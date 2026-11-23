কলকাতার হোটেলে জার্মান নাগরিকের রহস্যমৃত্যু, তদন্তে লালবাজারের গোয়েন্দারা
German national death Kolkata: হোটেল কর্তৃপক্ষ দরজা ভেঙে ওই জার্মান নাগরিককে অচৈতন্য অবস্থায় পড়ে থাকতে দেখেন। তাঁকে হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসকরা মৃত বলে ঘোষণা করেন।
Published : November 23, 2026 at 1:52 PM IST
কলকাতা, 23 নভেম্বর: ভারতে ঘুড়তে এসে জার্মান নাগরিকের রহস্য মৃত্য কলকাতায়। ঘটনাস্থল নিউ মার্কেট থানা এলাকার এক অভিজাত হোটেল। জানা গিয়েছে, ওই বিদেশি নাগরিক 21 তারিখে এই কলকাতার হোটেলে আসেন। এদিন সকালে তাঁর কলকাতা ঘুরে দেখার কথা ছিল। কিন্তু সকাল থেকেই ওই জার্মান নাগরিকের কোনও সাড়াশব্দ পাওয়া যাচ্ছিল না বলে খবর।
পুলিশ সূত্রে খবর, তদন্তে জানা গিয়েছে ওই জার্মান নাগরিক ফোনে একাধিকবার ফোন করা হলেও তিনি ফোন ধরেননি ৷ এরপরই সন্দেহ হওয়ায় পুলিশের সাহায্যে সংশ্লিষ্ট হোটেল কর্তৃপক্ষ দরজা ভেঙে ওই জার্মান নাগরিককে পড়ে থাকতে দেখেন। দ্রুত তাঁকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে চিকিৎসকরা তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। ইতিমধ্যেই ঘটনাস্থলে পৌঁছেছে নিউমার্কেট থানার পুলিশ-সহ কলকাতা পুলিশের সাইন্টিফিক উইং-এর সদস্যরা ৷ এছাড়াও, পৌঁছেছেন কলকাতা পুলিশের হোমিসাইড বিভাগের গোয়েন্দারাও।
জানা গিয়েছে, 67 বছর বয়সি ওই জার্মান নাগরিক প্রথমে দিল্লি আসেন ৷ সেখান থেকে বারাণসীতে যান তিনি। বেনারস থেকে 21 তারিখ তিনি কলকাতায় ধর্মতলা লাগোয়া এই হোটেলে আসেন ৷ এদিন তাঁর কলকাতা ঘুরে দেখার কথা ছিল বলে জানা গিয়েছে। দেহ প্রাথমিকভাবে দেখে তদন্তকারীদের অনুমান, অসুস্থতার জেরেই তাঁর মৃত্যু হয়েছে। তবে এটি প্রাথমিক অনুমান বলে পুলিশ জানিয়েছে।
এই বিষয়ে কলকাতা পুলিশের অতিরিক্ত নগর পাল (গোয়েন্দা) কুণাল আগরওয়াল বলেন, "নিউ মার্কেট থানা এলাকার অন্তর্গত পিয়ারলেস হোটেলের 1602 নম্বর ঘর থেকে আজ সকাল আনুমানিক 9টা 41 মিনিটে থমাস মিন্টেন (67) নামে এক জার্মান নাগরিকের পচাগলা নিথর দেহ উদ্ধার করা হয়েছে। ট্যুরিস্ট ভিসায় ভারতে আসা ওই ব্যক্তি গত 21 নভেম্বর, 2026 কলকাতায় পৌঁছান এবং আগামী 25 নভেম্বর তাঁর বার্লিনে ফিরে যাওয়ার কথা ছিল। প্রাথমিক তথ্যানুযায়ী, তিনি শহর ঘুরে দেখার উদ্দেশ্যে বের হলেও শারীরিক অসুস্থতা বোধ করায় দুপুরের দিকে মাঝপথ থেকেই হোটেলে ফিরে আসেন বলে জানা গিয়েছে।"
লালবাজার সূত্রের খবর ইতিমধ্যেই মৃতদেহটি ময়নাতদন্তের জন্য কলকাতা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে। ঘটনাস্থলে হোমিসাইড শাখার আধিকারিকরা উপস্থিত রয়েছেন এবং ঘটনার প্রকৃত কারণ জানতে প্রয়োজনীয় তদন্ত শুরু করা হয়েছে।
হোটেল কর্তৃপক্ষ থেকে এই খবর শোনার পরই ঘটনাস্থলে আসে নিউ মার্কেট থানার পুলিশ ৷ যেহেতু বিদেশি নাগরিক, ফলে এটি খুন নাকি অন্য কোনও বিষয় রয়েছে তা জানার জন্য কলকাতা পুলিশের গোয়েন্দা বিভাগের আধিকারিকরাও ঘটনাস্থলে আসেন। ইতিমধ্যেই হোটেলের বাইরে এবং ভিতরের সিসিটিভি ফুটেজ সংগ্রহ করেছে লালবাজার।
এছাড়া, সংশ্লিষ্ট হোটেলের রেজিস্টার সেটিও বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। এখান থেকে ওই বিদেশি নাগরিকের যাবতীয় নথিপত্র মিলতে পারে বলে অনুমান তদন্তকারীদের।