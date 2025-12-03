দার্জিলিং-সহ উত্তরবঙ্গ অতিপ্রবণ ভূমিকম্প অঞ্চল, সতর্ক হওয়ার পরামর্শ ভূ-বিজ্ঞানীদের

দার্জিলিং-সহ উত্তরবঙ্গ অতিপ্রবণ ভূমিকম্প অঞ্চল, সতর্ক হওয়ার পরামর্শ ভূ-বিজ্ঞানীদের
সচেতন না-হলে অদূর ভবিষ্যতে ব্যাপক ক্ষতি হতে পারে উত্তরবঙ্গের ৷ তীব্র ভূমিকম্পে পরিণাম ভয়ঙ্কর হওয়ার আশঙ্কা বিজ্ঞানীদের ৷
Published : December 3, 2025 at 7:11 PM IST
দার্জিলিং, 3 ডিসেম্বর: শৈলরানির সৌন্দর্যের আকাশে কালো মেঘ ! উদ্বেগে পরিবেশবিদ থেকে বিজ্ঞানীরা । এখন থেকেই তাই সতর্ক হওয়ার নিদান দিচ্ছেন তাঁরা । না-হলে অদূর ভবিষ্যতে বড়সড় বিপদের আশঙ্কা রয়েছে বলে মনে করেন ভূ-বিজ্ঞানীরা।
কারণ, সম্প্রতি একটি সমীক্ষার পর সারা দেশের ভূমিকম্পপ্রবণ এলাকা নিয়ে একটি রিপোর্ট প্রকাশ করে ব্যুরো অফ ইন্ডিয়ান স্ট্যান্ডার্ডস (Bureau of Indian Standards- BIS)। মূলত ভূমিকম্পের ঝুঁকি এবং ভূমিকম্প প্রতিরোধী কাঠামোর নকশার মানদণ্ডের উপর (Design Earthquake hazard and criteria for earthquake resistant design of structures) সপ্তম পর্যবেক্ষণের পর ওই রিপোর্ট প্রকাশ করা হয়েছে ।
সেখানে দেখা গিয়েছে দার্জিলিং, কার্শিয়াং, কালিম্পং এবং সিকিম ৷ এককথায় কাশ্মীরের একাংশ থেকে অরুণাচল প্রদেশ হয়ে মায়ানমার পর্যন্ত সিংহভাগই অংশই অতি ভূমিকম্পপ্রবণ এলাকা হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে । আর এই রিপোর্ট দেখার পরই বিষয়টি নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন পরিবেশবিদ থেকে বিজ্ঞানীরা । কারণ, আগের থেকেও বর্তমানে পাহাড়ে আরও বেশি ভূমিকম্প হওয়ার ঝুঁকি বেড়ে গিয়েছে ৷ ফলে এখন থেকেই কেন্দ্র থেকে রাজ্য, প্রশাসন হোক কিংবা সাধারণ মানুষ; সকলকে সতর্ক হতে বলেছেন তাঁরা ৷ না-হলে পরিণাম ভয়ঙ্কর হতে পারে বলে মনে করছেন বিজ্ঞানীরা।
যদিও উন্নয়নের নামে পাহাড়জুড়ে অনিয়ন্ত্রিত ও অবৈজ্ঞানিকভাবে নির্মাণ, নদীমুখ ও বক্ষ আটকে দেওয়া, পাহাড় কেটে সড়ক ও টানেল নির্মাণ, নদীবাঁধ নির্মাণ ভূমিকম্পের প্রবণতাকে আরও বৃদ্ধি করবে বলে আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন বিজ্ঞানী ও গবেষকরা । সেজন্য এখন থেকেই পরিকল্পনা গ্রহণ, পাহাড় বাঁচিয়ে উন্নয়ন ও সবুজায়নের উপর জোর দেওয়ার কথা বলা হয়েছে । প্রয়োজনে ভূমিকম্পের উপর হটস্পট এলাকা চিহ্নিত করা জাপানের মতো দেশের প্রযুক্তি ব্যবহারের পরামর্শ দিচ্ছেন তাঁরা।
