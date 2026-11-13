পুলিশকে হুমকি ! এবার গিরিশ পার্ক থানার নোটিশ পেলেন অভিষেক
Abhishek Banerjee Summoned: আগামী শুক্রবার দুপুর 1টার সময় গিরিশ পার্ক থানায় হাজিরা দিতে হবে সাংসদকে । এর আগেও বিভিন্ন থানা তাঁকে ডেকে পাঠিয়েছিল ।
Published : November 13, 2026 at 11:41 PM IST
কলকাতা, 13 নভেম্বর: আরও একবার অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাড়ি গেল কলকাতা পুলিশ। শুক্রবার সন্ধ্যায় তাঁর বাড়ি যান গিরিশ পার্ক থানার পুলিশ কর্মীরা । একদিন আগে তাঁর বাড়ির কাছে থাকা একটি কাঠামো ভাঙা নিয়ে তোলপাড় হয়েছিল রাজ্য় রাজনীতি । সেই ঘটনার রেশ কাটতে না কাটতেই এবার থানায় হাজিরার আইনি নোটিশ পেলেন সাংসদ ।
পুলিশকে হুমকি দেওয়ার অভিযোগে দায়ের হওয়া একটি এফআইআরের ভিত্তিতে ডায়মন্ড হারবারের সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের কালীঘাট রোডের বাড়িতে তদন্তকারীরা গিয়েছিলেন বলে জানা গিয়েছে। অভিযোগপত্রের বয়ান অনুযায়ী, সাংসদের একটি বক্তব্যে পুলিশকে হুমকি দেওয়া হয়েছে। এই মর্মে গিরিশ পার্ক থানায় অভিযোগ দায়ের হয়েছিল। সেই মামলার তদন্তের স্বার্থেই আগামী 20 নভেম্বর, দুপুর 1টার সময় গিরিশ পার্ক থানায় হাজিরার জন্য তাঁকে নোটিশ দেওয়া হয়েছে।
পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, ঘটনার সূত্রপাত গত 31 অক্টোবর। ওই দিন গিরিশ পার্ক থানায় অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে একটি লিখিত অভিযোগ জমা পড়ে। অভিযোগকারীর দাবি, ডায়মন্ড হারবারের সাংসদ একটি সভা থেকে পুলিশকে উদ্দেশ্য করে এমন কিছু মন্তব্য করেছিলেন, যা সরাসরি হুমকির সামিল।
অভিযোগ পাওয়ার পর বিষয়টি খতিয়ে দেখে গত 31 অক্টোবর গিরিশ পার্ক থানার পুলিশ সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের নামে একটি এফআইআর রুজু করে। মামলা রুজু হওয়ার পর তদন্ত প্রক্রিয়া শুরু করেছে পুলিশ। তদন্তের পরবর্তী পদক্ষেপ হিসেবে এদিন গিরিশ পার্ক থানার আধিকারিকরা সোজা পৌঁছে যান অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের কালীঘাট রোডের বাসভবনে। সেখানে গিয়ে সাংসদের উদ্দেশ্যে আইনি নোটিশ হস্তান্তর করা হয়। এর আগেও একাধিক মামলায় কলকাতার একাধিক থানা থেকে নোটিশ পেয়েছেন সাংসদ । কয়েকটিতে হাজিরা দিয়েছেন । অন্য কয়েকটি ক্ষেত্রে আবার অন্য কোনও আইনি পদক্ষেপ করেছেন তিনি ।
পুলিশ সূত্রে খবর, ওই নোটিশে স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে, আগামী 20 নভেম্বর দুপুর 1টার মধ্যে তাঁকে গিরিশ পার্ক থানায় উপস্থিত হয়ে তদন্তে সহযোগিতা করতে হবে। নির্ধারিত দিনে সাংসদ থানায় হাজিরা দেবেন ? নাকি অন্য কোনও পদক্ষেপ গ্রহণ করেন, এখন সেদিকেই নজর রয়েছে রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক মহলের।
রাজ্যে রাজনৈতিক পালা বদলের পর থেকেই পুলিশ থেকে শুরু করে ইডি এবং সিবিআইয়ের একাধিক তদন্তে জড়িয়ে পড়েছেন অভিষেক । কখনও তাঁর বিরুদ্ধে কলকাতার বিভিন্ন থানায় মামলা দায়ের হয়েছে । কখনও আবার মামলা দায়ের হয়েছে বিধান নগরের সাইবার ক্রাইমে । একইসঙ্গে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থাও বিভিন্ন অভিযোগে অভিষেককে জেরা করেছে ।
শুধু তাই নয় অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় গ্রেফতার হবেন বলে লাগাতার হুঁশিয়ারি দিয়েছেন বিজেপির তাবড় নেতারা । নাম না করে প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রীর ভাইপোর বিরুদ্ধে কড়া ব্যবস্থা নেবেন বলে হুমকি দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীও। পাল্টা অভিষেক দাবি করেছেন, এভাবে তাঁকে দমিয়ে রাখা যাবে না । পুলিশি তদন্ত তিনি এড়িয়ে যাবেন না, মুখোমুখি হবেন । এমনই আবহে এবার আবার কলকাতার একটি থানায় হাজিরা দিতে হবে অভিষেককে ।