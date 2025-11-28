AI দিয়ে মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীর অশ্লীল ছবি বানিয়ে সোশালে পোস্ট ! সোনারপুরে উদ্ধার ঝুলন্ত দেহ

ETV Bharat / state

AI দিয়ে মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীর অশ্লীল ছবি বানিয়ে সোশালে পোস্ট ! সোনারপুরে উদ্ধার ঝুলন্ত দেহ

স্থানীয় এক যুবক এবং তাঁর প্রেমিকার বিরুদ্ধে এআই নির্মিত অশ্লীল ছবি সোশাল মিডিয়ায় পোস্ট করার অভিযোগ ৷ বাড়িতে এসেও মারধরের অভিযোগ পরিবারের ৷

প্রতীকী ছবি ৷ (ছবি- ফাইল ও গেটি ইমেজেস)
By ETV Bharat Bangla Team

Published : November 28, 2025 at 2:25 PM IST

3 Min Read
সোনারপুর, 28 নভেম্বর: প্রযুক্তিকে ব্যবহার করে মানবকল্যাণ যেমন সম্ভব, তেমনই সেই প্রযুক্তি মানুষের জীবনও যে কেড়ে নিতে পারে, তার সাক্ষী রইল দক্ষিণ 24 পরগনার সোনারপুরের একটি পরিবার ৷ কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা বা আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স বা এআই দিয়ে এক মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীর আপত্তিকর ছবি তৈরি করে, তা সোশাল মিডিয়ায় পোস্ট করার অভিযোগ উঠেছে ৷ আর তারপরেই শুক্রবার সকালে ঘর থেকে ওই কিশোরীর ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার হয় ৷

পরিবার জানিয়েছে, মামার বাড়িতে থেকে পড়াশোনা করত ওই কিশোরী ৷ বৃহস্পতিবার স্কুল থেকে ফিরে নিজের ঘরে ঢুকে যায় সে ৷ পুরো সন্ধে ও রাতে তেমন কিছু বুঝতে পারেননি পরিবারের সদস্যরা ৷ রাতে খাওয়া-দাওয়া করে নিজের ঘরে ঢুকে যায় ৷ কিন্তু, এ দিন সকালে ওই কিশোরী দরজা না-খোলায়, তাঁর মামার বাড়ির লোকজন ডাকাডাকি শুরু করেন ৷ ভিতর থেকে কোনও সাড়া-শব্দ না-পেয়ে দরজা ভাঙেন পরিবারের লোকজন ৷ তাঁরা দেখেন, ঘরের সিলিং থেকে ওই ছাত্রীর দেহ ঝুলছে ৷

তড়িঘড়ি তাকে উদ্ধার করে স্থানীয় হাসপাতালে নিয়ে গেলে, চিকিৎসক ওই ছাত্রীকে মৃত ঘোষণা করেন ৷ এরপরেই খবর দেওয়া হয় সোনারপুর থানায় ৷ পুলিশ দেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠিয়েছে ৷ তবে, কী কারণে মৃত্যু ? মাধ্যমিক পরীক্ষার্থী ওই ছাত্রী কি নিজেই চরম পদক্ষেপ করেছে, নাকি এর পিছনে অন্য কোনও ঘটনা রয়েছে ?

এ নিয়ে মৃত ছাত্রীর পরিবারের অভিযোগ, আসিফ খান নামে স্থানীয় এক যুবক দীর্ঘদিন ধরে তাঁদের মেয়েকে উত্যক্ত করছিলেন ৷ সঙ্গে তাঁর প্রেমিকা খুশিও ছিলেন ৷ এমনকি খুশি ও তাঁর বন্ধুরা বাড়িতে এসে কিশোরীকে মারধরের চেষ্টাও করে ৷ ফোন করেও উত্যক্ত করা হয় ৷ তবে, সপ্তাহখানেক আগে আসিফের সঙ্গে মাধ্যমিক পরীক্ষার্থী ওই ছাত্রীর কিছু অশ্লীল ছবি তৈরি করে, তা সোশাল মিডিয়ায় পোস্ট করে খুশি ৷

মৃত ছাত্রীর মাসি অভিযোগ করেছেন, "AI দিয়ে নিজের প্রেমিকের সঙ্গে আমাদের মেয়ের আপত্তিকর ছবি তৈরি করেছিল খুশি ৷ তারপর সেটা সোশাল মিডিয়ায় ছেড়ে দেয় সে ৷ এরপর এলাকায় ওর নামে উলটো-পালটা কথা বলে বেড়ায় ৷ লোকজনের কাছে ওকে অপমানিত হতে হয় ৷ সেই অপমানেই এই চরম সিদ্ধান্ত নিয়েছে ও ৷"

পরিবারের অভিযোগের ভিত্তিতে সোনারপুর থানায় একটি এফআইআর দায়ের হয়েছে ৷ পুলিশ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে ৷ এ নিয়ে বারুইপুরের এসডিপিও অভিষেক রঞ্জন বলেন, "সোনারপুর থানা এলাকা থেকে আজ সকালে এক মাধ্যমিক পরীক্ষার্থী ছাত্রীর মামার বাড়ি থেকে ঝুলন্ত দেহ পাওয়া গিয়েছে ৷ দেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠানো হয়েছে ৷ পরিবারের তরফে একটি অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে ৷ সেই অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্ত শুরু করেছে পুুলিশ ৷"

আত্মহত্যা কোনও সমাধান নয়

যদি আপনার মধ্যে কখনও আত্মহত্যার চিন্তা মাথাচাড়া দেয় বা আপনার কোনও বন্ধু বা পরিচিত এই সমস্যায় জর্জরিত হন, তাহলে ভেঙে পড়বেন না। জানবেন, এমন কেউ আছে যে আপনার যন্ত্রণা, আপনার হতাশা ভাগ করে নিতে সদা-প্রস্তুত। আপনার পাশে দাঁড়াতে তৎপর। সাহায্য পেতে দিনের যে কোনও সময়ে 044-24640050 এই নম্বরে কল করুন স্নেহা ফাউন্ডেশনে। টাটা ইন্সটিটিউট অফ সোশাল সায়েন্সের হেল্পলাইন নম্বরেও (9152987821) কল করতে পারেন। এখানে ফোন করতে হবে সোমবার থেকে শনিবার সকাল 8টা থেকে রাত 10টার মধ্যে।