জানা গিয়েছে, 1962 সালে প্রথমবার ভূমিকম্পপ্রবণ এলাকা নিয়ে ম্যাপিং করেছিল বিআইএস (BIS)। সেই সমেত মোট পাচঁটি বিভাগে ওই সমীক্ষা প্রকাশ করা হয়েছিল । সেই সময় দার্জিলিং থেকে সিকিম সিসমিক জোন 4-এ ছিল । অর্থাৎ, ভূমিকম্পপ্রবণ এলাকা হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছিল। কিন্তু সম্প্রতি 28 নভেম্বর বিআইএস মোট 6টি ক্যাটাগরিতে ওই সমীক্ষার রিপোর্ট প্রকাশ করেছে । তাতে দেখা যাচ্ছে পুরো পাহাড়ই বিপজ্জনক অর্থাৎ সিসমিক জোন 6-এ গিয়ে দাঁড়িয়েছে । যার মানে অতি ভূমিকম্পপ্রবণ হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে দার্জিলিং, কালিম্পং ও সিকিম ৷
এর কারণ হিসেবে ভূ-বিজ্ঞানী, গবেষক ও ভূগোলের অধ্যাপকরা জানিয়েছেন, হিমালয় ও তার পাদদেশ ইন্ডিয়ান প্লেটের উপর রয়েছে । এর ঠিক বিপরীতে রয়েছে ইউরেশিয়ান প্লেট । প্রতি বছর ইন্ডিয়ান প্লেট পাঁচ সেন্টিমিটার করে উত্তরে ইউরেশিয়ান প্লেটকে ঠেলছে ৷ এই ধাক্কার ফলে মাটির নীচে একটি তীব্র এনার্জি তৈরি হয় ৷ যা বাইরে বেরনোর সময় ভূমিকম্প হয় ৷
অন্যদিকে, হিমালয় মূলত দু'ধরনের ভূতাত্ত্বিক সামগ্রী দিয়ে তৈরি । একটি ডালিং সিরিজ ও অন্যটি দামুদা সিরিজ । ডালিং সিরিজ নবীন, ভঙ্গুর পাথর ও ক্ষয়িষ্ণু হয়ে থাকে । অন্যদিকে, দামুদা সিরিজে অপেক্ষাকৃত পুরনো স্থায়ী পাথর, বেলে ও চুনামাটি থাকে । দার্জিলিং হিমালয় এই ডালিং সিরিজের অন্তর্ভুক্ত । হিমালয় মূলত আগ্নেয় ও রূপান্তরিত শিলা দিয়ে তৈরি । পর্বতমালা নবীন হওয়ার কারণে সেটি এখনও স্থায়ী হয়নি । যে কারণে হিমালয় নিজের আকার ধীরে ধীরে পরিবর্তন করছে ও নিজেকে তৈরি করছে । যার ফলে মাঝে মধ্যেই এই পর্বতমালায় ভূমিকম্প অনূভুত হয় ৷ সিসমিক জোন 6-এ প্রবেশ করায় আগামীতে রিখটার স্কেলে 8 থেকে 10 মাত্রার ভূমিকম্প হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে ।
এছাড়াও গত এক দশকে পাহাড়জুড়ে উন্নয়নের নামে নির্বিচারে সবুজ নিধন, অনিয়ন্ত্রিত ও অবৈজ্ঞানিকভাবে বিল্ডিং-সড়ক নির্মাণ, পাহাড় কেটে বড় বড় রাস্তা, সেবক রংপো রেল প্রকল্পের মতো পাহাড় কেটে টানেল নির্মাণ পাহাড়ের উপর ক্রমাগত অনিয়ন্ত্রিত চাপের সৃষ্টি করছে । যে কারণে এই ভূমিকম্পের আশঙ্কা আরও বাড়ছে ও ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতির ঝুঁকি তৈরি করছে ।
বিষয়টি নিয়ে ভূ-বিজ্ঞানী ও অধ্যাপকদের বক্তব্য
এই বিষয়ে উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূগোল বিভাগের প্রধান ডঃ অরিন্দম বসাক বলেন, "এর আগে বিআইএসের রিপোর্টে হিমালয় পর্বতমালা সিসমিক জোন 4-এ ছিল । এখন সেটি সর্বশেষ অর্থাৎ জোন 6 গিয়েছে । এই বিষয়টি অবশ্যই উদ্বেগের । কারণ ইন্ডিয়ান প্লেট প্রতি বছর গড়ে পাঁচ সেন্টিমিটার করে উত্তরে সরে যাচ্ছে ও ইউরেশিয়ান প্লেটকে ধাক্কা দিচ্ছে । আর এই সংঘর্ষের ফলে ভূমিকম্প সৃষ্টি হচ্ছে । বর্তমানে এই প্রক্রিয়া আরও দ্রুত হতে শুরু করেছে । যে কারণে ভূমিকম্পের প্রবণতাও বৃদ্ধি পাবে । আর হিমালয়ের মাটিতে মাইকার পরিমাণ বেশি থাকে । যে কারণে এই হিমালয় অনেক বেশি ভঙ্গুর ।"
