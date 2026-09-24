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কালীঘাটে সস্ত্রীক গৌতম আদানি, আজই 2500 কোটির হাসপাতালের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন

Gautam Adani at Kalighat Temple: সূত্রের খবর অনুযায়ী, মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে আদানির মধ্যাহ্নভোজ ও বৈঠকের সম্ভাবনা রয়েছে ।

Goutam Adani at Kalighat
কালীঘাটে সস্ত্রীক গৌতম আদানি (ইটিভি ভারত)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : September 24, 2026 at 11:26 AM IST

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কলকাতা, 24 সেপ্টেম্বর: কলকাতায় পা রেখেই বৃহস্পতিবার সকালে শহরের অন্যতম প্রধান তীর্থক্ষেত্র কালীঘাট মন্দিরে আদানি গোষ্ঠীর কর্ণধার গৌতম আদানি ৷ সস্ত্রীক পুজো দেওয়ার মাধ্যমে তিনি দিনের কর্মসূচি শুরু করেন ।

এদিন সকাল সাড়ে সাতটা নাগাদ কড়া নিরাপত্তার ঘেরাটোপে তিনি মন্দিরে পৌঁছন । সেখানে গর্ভগৃহে গিয়ে দেবীর দর্শন করেন তাঁরা । মন্দিরের আরতিতেও অংশ নেন দেশের অন্যতম শীর্ষ এই শিল্পপতি ।

সব মিলিয়ে প্রায় আধ ঘণ্টা তিনি মন্দির চত্বরে কাটান । মন্দির থেকে বেরনোর সময় তিনি খুব বেশি কথা বলেননি । তবে তাঁর মুখে শোনা যায় ভক্তিপূর্ণ বার্তা । সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে গৌতম আদানি শুধু বলেন, "জয় মা কালী ।" এরপরই তিনি কলকাতার বুকে তাঁর একাধিক গুরুত্বপূর্ণ ব্যবসায়িক ও প্রশাসনিক কর্মসূচির উদ্দেশে রওনা হয়ে যান ।

এই সফরে গৌতম আদানির সবচেয়ে বড় চমক হতে চলেছে স্বাস্থ্যক্ষেত্রে বিপুল অঙ্কের বিনিয়োগ । বৃহস্পতিবার সকালেই তাঁর নিউ টাউনের অ্যাকশন এরিয়া-2 এলাকায় যাওয়ার কথা রয়েছে । সেখানে তিনি একটি অত্যাধুনিক মেগা হাসপাতালের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করবেন । আদানি গোষ্ঠীর তরফে প্রস্তাবিত এই হাসপাতালটির নাম দেওয়া হয়েছে 'আদানি আরোগ্য মন্দির' ।

Goutam Adani at Kalighat
কালীঘাট মন্দিরের গর্ভগৃহে স্ত্রীর সঙ্গে গৌতম আদানি (ইটিভি ভারত)

জানা গিয়েছে, এই মেগা প্রকল্পে প্রায় আড়াই হাজার কোটি টাকা বিনিয়োগ করতে চলেছে । পরিকাঠামোগত দিক থেকে এই মেগা হাসপাতালটি রাজ্যের স্বাস্থ্যক্ষেত্রে একটি বড় মাইলফলক হতে চলেছে । এখানে মোট দুই হাজার আধুনিক শয্যার ব্যবস্থা থাকবে । তবে এই প্রকল্পের সবচেয়ে তাৎপর্যপূর্ণ বিষয় হল, বিপুল সংখ্যক এই শয্যার মধ্যে এক হাজার শয্যা সমাজের আর্থিকভাবে পিছিয়ে পড়া মানুষদের জন্য সম্পূর্ণ সংরক্ষিত থাকবে ।

সেখানে সাধারণ মানুষ বিনামূল্যে উন্নতমানের চিকিৎসার সুযোগ পাবেন । রাজ্যের বর্তমান মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী আগেই জানিয়েছিলেন যে, এই হাসপাতাল প্রকল্পটিকে দ্রুত বাস্তবায়িত করার বিষয়ে আদানি গোষ্ঠীর তরফ থেকে তিনি লিখিত প্রতিশ্রুতি পেয়েছেন । সরকারের তরফেও শিল্প ও স্বাস্থ্য পরিকাঠামোর এমন যুগলবন্দিকে অত্যন্ত ইতিবাচক পদক্ষেপ হিসেবেই দেখা হচ্ছে ।

Goutam Adani at Kalighat
হাসপাতালের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপনের আগে কালীঘাটে আদানি দম্পতি (ইটিভি ভারত)

