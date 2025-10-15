একসঙ্গে চার্জ দেওয়া যায় 250 মোবাইলে, কলকাতা মেডিক্যালে মুশকিল আসান ‘চার্জিংম্যান’

একসঙ্গে চার্জ দেওয়া যায় 250 মোবাইলে, কলকাতা মেডিক্যালে মুশকিল আসান ‘চার্জিংম্যান’
ছোট থেকেই কলকাতা মেডিক্যালে থাকেন গৌতম পাত্র৷ প্রথমে ছিল পিসিও বুথ৷ এখন তাঁর দোকানে মোবাইল চার্জ দেওয়ার ব্যবস্থা করেছেন তিনি৷
Published : October 15, 2025 at 5:08 PM IST
কলকাতা, 14 অক্টোবর: কলকাতা মেডিক্যালের গৌতমদা। হাসপাতালে এক ডাকে সকলেই চেনেন। চার্জের অভাবে বন্ধ হওয়া মোবাইলের ত্রাতা বিশেষভাবে সক্ষম এই ব্যক্তি । কারণ, দশ টাকা, কুড়ি টাকার বিনিময়ে চিকিৎসক, রোগীর পরিজন কিংবা নার্স, যে কারও মোবাইলে চার্জের ব্যবস্থা করিয়ে দেন।
কলকাতা মেডিক্যালের চার্জিং-ম্যান
শহর কলকাতা তো বটেই। রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে হাজার হাজার রোগী-রোগী পরিজনেরা কলকাতা মেডিক্যালে আসেন। জরুরি পরিষেবা নিতে আসা মানুষগুলো হাসপাতাল চত্বরেই থাকেন। রোগী হাসপাতালের বেডে থাকলেও পরিজনেরা তো বাইরেই থাকেন। স্বাভাবিক ভাবেই উদ্বেগ কাটাতে মোবাইল ডুবে যান সকলে। এর ফলে, মোবাইলে চার্জ দেওয়ার প্রয়োজন হয়। কিন্তু, সকলে তো আর পাওয়ার ব্যাংক ব্যবহার করেন না। তাই, তাঁদের মোবাইলের চার্জিং করানোর বন্দোবস্ত করেন গৌতম পাত্র।
সেখানে ক্লক রুমের কায়দায় টোকেন সিস্টেম চালু আছে। মোবাইল চার্জে দিয়ে গেলে একটা টোকেন মোবাইলের সঙ্গে জড়ানো থাকে। একই সংখ্যার দ্বিতীয় টোকেনটি মোবাইলের মালিককে দেওয়া হয়। স্পষ্ট বলে দেওয়া হয়, 'সকাল 6টা থেকে রাত 10টা পর্যন্ত মোবাইল নিতে পারবেন। টোকেন হারালে 200 টাকা জরিমানা দিতে হবে।' অর্থাৎ, মোবাইল কতক্ষণে সম্পূর্ণ চার্জ হচ্ছে, তা কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ নয় গৌতম পাত্রের কাছে৷
চার্জিংয়ের 500 পোর্ট
ঘর ও দোকান মিলিয়ে পাঁচশোর বেশি চার্জিং পোর্ট রয়েছে। এমনকী, জরুরি পরিস্থিতিতে পাঁচ হাজার মোবাইলের চার্জিং করানোর বন্দোবস্ত আছে বলে দাবি করেন গৌতম পাত্র। মোবাইল চার্জ করানোর পরিবর্তে যে 10 টাকা কিংবা 20 টাকা নিয়ে থাকেন, সেটাকে 'সিকিউরিটি মানি' হিসেবেই দেখেন তিনি।
গৌতম পাত্র বলেন, "মোবাইলে চার্জ দেওয়ার জন্য আমি কোনও টাকা নিই না। বিনামূল্যে মোবাইলে চার্জের ব্যবস্থা করি। কেউ পাঁচ হাজার, কেউ দশ হাজার বা তার বেশি দামের মোবাইল সকাল 6টা থেকে রাত 10টা পর্যন্ত আমার কাছে রাখা থাকে। সেই জিনিসটা অক্ষত থাকে। সেটার জন্যই অর্থ নিতে পারি নাকি!"
