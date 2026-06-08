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কোটি কোটি কাটমানি নিয়েছেন তৃণমূল নেতা ! টাকা ফেরত চেয়ে বিক্ষোভ ব্যবসায়ীদের

অভিযুক্ত তৃণমূল নেতা নিজেও ঘি ব্যবসায়ী ৷ ছিলেন পঞ্চায়েত সমিতির কর্মাধ্যক্ষ পদে ৷

Ghee traders protest
কাটমানির টাকা ফেরত চেয়ে ঘি ব্যবসায়ীদের বিক্ষোভ (নিজস্ব ছবি)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : June 8, 2026 at 4:46 PM IST

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ফুলিয়া, 8 জুন: ব্যবসার আড়ালে এবার তৃণমূল নেতার বিরুদ্ধে কোটি কোটি টাকা কাটমানি তোলার অভিযোগ ৷ সেই টাকা ফেরত চেয়ে অভিযুক্তের বাড়ির সামনে বিক্ষোভ দেখালেন ঘি ব্যবসায়ীরা । ঘটনাটি ঘটেছে সোমবার নদিয়ার শান্তিপুর থানার অন্তর্গত ফুলিয়া এলাকায় ৷

ঘি ব্যবসায়ীদের অভিযোগ, তৃণমূল আমলে শাসকদলের প্রভাব খাটিয়ে প্রসেনজিৎ ঘোষ অন্যান্য ঘি ব্যবসায়ীদের কাছ থেকে কোটি কোটি টাকার কাটমানি তুলেছেন । অভিযুক্ত নিজেও ঘি ব্যবসায়ী ৷ পাশাপাশি শান্তিপুর পঞ্চায়েত সমিতির প্রাক্তন কর্মাধ্যক্ষ তিনি ৷ এবার রাজ্যে সরকার পরিবর্তন হতেই অন্যান্য ব্যবসায়ীরা কাটমানি তোলার প্রতিবাদ জানিয়ে বিক্ষোভ দেখাতে শুরু করেন । তাঁদের দাবি, অবিলম্বে ব্যবসায়ীদের থেকে নেওয়া টাকা ফেরত দিতে হবে । খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছয় শান্তিপুর থানার পুলিশ । তারা বিক্ষোভকারীদের সঙ্গে দীর্ঘক্ষণ কথা বলে ৷ অবশেষে পুলিশি আশ্বাসে বিক্ষোভ তুলে নেন ঘি ব্যবসায়ীরা ।

কোটি কোটি কাটমানি তৃণমূল নেতার ! টাকা ফেরত চেয়ে বিক্ষোভ ঘি ব্যবসায়ীদের (ইটিভি ভারত)

ঘি ব্যবসায়ী পার্থ ঘোষ বলেন, "দীর্ঘদিন ধরে ছোট বড় ঘি ব্যবসায়ীদের কাছ থেকে টাকা নিত প্রসেনজিৎ ঘোষ । প্রায় পাঁচ বছর ধরে কোটি কোটি টাকা তুলেছে সে । কিছু বললে প্রশাসনের ভয় দেখাতো এবং ব্যবসা বন্ধ করে দেওয়ার হুমকি দিত । অনেক ছোট ছোট ব্যবসায়ী যারা কোনওরকমে সংসার চালাতো তাদের কাছ থেকেও টাকা তুলেছে তৃণমূল নেতা এই প্রসেনজিৎ ঘোষ । আমরা চাই তার শান্তি হোক ৷ অবিলম্বে আমাদের টাকা ফেরত দিতে হবে ।"

Ghee traders protest
অভিযুক্তের বাড়ির সামনে বিক্ষোভ (নিজস্ব ছবি)

আরেক ঘি ব্যবসায়ী মৃত্যুঞ্জয় ঘোষ বলেন, "এই তৃণমূল নেতা প্রসেনজিৎ ঘোষ পঞ্চায়েত সমিতির নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে । জয়লাভের পর শান্তিপুর পঞ্চায়েত সমিতির কর্মাধ্যক্ষ পদে স্থান পায় । তারপর থেকেই তার এই তোলাবাজি আরও বেড়ে যায় । টাকা না দিলে প্রশাসনকে দিয়ে ব্যবসা বন্ধ করে দেওয়ার হুমকি দিত । বছরের পর বছর ধরে আমাদের থেকে প্রায় কোটি কোটি টাকা আত্মসাৎ করেছে সে । আমরা এখন আমাদের সেই টাকা ফেরত চাই ।"

যদিও অভিযুক্ত ওই তৃণমূল নেতা প্রসেনজিৎ ঘোষের সঙ্গে একাধিকবার যোগাযোগ করার চেষ্টা হলেও তা সম্ভব হয়নি । তিনি বর্তমানে এলাকা ছাড়া বলেই স্থানীয় সূত্রে খবর ৷ এদিকে ঘি ব্যবসায়ীরা বিষয়টি মৌখিকভাবে জানালেও পুলিশে এখনও লিখিতভাবে অভিযোগ করেননি ৷

TAGGED:

CUT MONEY
PROTEST IN FULIA
কাটমানি
তৃণমূল নেতা
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