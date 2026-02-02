শাসনে আট মাস আগে বিক্রি হওয়া শিশু উদ্ধার তেলেঙ্গানায় ! পুলিশের জালে দালাল-ক্রেতা

শাসনে আট মাস আগে বিক্রি হওয়া শিশু উদ্ধার তেলেঙ্গানায় ! পুলিশের জালে দালাল-ক্রেতা
আট মাস আগে শাসন থেকে বিক্রি হয়ে গিয়েছিল ছ'মাসের শিশুকন্যা ৷ তাকে পুলিশ উদ্ধার করল তেলেঙ্গানা থেকে ।
Published : February 2, 2026 at 8:15 PM IST
শাসন(উত্তর 24 পরগনা), 2 ফেব্রুয়ারি: শিশু বিক্রি-কাণ্ডে বড়সড় সাফল্য রাজ্য পুলিশের । আট মাস আগে বিক্রি হয়ে যাওয়া শিশুকন্যাকে অবশেষে উদ্ধার করা হল তেলেঙ্গানা থেকে । শনিবার গভীর রাতে শাসন থানার পুলিশের একটি টিম হানা দিয়ে সেখান থেকে উদ্ধার করেছে শিশুটিকে । সেই সঙ্গে গ্রেফতার করা হয়েছে ভিন রাজ্যের দু'জনকেও ।
ধৃতদের মধ্যে রয়েছেন একজন ক্রেতাও । অপরজন অবশ্য শিশু বিক্রির দালাল । পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, তেলঙ্গানার বাসিন্দা ধৃত পি ইয়েল্লাহের কাছেই আট মাস আগে বিক্রি করা হয়েছিল শিশুকন্যাকে । তার রফাসূত্র'র মাধ্যম হিসেবে ছিলেন অন্ধ্রপ্রদেশের বাসিন্দা ধৃত দালাল শিবা নায়েক । ধৃত দু'জনকেই স্থানীয় আদালতে পেশ করে পুলিশ । আদালত ট্রানজিট রিমান্ডে তাঁদের নিয়ে যাওয়ার ছাড়পত্র দিতেই পুলিশের তরফে ওই দু'জনকে এ রাজ্যে আনার প্রক্রিয়া শুরু করে দেওয়া হয়েছে ।
পুলিশ সূত্রে খবর, সোমবার ধৃত এই দু'জনকে নিয়ে বারাসতে পৌঁছবে শাসন থানার পুলিশের ওই টিম । ইতিমধ্যে উদ্ধার হওয়া শিশুটির স্বাস্থ্য পরীক্ষা করা হয়েছে । আপাতত সে সুস্থ আছে বলেই জানিয়েছে তদন্তকারীরা ।
বারাসত জেলা পুলিশের এক পদস্থ কর্তা বলেন, "শিশু বিক্রি-কাণ্ডে এর আগে শিশুকন্যার মা-বাবা সহ স্থানীয় এক দালালকে গ্রেফতার করা হয়েছিল । তাঁদের জেরা করে জানা যায়, শিশুটিকে তেলেঙ্গানার নিঃসন্তান ওই ব্যক্তির কাছে বিক্রি করা হয় তিন লক্ষ টাকার বিনিময়ে । সেই তথ্য হাতে পাওয়ার পরেই পুলিশের একটি টিম পাঠানো হয় তেলেঙ্গানায় । শিশুটিকে সেখান থেকে উদ্ধার করার পাশাপাশি হাতেনাতে ধরা করা হয়েছে ভিন রাজ্যের এক দালাল সমেত ক্রেতাকেও । শিশু বিক্রি-কাণ্ডে আর কারও যোগ আছে কি না, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে । তদন্ত চলছে ।"
এদিকে, শাসনে শিশু বিক্রি-কাণ্ডের তদন্ত যতই এগোচ্ছে, ততই একের পর এক তথ্য উঠে আসছে পুলিশের হাতে । শিশু বিক্রির ঘটনায় এর আগে যোগ পাওয়া গিয়েছিল স্থানীয় এক মহিলা দালালের । এবার সেই ঘটনায় মিলল ভিন রাজ্যেরও যোগ । তদন্তকারীরা জানতে পেরেছেন, এই শিশু বিক্রির চক্রের মাস্টারমাইন্ড দালাল শিবাই । তাঁকে জেরা করে জানা গিয়েছে, তেলেঙ্গানার বাসিন্দা নিঃসন্তান পি ইয়েল্লাহের কাছেই শাসন থানা এলাকার বাসিন্দা ওই দম্পতির ছ'মাসের শিশুকন্যাকে বিক্রি করা হয়েছিল ।
এর পরেই পুলিশ মোবাইলের টাওয়ার লোকেশন ট্র্যাক করে হদিশ পায় শিবা নায়েকের । তাঁকে অন্ধ্রপ্রদেশের গুন্টুর থেকে গ্রেফতার করা হয় । সেখান থেকে ধৃতকে সঙ্গে নিয়ে পুলিশের টিম পৌঁছয় তেলেঙ্গানায় । সেখানে পি ইয়েল্লাহের বাড়ি থেকেই এক বছর চার মাসের (বর্তমান বয়স) শিশুটিকে উদ্ধার করে পুলিশ ।
অন্যদিকে তদন্তে আরও জানা গিয়েছে, শিশু বিক্রির তিন লক্ষ টাকা ইয়েল্লাহের কাছ থেকে নেওয়া হলেও শাসনের বহিরা কালীবাড়ির ওই দম্পতিকে দেওয়া হয়েছিল মাত্র 50 হাজার টাকা । অধিকাংশ টাকাই শিবা এবং দত্তপুকুরের বাসিন্দা সোনালী সাহা ওরফে জাসমিনা বিবি নামে ওই মহিলা দালাল ভাগ করে নেয় । শাসনের বাসিন্দা ওই দম্পতির পাঁচ বছরের একটি পুত্র সন্তানও রয়েছে । আট মাস আগে তাঁদের দ্বিতীয় সন্তান হয় মেয়ে ।
অভাবের সংসারে দুই সন্তানের ভরণপোষণ করতে গিয়ে হিমশিম খাচ্ছিলেন ওই দম্পতি । কী করবেন ভেবে পাচ্ছিলেন তাঁরা । এমন সময় সোনালির সঙ্গে পরিচয় হয় দরিদ্র দম্পতির । পরিচয়ের সূত্রেই নিজের কন্যাসন্তানকে বিক্রি করার সিদ্ধান্ত নেয় তাঁরা । এর পর সোনালি তেলেঙ্গানার বাসিন্দা ওই ব্যক্তির সঙ্গে দালাল মারফত যোগাযোগ করে শিশুটিকে বিক্রি করে দেয় বলে অভিযোগ । আট মাস আগে বিক্রি হয়ে যাওয়া সেই শিশুটিরই শেষ পর্যন্ত সন্ধান মিলল ভিন রাজ্যে ।