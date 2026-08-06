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প্রযুক্তির অভাবে ঘানায় সম্ভব হয়নি অস্ত্রোপচার, সুদূর কলকাতায় এসে প্রাণ বাঁচল তরুণীর

ঘানার তরুণীর শরীরে বিপজ্জনক ভাবে আটকে থাকা ধাতব অংশকে জটিল ও অত্যন্ত বিরল অস্ত্রোপচারে বের করে আনা হল কলকাতার হাসপাতালে ৷ সৌমিতা ভট্টাচার্যের প্রতিবেদন ৷

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সুদূর কলকাতায় এসে প্রাণ বাঁচল ঘানার তরুণীর (ফাইল চিত্র)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : August 6, 2026 at 7:08 PM IST

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কলকাতা, 6 অগস্ট: প্রয়োজনীয় প্রযুক্তির অভাবে নিজের দেশে সম্ভব হয়নি অস্ত্রোপচার । অবশেষে প্রায় আট হাজার কিলোমিটার দূরে কলকাতায় এসে মিলল সমাধান । ঘানার 18 বছরের এক তরুণীর শরীরে বিপজ্জনক ভাবে আটকে থাকা একটি ধাতব অংশকে জটিল ও অত্যন্ত বিরল অস্ত্রোপচারের মাধ্যমে বের করে আনা হল কলকাতার হাসপাতালে ৷

আমিনা ওয়াহাব (নাম পরিবর্তিত) ৷ দীর্ঘদিন ধরে শরীরের ভিতরে আটকে থাকা একটি ধাতব ইমপ্ল্যান্ট নিয়ে জীবন কাটাচ্ছিলেন ঘানার এই তরুণী । সেই ধাতব অংশটি ধীরে ধীরে সরে গিয়ে পেলভিসের ভিতরে গুরুত্বপূর্ণ রক্তনালি, মূত্রনালি, বৃহদন্ত্র ও অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গের খুব কাছে পৌঁছে গিয়েছিল । চিকিৎসকদের মতে, আর সামান্য সরে গেলেই প্রাণঘাতী রক্তক্ষরণ বা অন্ত্র ও মূত্রনালির মারাত্মক ক্ষতি হতে পারত । শেষ পর্যন্ত নিউ আলিপুরের একটি বেসরকারি হাসপাতালে রোবোটিক পদ্ধতিতে জটিল অস্ত্রোপচার করে নিরাপদে সেই ধাতব অংশটি বের করে আনেন চিকিৎসকরা ।

ঠিক কী হয়েছিল

হাসপাতাল সূত্রে খবর, মাত্র 10 বছর বয়সে হাঁটতে অসুবিধার কারণে ওই তরুণীর দুই পায়ে ধাতব রড বসানো হয়েছিল । চিকিৎসকদের মতে, তার শরীরের ওজনের তুলনায় হাড় যথেষ্ট শক্তিশালী ছিল না, ফলে স্বাভাবিকভাবে হাঁটাচলা করতে সমস্যা হচ্ছিল । অস্ত্রোপচারের পর কয়েক বছর সে স্বাভাবিক জীবনযাপন করলেও পরে দ্বিতীয়বার অস্ত্রোপচার করে রড খুলে ফেলা হয় ।

সেই সময় একটি ধাতব অংশ শরীরের ভিতরে আটকে থেকে যায় । ঘানায় সেটি বের করার চেষ্টা হলেও প্রয়োজনীয় যন্ত্র ও প্রযুক্তি না-থাকায় তা সম্ভব হয়নি । এরপর দীর্ঘদিন সেই ধাতব অংশ শরীরের ভিতরেই থেকে যায় এবং ধীরে ধীরে নিজের অবস্থান পরিবর্তন করে পেলভিসের গভীরে চলে যায় ।

চিকিৎসা করাতে ভারতে

পরিবারের এক পরিচিতের পরামর্শে চিকিৎসার জন্য ভারতে আসে ওই তরুণী । কলকাতায় এসে বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকদের সঙ্গে পরামর্শের পর সিটি স্ক্যান-সহ তার একাধিক পরীক্ষা করা হয় । তাতেই ধরা পড়ে, ধাতব অংশটি অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ অবস্থানে রয়েছে । এটি বড় রক্তনালি, ইউরেটার, সিগময়েড কোলন ও কিডনির খুব কাছাকাছি পৌঁছে গিয়েছে ।

চিকিৎসকদের মতে, ওই অবস্থায় অস্ত্রোপচার অত্যন্ত চ্যালেঞ্জিং ছিল । সামান্য ভুল হলেও বড় রক্তনালি ছিঁড়ে যেতে পারত, অন্ত্র বা মূত্রনালীর ক্ষতি হতে পারত, এমনকি প্রাণঘাতী রক্তক্ষরণও হতে পারত ।

