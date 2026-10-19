চোরবাগানে পদপিষ্ট হয়ে 19 জনের মৃত্যুর জের, অপসারিত গিরিশ পার্কের ওসি

চোরবাগানে পদপিষ্ট হয়ে 19 জনের মৃত্যুর জের, অপসারিত গিরিশ পার্কের ওসি
chorbagan stampede : গিরিশ পার্ক থানার দায়িত্ব থেকে সরিয়ে দেওয়া হয়েছে ওসি সুমিতকুমার ঘোষকে। তাঁর জায়গায় আনা হয়েছে কলকাতা পুলিশের গোয়েন্দা বিভাগের আধিকারিক হীরক দলপতিকে।
Published : October 19, 2026 at 9:29 AM IST
কলকাতা, 19 অক্টোবর : চোরবাগানে পদপিষ্ট হয়ে 19 জনের মৃত্যুর জেরে অপসারিত গিরিশ পার্কের ওসি ৷ সপ্তমীর সন্ধ্যায় উত্তর কলকাতার চোরবাগান সর্বজনীনে ঠাকুর দেখতে গিয়ে পদপিষ্টের ঘটনায় শেষ পর্যন্ত কোপ পড়ল পুলিশের উপরেই।
রবিবার গিরিশ পার্ক থানার দায়িত্ব থেকে সরিয়ে দেওয়া হয়েছে ওসি সুমিতকুমার ঘোষকে। তাঁর জায়গায় ওই থানার অতিরিক্ত দায়িত্ব দিয়ে আনা হয়েছে কলকাতা পুলিশের গোয়েন্দা বিভাগের আধিকারিক হীরক দলপতিকে। রবিবার থেকেই তাঁকে নতুন দায়িত্ব সামলাতে বলা হয়। পাশাপাশি, শহরের পুজোয় ভিড় সামলাতে 9 জন অভিজ্ঞ আইপিএস অফিসারকে তড়িঘড়ি নামানোর সঙ্গেই সব থানাকে 11 দফা কড়া নির্দেশ পাঠিয়েছে লালবাজার।
কলকাতা পুলিশের সেন্ট্রাল ডিভিশনের অধীন গিরিশ পার্ক থানা এলাকাতেই চোরবাগান সর্বজনীনের পুজো।
গত শনিবার সপ্তমীর রাতে সেখানে ভিড়ের চাপে চরম বিশৃঙ্খলা তৈরি হয়। হুড়োহুড়িতে পদপিষ্ট হয়ে প্রাণ হারান 19 জন দর্শনার্থী। আহত হন অন্তত 25 জন। এই মর্মান্তিক ঘটনার পরেই পুলিশ-প্রশাসনের বিরুদ্ধে ক্ষোভে ফেটে পড়েন প্রত্যক্ষদর্শী ও দর্শনার্থীরা। তাঁদের স্পষ্ট অভিযোগ, পুলিশ ঠিকমতো ভিড় সামলাতে পারেনি। এমনকি দুর্ঘটনার পরেও পুলিশ ও বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনী পৌঁছতে অনেকটা দেরি করে।
চোরবাগানের ঘটনার পর থেকেই গিরিশ পার্ক থানার ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছিল। চলতি বছরের মার্চ মাসে গিরিশ পার্ক থানার দায়িত্বে এসেছিলেন সুমিতকুমার ঘোষ। লোকসভা ভোটের আগে নরেন্দ্র মোদির একটি সভা ঘিরে গিরিশ পার্ক এলাকায় অশান্তি ছড়িয়ে পড়ার পর তাঁকে অন্য থানা থেকে বদলি করে আনা হয়েছিল। সহকর্মীদের একাংশের দাবি, শনিবার রাতে দুর্ঘটনাস্থল ঘুরে দেখার পরেই অসুস্থ হয়ে পড়েন সুমিত। সেই কারণেই তাঁকে সরানো হয়েছে। যদিও পুলিশের পক্ষ থেকে সরকারিভাবে এই যুক্তি নিয়ে কোনো মন্তব্য করা হয়নি। অন্যদিকে, তাঁর জায়গায় দায়িত্ব পাওয়া হীরক দলপতি লালবাজারের গোয়েন্দা বিভাগের দক্ষ আধিকারিক। সম্প্রতি তারাতলায় নির্মীয়মাণ গুদাম ভেঙে শ্রমিক মৃত্যুর ঘটনায় যে বিশেষ তদন্তকারী দল (সিট) তৈরি হয়েছিল, তিনি তার সদস্য ছিলেন।
মণ্ডপে বিপর্যয়ের পর রবিবার সন্ধ্যায় সল্টলেকের আরক্ষ ভবনে রাজ্য পুলিশের ট্রাফিক কন্ট্রোল রুমে যান মুখ্যমন্ত্রী তথা পুলিশমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। সেখান থেকে তিনি পৌঁছন লালবাজারে। কন্ট্রোল রুমে বসে পরিস্থিতি খতিয়ে দেখেন তিনি। পুলিশের বিরুদ্ধে ক্ষোভ তৈরি হলেও শুভেন্দুর সাফ বক্তব্য, "পুলিশ দায়িত্ব পালন করেছে।" তবে গাফিলতির অভিযোগ একেবারে উড়িয়ে না দিয়ে তিনি বলেন, "গাফিলতির অভিযোগের তদন্ত হবে।"
চোরবাগানের ঘটনার পর উৎসবের বাকি দিনগুলিতে শহরের নিরাপত্তা নিয়ে আর কোনও ঝুঁকি নিতে রাজি নয় লালবাজার। পুজোয় ভিড় সামলানোর দীর্ঘ অভিজ্ঞতা রয়েছে এমন অন্তত ন’জন আইপিএস আধিকারিককে কলকাতা পুলিশে ফিরিয়ে আনা হয়েছে।
একই সঙ্গে শহরের প্রতিটি থানাকে পাঠানো হয়েছে 11 দফা নির্দেশিকা। লালবাজার স্পষ্ট জানিয়েছে, বৃষ্টি নামলেই মণ্ডপের প্রবেশপথ বন্ধ করে দিতে হবে। ওই সময় ভিতরে থাকা দর্শনার্থীদের নিরাপদে বাইরে বের করে আনতে হবে। মণ্ডপের ভিতরে কোনও জমায়েত হতে দেওয়া যাবে না। চত্বরে পর্যাপ্ত আলোর ব্যবস্থা রাখতে হবে।
নির্দেশিকায় বলা হয়েছে, দুর্যোগ হলেও ডিউটিতে থাকা কোনও পুলিশকর্মী বা আধিকারিক নিজের জায়গা ছাড়তে পারবেন না। প্রয়োজনে সঙ্গে রেনকোট রাখতে হবে। পরিস্থিতি খতিয়ে দেখে মণ্ডপে প্রবেশে রাশ টানতে হবে পুলিশকেই। বিশেষ ব্যক্তিদের গতিবিধির উপরেও কড়া নজর রাখা হচ্ছে। স্পষ্ট জানিয়ে দেওয়া হয়েছে, কোনও অবস্থাতেই ভিআইপিদের গাড়ি মণ্ডপ পর্যন্ত ঢুকতে দেওয়া যাবে না। নির্দিষ্ট দূরত্বেই গাড়ি রাখতে হবে বিশিষ্টদের।