শিলিগুড়ি কলেজের ভূগোল বিভাগের অধ্যাপক ডঃ পার্থপ্রতিম রায় বলেন, "এবারের রিপোর্টে অনেক বেশি বৈজ্ঞানিক ব্যাখা ও পর্যবেক্ষণ রয়েছে । এই পাহাড়ে দার্জিলিং কার্শিয়াং, কালিম্পং, সিকিমের মতো ঘনবসতি রয়েছে । অন্তত রিপোর্টের কথা মাথায় রেখে এই জায়গাগুলোতে উন্নয়নের কাজ করতে হবে ।"
উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক তথা ভূতাত্ত্বিক বিজ্ঞানী ডঃ রঞ্জন রায় বলেন, "যেভাবে পাহাড় গঠনের প্রক্রিয়া চলছে তাতে 8 থেকে 9 ম্যাগনিটিউডের ভূমিকম্প হওয়ার আশঙ্কা থাকছে । পাহাড়ে অনিয়ন্ত্রিত ও অবৈজ্ঞানিকভাবে ঘরবাড়ি, হোটেল, বহুতল নির্মাণ, সড়ক, সেতু নির্মাণ বন্ধ করতে হবে । এতে পাহাড়ের উপর চাপ বাড়ছে । মনে রাখতে হবে হিমালয় পর্বতমালা নবীন ও ভঙ্গুর । তাই এই পাহাড়ে উপর কোনও নির্মাণকাজ করার আগে সেই জায়গায় মাটির ধারণ ক্ষমতা ও ধসের প্রবণতার ভালো করে সমীক্ষা করে নেওয়া উচিত । সরকারকে এর জন্য একটি পরিকল্পনা করে এখন থেকেই পদক্ষেপ করতে হবে ।"
তবে ভূমিকম্প থেকে বাঁচতে হলে প্রযুক্তির উপর আরও জোর ও পরিবেশ রক্ষায় নজর দেওয়ার কথা জানিয়েছেন উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূগোল ও অ্যাপ্লায়েড জিওগ্রাফির সহকারী অধ্যাপক ডঃ ইন্দ্রজিৎ চৌধুরী । তিনি বলেন, "দার্জিলিং-সহ গোটা উত্তরবঙ্গ যথেষ্ট উদ্বেগপ্রবণ । ভূমিকম্পকে আমরা আটকাতে পারব না । কিন্তু এটিকে নিয়ন্ত্রণ করা এবং ক্ষয়ক্ষতি যাতে কম থেকে কম হয় সেদিকে আমাদের নজর দিতে হবে । একটা হচ্ছে স্ট্রাকচারাল ও অন্যটি নন-স্ট্রাকচারাল মেজার্স । স্ট্রাকচারাল মেজার্সে মূলত নির্মাণকাজে নজর দেওয়া প্রয়োজন । কোনও বহুতল নির্মাণের ক্ষেত্রে ভূমিকম্প প্রতিরোধ প্রযুক্তি ব্যবহার করা । যেমন জাপান অনেক বেশি ভূমিকম্পপ্রবণ দেশ । সেখানে এই ধরণের ক্ষয়ক্ষতি হয় না । কারণ সেখানে ভূমিকম্প প্রতিরোধ প্রযুক্তি ব্যবহার করা হয় । সেই একইভাবে এখানেও সেই প্রযুক্তি ব্যবহার করা উচিত ।"
তিনি আরও বলেন, "পাশাপাশি পাহাড়ে যে পুরনো সেতু, বাড়ি বা বহুতল রয়েছে সেগুলো সমীক্ষার মাধ্যমে এখন থেকেই শক্ত করে ঠিক করা উচিত । এছাড়া যেসব জায়গা ভূমিকম্পপ্রবণ ও ঝুঁকিপূর্ণ সেসব জায়গায় প্রোটেকশন ওয়াল তৈরি করা উচিত । পাহাড়ে অনেক বেশি গাছ লাগাতে হবে । এতে ভূমিক্ষয় ও ধস দুটোই প্রতিরোধ হবে । আর পাহাড়ে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি মেনে সমীক্ষার মাধ্যমে ভূমিকম্পর হটস্পট চিহ্নিত করতে হবে ।হটস্পটগুলোতে নির্মাণ কাজ না করা এবং করলেও যাতে ভূমিকম্প প্রতিরোধ প্রযুক্তি ব্যবহার করা হয় সেদিকে নজর দেওয়া প্রয়োজন ।"
বিজ্ঞানীদের শঙ্কার কথা শুনে তা থেকে রেহাই পাওয়ার জন্য প্রশাসন ও স্থানীয়রা যদি সচেতন হন তাহলে এই বিপুল ক্ষয়ক্ষতির সম্ভাবনা এড়ানো যেতে পারে ৷ পরিবেশের ভারসাম্য বজায় রাখতে, হিমালয়ের ভবিষ্য়ত সুন্দরভাবে তৈরি করতে সকলকেই এগিয়ে আসার কথা বলেছেন বিজ্ঞানীরা ৷