এদিন দুপুরের দিকে রাজ্যের প্রশাসনিক শীর্ষ কর্তাদের পাশাপাশি খোদ মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গেও গুরুত্বপূর্ণ বৈঠকে বসার কথা রয়েছে গৌতম আদানির । রাজ্যে নতুন সরকার আসার পর থেকেই লগ্নির অনুকূল পরিবেশ তৈরি করতে মরিয়া প্রশাসন । সেই আবহে নবান্নের শীর্ষস্তরের সঙ্গে এই বৈঠক অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ ।

জানা গিয়েছে, মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর সঙ্গে বৈঠকে রাজ্যে নতুন শিল্প স্থাপন, ভারী পরিকাঠামো উন্নয়ন এবং ব্যাপক কর্মসংস্থান বৃদ্ধির মতো গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে সরাসরি আলোচনা হতে পারে । কীভাবে রাজ্যে আরও বেশি লগ্নি টানা যায় এবং শিল্পের চাকা ঘোরানো যায়, তা নিয়ে রাজ্যের ব্লু-প্রিন্ট আদানির সামনে তুলে ধরতে পারে সরকার । মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে একান্ত বৈঠকের আগে শহরের এক পাঁচতারা হোটেলে, তাজ বেঙ্গলে, রাজ্যের উচ্চপদস্থ আমলাদের সঙ্গেও গৌতম আদানির একপ্রস্ত আলোচনা হওয়ার কথা রয়েছে । প্রশাসনিক স্তরে এই বৈঠকগুলি রাজ্যের সার্বিক শিল্পায়নের ক্ষেত্রে নতুন রূপরেখা তৈরি করতে পারে বলে মনে করছে ওয়াকিবহাল মহল ।

Goutam Adani at Kalighat
স্ত্রীর সঙ্গে কালীঘাট মন্দিরে আরতি করছেন গৌতম আদানি (ইটিভি ভারত)

শুধু স্বাস্থ্য বা ভারী শিল্প নয়, বাংলার ঐতিহ্য এবং সংস্কৃতির সঙ্গে গভীরভাবে জড়িত একাধিক পরিকাঠামো উন্নয়নেও আদানি গোষ্ঠী আগ্রহ দেখিয়েছে । প্রশাসনিক সূত্রে খবর, রাজ্যে অন্তত তিনটি বড় কাঠামোগত প্রকল্পের কাজে আদানি গোষ্ঠী যুক্ত হতে চলেছে । এর মধ্যে অন্যতম হল কলকাতার ঐতিহাসিক রাইটার্স বিল্ডিংয়ের সংস্কার । দীর্ঘদিন ধরে এই লালবাড়ির সংস্কার কাজ নিয়ে নানা জল্পনা ছিল । এবার সেই আইকনিক হেরিটেজ ভবনের খোলনলচে বদলানোর গুরুদায়িত্ব নিতে পারে আদানি গোষ্ঠী । এর পাশাপাশি কলকাতার অন্যতম আকর্ষণ এবং আবেগের জায়গা কুমোরটুলি ঘাটের পুনর্নির্মাণের কাজও তাদের হাতে যাওয়ার সম্ভাবনা প্রবল । এই প্রকল্পগুলি ঠিকমতো বাস্তবায়িত হলে শহরের চেহারা অনেকটাই বদলে যাবে ।

দিনের শেষে শিল্পপতিদের একটি বড় অনুষ্ঠানেও অংশ নেবেন গৌতম আদানি । বৃহস্পতিবার বিকেলে ইন্ডিয়ান চেম্বার অফ কমার্স বা আইসিসি-র বার্ষিক অধিবেশনে তিনি প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থাকবেন । তাজ বেঙ্গলের ক্রিস্টাল হলে আয়োজিত এই অনুষ্ঠানে তাঁর বক্তব্য রাখার কথা রয়েছে । রাজ্যের ছোট-বড় শিল্পপতি থেকে শুরু করে বাণিজ্য মহলের নজর থাকবে তাঁর এই ভাষণের দিকে । বাংলায় নতুন করে বিনিয়োগের পরিবেশ নিয়ে তিনি শিল্প মহলের উদ্দেশে কী বার্তা দেন, সেদিকেই তাকিয়ে রয়েছেন রাজ্যের বাণিজ্য জগতের প্রতিনিধিরা । সব মিলিয়ে রাজ্যে পালাবদলের পর গৌতম আদানির এই ঠাসা কর্মসূচির সফর বাংলার শিল্প মানচিত্রে নতুন দিগন্ত খুলে দিতে পারে ।

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GAUTAM ADANI HOSPITAL IN BENGAL
কালীঘাটে গৌতম আদানি
পশ্চিমবঙ্গে আদানি গ্রুপের হাসপাতাল
ADANI GROUP HOSPITAL FOUNDATION
GAUTAM ADANI IN WEST BENGAL

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