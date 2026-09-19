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সম্পর্ক রাখতে নারাজ প্রেমিকা, বাড়ি এসে তরুণীর বাবাকে জ্বালিয়ে দিল প্রেমিক !

অগ্নিকাণ্ডে গুরুতর দগ্ধ হন ষাটোর্ধ্ব নরেশ ঘোষ। তাঁকে আশঙ্কাজনক অবস্থায় উদ্ধার করে আলিপুরদুয়ার জেলা হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।

MAN SETS FIRE IN GIRLFRIENDS HOME
প্রতীকী ছবি (ইটিভি ভারত)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : September 19, 2026 at 5:20 PM IST

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আলিপুরদুয়ার, 19 সেপ্টেম্বর: প্রেমের সম্পর্কে বাধা । আর সেই আক্রোশেই প্রেমিকার বাড়িতে আগুন ধরিয়ে তাঁর বাবাকে পুড়িয়ে মারার চেষ্টা ! শুক্রবারের ঘটনাকে ঘিরে তীব্র চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে আলিপুরদুয়ার শহরের 7 নম্বর ওয়ার্ডের বিদ্যুৎ সংঘ সুকান্তপল্লি এলাকায়।

অভিযোগ, প্রেমিকার সঙ্গে সম্পর্ক রাখতে রাজি না-হওয়ায় ক্ষোভে তাঁর বাবাকে মদ খাইয়ে বেহুঁশ করে বাড়িতে আগুন ধরিয়ে দেয় জংশন শিববাড়ি এলাকার বাসিন্দা অনিলকুমার সরকার। অগ্নিকাণ্ডে গুরুতর দগ্ধ হন ষাটোর্ধ্ব নরেশ ঘোষ। তাঁকে আশঙ্কাজনক অবস্থায় উদ্ধার করে আলিপুরদুয়ার জেলা হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।

বাড়ি এসে তরুণীর বাবাকে জ্বালিয়ে দিল প্রেমিক ! (ইটিভি ভারত)

আলিপুরদুয়ার থানার আইসি অনির্বাণ ভট্টাচার্য জানান, রাতে ঘটনাটি ঘটে। অভিযোগের ভিত্তিতে অভিযুক্তকে গ্রেফতার করা হয়েছে এবং তাকে আদালতে পেশ করা হবে। পুরো ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। প্রেমের সম্পর্কের টানাপোড়েন থেকেই কি এই অগ্নিকাণ্ড, নাকি ঘটনার নেপথ্যে রয়েছে অন্য কোনও কারণ তা তদন্তেই স্পষ্ট হবে।

ঘটনার সূত্রপাত শুক্রবার রাতে। সুকান্তপল্লির একটি বাড়িতে আচমকা আগুন দেখতে পান প্রতিবেশীরা। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছয় আলিপুরদুয়ার দমকল কেন্দ্রের দু'টি ইঞ্জিন। স্থানীয় বাসিন্দা এবং দমকলকর্মীদের তৎপরতায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আসে। এরপরই বাড়ির ভিতর থেকে অগ্নিদগ্ধ অবস্থায় নরেশ ঘোষকে উদ্ধার করা হয়।

বৃদ্ধের বড় মেয়ে মঞ্জু ঘোষের অভিযোগ, অনিলকুমার সরকারের সঙ্গে তাঁর প্রেমের সম্পর্ক ছিল। তবে ক'য়েকদিন আগে তিনি সেই সম্পর্ক রাখতে অস্বীকার করেন। তাঁর দাবি, সেই আক্রোশেই অনিল তাঁদের বাড়িতে এসে বাবাকে মদ খাওয়ান এবং পরে বাড়িতে আগুন ধরিয়ে দেন। মঞ্জুর বক্তব্য, "ঘটনার সময় তিনি বাড়িতে ছিলেন না। পার্লারে কাজে গিয়েছিলেন। তাঁর বাবা বাড়িতে একাই ছিলেন। অভিযোগ, বিকেলের দিকে অনিল বাড়িতে আসেন। দু'জনে মদ্যপান করার পর রাতে বাড়ি থেকে বেরিয়ে যাওয়ার সময় আগুন লাগিয়ে দেয় অনিল ৷"

প্রতিবেশী স্বপ্না ঘোষ জানান, বিকেল সাড়ে চারটে নাগাদ ওই যুবক বাড়িতে এসেছিল। পরে রাতে দেখা যায় সে উঠোনে আগুন জ্বালাচ্ছে । কারণ জানতে চাইলে মশা তাড়ানোর কথা বলে সে ৷ পরে তাঁকে বারবার বাড়ির ভিতরে ঢুকতে ও বেরোতে দেখা যায়। এরপর রান্নাঘরের ভিতর থেকে আগুন ছড়িয়ে পড়তে দেখেন স্বপ্না। সেই সময় চিৎকার করে প্রতিবেশীদের ডাকাডাকি করেন ও নরেশ ঘোষকে গুরুতর জখম অবস্থায় উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার ব্যবস্থা করা হয় ৷

ঘটনার পর স্থানীয়দের মধ্যে ক্ষোভ ছড়িয়ে পড়ে। উত্তেজিত জনতার মারধর করে অভিযুক্ত অনিলকে। পরে আলিপুরদুয়ার থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে তাঁকে উদ্ধার করে। মঞ্জু ঘোষের অভিযোগের ভিত্তিতে অনিলকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ।

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মেয়ের বাবাকে জ্বালিয়ে দিল প্রেমিক
সম্পর্ক রাখতে নারাজ প্রেমিকা
GIRLFRIEND FATHERS HOUSE ON FIRE
ALIPURDUAR FIRE
MAN SETS FIRE IN GIRLFRIENDS HOME

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