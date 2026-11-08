লিভ-ইন সম্পর্কের রক্তাক্ত পরিণতি ! গড়িয়ায় কুপিয়ে প্রেমিক খুনে গ্রেফতার প্রেমিকা ও মা

লিভ-ইন সম্পর্কের রক্তাক্ত পরিণতি ! গড়িয়ায় কুপিয়ে প্রেমিক খুনে গ্রেফতার প্রেমিকা ও মা
Live in relationship in Garia : মৃত যুবকের নাম সার্থক সরকার। গড়িয়ার ফর্তাবাদে ভাড়ার ফ্ল্যাটে সঞ্চালিকা বসু নামে এক তরুণীর সঙ্গে লিভ-ইন সম্পর্কে থাকতেন ।
Published : November 8, 2026 at 3:50 PM IST
নরেন্দ্রপুর, 8 নভেম্বর: উৎসবের মরশুমে শহরজুড়ে যখন আনন্দের আবহ, তখনই দক্ষিণ কলকাতার গড়িয়ায় এক ভাড়ার ফ্ল্যাট থেকে উদ্ধার হল 25 বছরের যুবকের রক্তাক্ত দেহ । লিভ-ইন সম্পর্কের পরিণতি কি শেষ পর্যন্ত গড়াল খুনে ? সঙ্গীর সঙ্গে বচসার জেরে ধারালো অস্ত্র দিয়ে যুবককে আঘাত করে খুনের অভিযোগ উঠেছে তাঁর লিভ-ইন পার্টনারের বিরুদ্ধে । এই ঘটনায় অভিযুক্ত তরুণী এবং তাঁর মাকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ । শনিবার গভীর রাতের এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে তীব্র চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে নরেন্দ্রপুর থানার অন্তর্গত গড়িয়ার ফর্তাবাদ এলাকায় ।
পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, মৃত যুবকের নাম সার্থক সরকার (25) । তাঁর বাড়ি উত্তর 24 পরগনার বারাসতে । গড়িয়ার ফর্তাবাদ এলাকার একটি ভাড়া ফ্ল্যাটে সঞ্চালিকা বসু নামে এক তরুণীর সঙ্গে লিভ-ইন সম্পর্কে থাকতেন তিনি । শনিবার রাতে সেই ফ্ল্যাটেই ঘটে যায় মর্মান্তিক ঘটনা ।
অভিযোগ, কোনও বিষয়কে কেন্দ্র করে সার্থক ও সঞ্চালিকার মধ্যে বচসা শুরু হয় । প্রথমে কথা কাটাকাটি হলেও ক্রমে পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয়ে ওঠে । অভিযোগ, সেই সময় ধারালো অস্ত্র দিয়ে সার্থকের কাঁধে আঘাত করেন । গুরুতর জখম অবস্থায় মেঝেতে লুটিয়ে পড়েন যুবক । তাঁর চিৎকার ও রক্তাক্ত অবস্থার খবর পেয়ে ছুটে আসেন স্থানীয় বাসিন্দারা । তড়িঘড়ি তাঁকে উদ্ধার করে স্থানীয় একটি নার্সিংহোমে নিয়ে যাওয়া হয় । চিকিৎসকেরা তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করেন ।
স্থানীয় বাসিন্দাদের দাবি, গভীর রাতে এক মহিলা তাঁদের কাছে ছুটে এসে বাড়িতে বড় বিপদ ঘটেছে বলে জানান । এরপর কয়েকজন প্রতিবেশী দ্রুত ওই ফ্ল্যাটে পৌঁছন । সেখানে রক্তাক্ত অবস্থায় সার্থককে পড়ে থাকতে দেখেন তাঁরা । স্থানীয় বাসিন্দা সায়ন পালের কথায়, ওই মহিলার কাছ থেকে খবর পেয়ে তাঁরা দ্রুত ঘটনাস্থলে যান । ঘরের মেঝেতে রক্তাক্ত অবস্থায় যুবককে পড়ে থাকতে দেখে তাঁকে উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয় । পাশাপাশি, নরেন্দ্রপুর থানায় খবর দেওয়া হয় ।
খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছয় পুলিশ । প্রাথমিক তদন্তের পর সঞ্চালিকাকে গ্রেফতার করা হয় । পাশাপাশি, তাঁর মা মৌমিতা বসুকেও গ্রেফতার করেছেন তদন্তকারীরা । এই ঘটনায় মায়ের ভূমিকা ঠিক কী ছিল, তা খতিয়ে দেখছে পুলিশ । ঘটনার সময় তিনি ফ্ল্যাটে উপস্থিত ছিলেন কি না, বিবাদের সময় তাঁর কোনও ভূমিকা ছিল কি না, নাকি ঘটনার পর অন্য কোনওভাবে তিনি জড়িয়ে পড়েন, তা জানার চেষ্টা চলছে ।
ঘটনায় ছেলের প্রেমিকার বিরুদ্ধে পরিকল্পিতভাবে খুনের অভিযোগ এনেছেন মৃত সার্থক সরকারের বাবা সুজয় সরকার । তিনি বলেন, "গতকাল ডায়মন্ড হারবারে যাওয়ার উদ্দেশ্যে বেরিয়েছিল, গাড়ি খারাপ হয়ে যাওয়ায় মেয়ের গাড়ি নিয়ে ওই প্রেমিকার ফ্ল্যাটে যায় ৷ গভীর রাতে আমার মেয়ে ফোন করে যে ভাইয়ের অবস্থা খারাপ । সঙ্গে সঙ্গে সঞ্চালিকাকে ফোন করে জানতে পারি যে আমার ছেলের অবস্থা খারাপ ৷ ওকে দ্রুত হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার কথা বলেছিলাম । কিন্তু তা করেনি । উলটে পরিকল্পিতভাবে আমার ছেলেকে খুন করল ।"
বারুইপুর পুলিশ জেলার অতিরিক্ত পুলিশ সুপার অতীশ বিশ্বাস জানিয়েছেন, "এই ঘটনায় যুবকের প্রেমিকা এবং তাঁর মাকে গ্রেফতার করা হয়েছে । তাঁদের জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে ।"
তবে ঠিক কী কারণে এই হত্যাকাণ্ড, তা এখনও স্পষ্ট নয় । সামান্য কোনও বিষয় নিয়ে বচসা থেকেই কি এমন চরম পরিণতি, নাকি দীর্ঘদিন ধরেই দু'জনের সম্পর্কে টানাপোড়েন চলছিল ? সার্থক ও সঞ্চালিকার মধ্যে আগে কোনও বিবাদ হয়েছিল কি না, তা জানার চেষ্টা করছেন তদন্তকারীরা । পাশাপাশি, হত্যাকাণ্ডে ব্যবহৃত ধারালো অস্ত্রটি উদ্ধার করা, কীভাবে আঘাত করা হয়েছিল এবং ঘটনার পর অভিযুক্তদের ভূমিকা কী ছিল, সেই সমস্ত বিষয়ও খতিয়ে দেখা হচ্ছে ।
বিশেষ করে সঞ্চালিকার মায়ের গ্রেফতারি তদন্তে নতুন মাত্রা যোগ করেছে । মেয়ের সঙ্গে সার্থকের বচসার সময় তিনি কি সেখানে উপস্থিত ছিলেন ? নাকি ঘটনার পর কোনও তথ্য গোপন করা বা অন্য কোনওভাবে সাহায্য করার জন্য তিনি সেখানে পৌঁছেছিলেন ? আপাতত এই প্রশ্নগুলির উত্তর খুঁজছেন তদন্তকারীরা ।