কবে শুরু হয় চার্জিং পরিষেবা
গৌতম পাত্র জানালেন, মেদিনীপুরের বাসিন্দা হলেও ছোটবেলা থেকে কলকাতা মেডিক্যাল কলেজে আছেন তিনি। জীবনের অর্ধেকটা সময় এখানেই কাটিয়ে দিয়েছেন। স্ত্রী-সন্তানদের নিয়ে মেডিক্যাল কলেজের ভিতরেই তাঁর সংসার। কিন্তু কোনও অবৈধ তিনি পরিষেবা নেন না বা পরিষেবা দেন না। যথাযথ আইনি স্বীকৃতি ও নিয়ম মেনেই মেডিক্যাল কলেজের ভিতরে তিনি থাকেন। একই ভাবে পরিষেবা দিয়ে থাকেন প্রত্যন্ত গ্রাম থেকে চিকিৎসার জন্য কলকাতায় আসা মানুষজনকে।
আজকে তাঁর মোবাইল চার্জ কিংবা জেরক্সের দোকান হলেও আজ থেকে বছর 15 আগে তার এই পরিষেবার দোকান ছিল না। সেই সময় টেলিফোন পিসিও বুথ চালাতেন তিনি। অর্থাৎ রোগী-পরিজনের নিকট আত্মীয়কে তাঁর পিসিও বুথ থেকে ফোন করতেন। কিন্তু প্রযুক্তির উন্নয়নের ফলে সময়ের সঙ্গে তাল মেলাতে না-পেরে এক প্রকার হারিয়ে গিয়েছে টেলিফোন। আমজনতার হাতে চলে এসেছে মুঠোফোন। সেই কারণেই ব্যবসায়িক পরিবর্তন এসেছে গৌতম পাত্রের জীবনেও।
গৌতমদার জন্য নবান্নে রাষ্ট্রপতি ভবনের চিঠি
কলকাতা মেডিক্যাল কলেজের 2 নম্বর গেটের নর্থ ওয়েস্ট কর্নারের ইআরসিবি বিল্ডিংয়ের পাশে ঘর গৌতম পাত্রের। একইভাবে ইমার্জেন্সি বিল্ডিংয়ের পাশে 'গৌতম টেলিকম' নামে তাঁর দোকানও আছে। যেখানে মোবাইল চার্জ দেওয়া ছাড়াও জেরক্স ও অন্যান্য উপকরণ পাওয়া যায়। এর বাইরেও একটা বড় পরিচিত আছে ষাটোর্ধ্ব গৌতম পাত্রের। যার জন্য রাষ্ট্রপতি ভবন থেকে নির্দেশ এসেছিল নবান্নে।
2017 থেকে 19 সালের মধ্যে তাঁকে নিয়ে কার্যত তোলপাড় হয়েছিল কলকাতা মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতাল। আইনি লড়াইয়ে কলকাতা মেডিক্যাল কলেজ তথা রাজ্যের স্বাস্থ্য দফতরকে টক্কর দিয়েছিলেন তিনি। যে কারণে রাষ্ট্রপতি ভবনের নির্দেশে তাঁর ভেঙে দেওয়া দোকান গড়ে দিতে বাধ্য হয় সরকার। সেই গৌতম পাত্র এখনও স্বমহিমায় স্বসম্মানে ব্যবসা করেন যাচ্ছেন।
কী ঘটেছিল সেই সময়?
বছর দশেক আগে বিপর্যয় নেমে আসে গৌতম পাত্রের জীবনে। মেডিক্যাল কলেজের ভিতরে থাকা তাঁর টেলিকম দোকানটি আচমকাই ভেঙে দেওয়া হয়। মেডিক্যাল কলেজের প্রশাসনিক ভবনের একাধিক দফতর ঘুরেও কাজ হয়নি। বাধ্য হয়ে তিনি কলকাতা হাইকোর্টের দ্বারস্থ হন। দীর্ঘ টানাপোড়েনের পর জটিলতা কাটিয়ে জয়ী হন গৌতম পাত্র।
আদালতের রায়ের পর তাঁর দোকান গড়ে দেওয়ার জন্য ভারত সরকারের মিনিস্ট্রি অফ সোশাল জাস্টিস অ্যান্ড এমপাওয়ারমেন্ট, ডিপার্টমেন্ট অফ এমপ্লয়মেন্ট অফ পারসন্স উইথ ডিজাবিলিটিস দফতর থেকে রাজ্য সরকারের কাছে চিঠি দেওয়া হয়৷ একই বিষয়ে নবান্নে চিঠি পাঠানো হয় রাষ্ট্রপতি ভবন থেকেও৷ তাঁর এই লড়াইয়ের বিষয়ে গৌতম পাত্র বলেন, "জীবন দিয়েছেন যিনি, আহার দেবেন তিনি। আমি আপনি নিমিত্ত মাত্র। লড়ে যাওয়াটাই আসল ব্যাপার। উনি সব সময় আপনার সঙ্গে আছেন। হার মেনো না!"