রোবোটিক সার্জারি কলকাতায়

এই পরিস্থিতিতে চিকিৎসকরা রোবোটিক সার্জারির সিদ্ধান্ত নেন । অত্যাধুনিক রোবোটিক প্রযুক্তির সাহায্যে ত্রিমাত্রিক বড় করে দেখা ছবি এবং সূক্ষ্ম নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গগুলিকে অক্ষত রেখেই ধাতব অংশটি বের করে আনা হয় । চিকিৎসকদের দাবি, প্রচলিত ওপেন সার্জারির ক্ষেত্রে বড় চেরা দিতে হতো এবং ঝুঁকিও অনেক বেশি থাকত । রোবোটিক প্রযুক্তির ফলে ছোট ছিদ্রের মাধ্যমে অত্যন্ত নিখুঁতভাবে অস্ত্রোপচার করা সম্ভব হয়েছে । অস্ত্রোপচারের পর দ্রুত সুস্থ হয়ে ওঠেন ওই তরুণী । অস্ত্রোপচারটি করেছেন গ্যাস্ট্রোইনটেস্টাইনাল ও হেপাটো-বিলিয়ারি সার্জন অজয় মণ্ডল ।

এই জটিল অস্ত্রোপচার সম্পর্কে চিকিৎসক বলেন, "এটি অত্যন্ত বিরল এবং প্রযুক্তিগতভাবে অত্যন্ত চ্যালেঞ্জিং একটি অস্ত্রোপচার ছিল । শরীরের ভিতরে সরে যাওয়া ধাতব ইমপ্ল্যান্টটি পেলভিসের এমন একটি জায়গায় আটকে ছিল, যেখানে অন্ত্র, মূত্রনালি এবং বড় বড় রক্তনালির মতো একাধিক গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ ও কাঠামো খুব কাছাকাছি ছিল । অস্ত্রোপচারের সময় সামান্যতম ভুলও গুরুতর জটিলতার কারণ হতে পারত । অন্ত্র বা মূত্রনালি ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার পাশাপাশি বড় রক্তনালিতে আঘাত লাগলে প্রাণঘাতী রক্তক্ষরণের আশঙ্কাও ছিল । তাই এই অস্ত্রোপচারের জন্য অত্যন্ত সূক্ষ্ম পরিকল্পনা এবং নিখুঁত দক্ষতার সঙ্গে কাজ করা জরুরি ছিল ।"

চিকিৎসকের কথায়, "রোবোটিক সার্জারির মাধ্যমে আমরা ত্রিমাত্রিক (থ্রি-ডি) বড় করে দেখা ছবি এবং অত্যন্ত নিখুঁতভাবে নিয়ন্ত্রিত অস্ত্রোপচারের যন্ত্রের সুবিধা পেয়েছি । ফলে গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গগুলিকে অক্ষত রেখে ছোট ছিদ্রের মাধ্যমে নিরাপদে ধাতব ইমপ্ল্যান্টটি বের করা সম্ভব হয়েছে । প্রচলিত ওপেন সার্জারির ক্ষেত্রে এই জায়গায় পৌঁছতে অনেক বড় চেরা দিতে হতো, যার ফলে টিস্যুর ক্ষতি ও অস্ত্রোপচারের ঝুঁকি অনেক বেশি থাকত । রোবোটিক প্রযুক্তির সাহায্যে আমরা সেই ঝুঁকি অনেকটাই কমিয়ে সম্পূর্ণভাবে ধাতব বস্তুটি অপসারণ করতে সক্ষম হয়েছি ।"

এখন কেমন আছে তরুণী

হাসপাতাল সূত্রে জানা গিয়েছে, অপারেশনের দিনই তিনি হাঁটতে সক্ষম হন এবং মাত্র দু'দিনের মধ্যেই হাসপাতাল থেকে ছুটি পান । বর্তমানে তাঁর শারীরিক অবস্থা স্থিতিশীল । ঘটনাটি ঘটেছে গত মাসের শেষ সপ্তাহে । বর্তমানে একদম সুস্থ ওই তরুণী । সুস্থ হয়ে ওই তরুণী জানিয়েছে, ছোটবেলা থেকেই হাঁটতে সমস্যা ছিল । সেই কারণেই তার পায়ে ধাতব রড বসানো হয়েছিল । পরে রড খুলে ফেলার সময় একটি অংশ শরীরের ভিতরে থেকে যায় । নিজের দেশে প্রয়োজনীয় প্রযুক্তি না-থাকায় সেটি বের করা সম্ভব হয়নি । পরিচিতদের পরামর্শে সে কলকাতায় চিকিৎসার জন্য আসে ।

এখানে এসে খুব অল্প সময়ের মধ্যেই অস্ত্রোপচারের ব্যবস্থা হয় । সফল অস্ত্রোপচারের পর অপারেশনের দিনই হাঁটতে পারায় বেশ স্বস্তি প্রকাশ করে তরুণীটি । একই সঙ্গে চিকিৎসক, নার্স এবং হাসপাতালের সমস্ত কর্মীদের প্রতি সে কৃতজ্ঞতা জানিয়েছে । তার কথায়, এত দূর দেশ থেকে এসে এত দ্রুত এবং সফল চিকিৎসা পাবে, তা সে কখনও কল্পনাও করেনি । ঘানার এই বাসিন্দাকে সারিয়ে তুলতে পেরে খুশি হাসপাতাল কর্তৃপক্ষও ৷

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ঘানার তরুণী
বিরল অস্ত্রোপচার
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