৷"
ছেলেবেলার স্বপ্ন আজ পূরণ হচ্ছে ছাত্রীদের মাধ্যমে ৷ আজও সুযোগ পেলেই মাঠে নেমে ফুটবলে কিক মারেন ভারতী মুদি ৷ পরণে থাকে শাড়ি ৷ গ্রামীণ বধূর পায়ের সূক্ষ্ম কাজ ও শরীরের দোলায় ছিটকে যায় একজন, দু’জন করে একের পর এক প্রতিপক্ষ ৷ শুধু তাঁর নিজের এলাকার নয়, ভারতী মুদি আজ গোটা জঙ্গলমহলের গর্ব ৷