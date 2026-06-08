কোটি কোটি কাটমানি নিয়েছেন তৃণমূল নেতা ! টাকা ফেরত চেয়ে বিক্ষোভ ব্যবসায়ীদের

কোটি কোটি কাটমানি নিয়েছেন তৃণমূল নেতা ! টাকা ফেরত চেয়ে বিক্ষোভ ব্যবসায়ীদের
অভিযুক্ত তৃণমূল নেতা নিজেও ঘি ব্যবসায়ী ৷ ছিলেন পঞ্চায়েত সমিতির কর্মাধ্যক্ষ পদে ৷
Published : June 8, 2026 at 4:46 PM IST
ফুলিয়া, 8 জুন: ব্যবসার আড়ালে এবার তৃণমূল নেতার বিরুদ্ধে কোটি কোটি টাকা কাটমানি তোলার অভিযোগ ৷ সেই টাকা ফেরত চেয়ে অভিযুক্তের বাড়ির সামনে বিক্ষোভ দেখালেন ঘি ব্যবসায়ীরা । ঘটনাটি ঘটেছে সোমবার নদিয়ার শান্তিপুর থানার অন্তর্গত ফুলিয়া এলাকায় ৷
ঘি ব্যবসায়ীদের অভিযোগ, তৃণমূল আমলে শাসকদলের প্রভাব খাটিয়ে প্রসেনজিৎ ঘোষ অন্যান্য ঘি ব্যবসায়ীদের কাছ থেকে কোটি কোটি টাকার কাটমানি তুলেছেন । অভিযুক্ত নিজেও ঘি ব্যবসায়ী ৷ পাশাপাশি শান্তিপুর পঞ্চায়েত সমিতির প্রাক্তন কর্মাধ্যক্ষ তিনি ৷ এবার রাজ্যে সরকার পরিবর্তন হতেই অন্যান্য ব্যবসায়ীরা কাটমানি তোলার প্রতিবাদ জানিয়ে বিক্ষোভ দেখাতে শুরু করেন । তাঁদের দাবি, অবিলম্বে ব্যবসায়ীদের থেকে নেওয়া টাকা ফেরত দিতে হবে । খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছয় শান্তিপুর থানার পুলিশ । তারা বিক্ষোভকারীদের সঙ্গে দীর্ঘক্ষণ কথা বলে ৷ অবশেষে পুলিশি আশ্বাসে বিক্ষোভ তুলে নেন ঘি ব্যবসায়ীরা ।
ঘি ব্যবসায়ী পার্থ ঘোষ বলেন, "দীর্ঘদিন ধরে ছোট বড় ঘি ব্যবসায়ীদের কাছ থেকে টাকা নিত প্রসেনজিৎ ঘোষ । প্রায় পাঁচ বছর ধরে কোটি কোটি টাকা তুলেছে সে । কিছু বললে প্রশাসনের ভয় দেখাতো এবং ব্যবসা বন্ধ করে দেওয়ার হুমকি দিত । অনেক ছোট ছোট ব্যবসায়ী যারা কোনওরকমে সংসার চালাতো তাদের কাছ থেকেও টাকা তুলেছে তৃণমূল নেতা এই প্রসেনজিৎ ঘোষ । আমরা চাই তার শান্তি হোক ৷ অবিলম্বে আমাদের টাকা ফেরত দিতে হবে ।"
আরেক ঘি ব্যবসায়ী মৃত্যুঞ্জয় ঘোষ বলেন, "এই তৃণমূল নেতা প্রসেনজিৎ ঘোষ পঞ্চায়েত সমিতির নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে । জয়লাভের পর শান্তিপুর পঞ্চায়েত সমিতির কর্মাধ্যক্ষ পদে স্থান পায় । তারপর থেকেই তার এই তোলাবাজি আরও বেড়ে যায় । টাকা না দিলে প্রশাসনকে দিয়ে ব্যবসা বন্ধ করে দেওয়ার হুমকি দিত । বছরের পর বছর ধরে আমাদের থেকে প্রায় কোটি কোটি টাকা আত্মসাৎ করেছে সে । আমরা এখন আমাদের সেই টাকা ফেরত চাই ।"
যদিও অভিযুক্ত ওই তৃণমূল নেতা প্রসেনজিৎ ঘোষের সঙ্গে একাধিকবার যোগাযোগ করার চেষ্টা হলেও তা সম্ভব হয়নি । তিনি বর্তমানে এলাকা ছাড়া বলেই স্থানীয় সূত্রে খবর ৷ এদিকে ঘি ব্যবসায়ীরা বিষয়টি মৌখিকভাবে জানালেও পুলিশে এখনও লিখিতভাবে অভিযোগ করেননি ৷