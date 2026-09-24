কালীঘাটে সস্ত্রীক গৌতম আদানি, আজই 2500 কোটির হাসপাতালের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন
Gautam Adani at Kalighat Temple: সূত্রের খবর অনুযায়ী, মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে আদানির মধ্যাহ্নভোজ ও বৈঠকের সম্ভাবনা রয়েছে ।
Published : September 24, 2026 at 11:26 AM IST
কলকাতা, 24 সেপ্টেম্বর: কলকাতায় পা রেখেই বৃহস্পতিবার সকালে শহরের অন্যতম প্রধান তীর্থক্ষেত্র কালীঘাট মন্দিরে আদানি গোষ্ঠীর কর্ণধার গৌতম আদানি ৷ সস্ত্রীক পুজো দেওয়ার মাধ্যমে তিনি দিনের কর্মসূচি শুরু করেন ।
এদিন সকাল সাড়ে সাতটা নাগাদ কড়া নিরাপত্তার ঘেরাটোপে তিনি মন্দিরে পৌঁছন । সেখানে গর্ভগৃহে গিয়ে দেবীর দর্শন করেন তাঁরা । মন্দিরের আরতিতেও অংশ নেন দেশের অন্যতম শীর্ষ এই শিল্পপতি ।
সব মিলিয়ে প্রায় আধ ঘণ্টা তিনি মন্দির চত্বরে কাটান । মন্দির থেকে বেরনোর সময় তিনি খুব বেশি কথা বলেননি । তবে তাঁর মুখে শোনা যায় ভক্তিপূর্ণ বার্তা । সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে গৌতম আদানি শুধু বলেন, "জয় মা কালী ।" এরপরই তিনি কলকাতার বুকে তাঁর একাধিক গুরুত্বপূর্ণ ব্যবসায়িক ও প্রশাসনিক কর্মসূচির উদ্দেশে রওনা হয়ে যান ।
এই সফরে গৌতম আদানির সবচেয়ে বড় চমক হতে চলেছে স্বাস্থ্যক্ষেত্রে বিপুল অঙ্কের বিনিয়োগ । বৃহস্পতিবার সকালেই তাঁর নিউ টাউনের অ্যাকশন এরিয়া-2 এলাকায় যাওয়ার কথা রয়েছে । সেখানে তিনি একটি অত্যাধুনিক মেগা হাসপাতালের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করবেন । আদানি গোষ্ঠীর তরফে প্রস্তাবিত এই হাসপাতালটির নাম দেওয়া হয়েছে 'আদানি আরোগ্য মন্দির' ।
জানা গিয়েছে, এই মেগা প্রকল্পে প্রায় আড়াই হাজার কোটি টাকা বিনিয়োগ করতে চলেছে । পরিকাঠামোগত দিক থেকে এই মেগা হাসপাতালটি রাজ্যের স্বাস্থ্যক্ষেত্রে একটি বড় মাইলফলক হতে চলেছে । এখানে মোট দুই হাজার আধুনিক শয্যার ব্যবস্থা থাকবে । তবে এই প্রকল্পের সবচেয়ে তাৎপর্যপূর্ণ বিষয় হল, বিপুল সংখ্যক এই শয্যার মধ্যে এক হাজার শয্যা সমাজের আর্থিকভাবে পিছিয়ে পড়া মানুষদের জন্য সম্পূর্ণ সংরক্ষিত থাকবে ।
সেখানে সাধারণ মানুষ বিনামূল্যে উন্নতমানের চিকিৎসার সুযোগ পাবেন । রাজ্যের বর্তমান মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী আগেই জানিয়েছিলেন যে, এই হাসপাতাল প্রকল্পটিকে দ্রুত বাস্তবায়িত করার বিষয়ে আদানি গোষ্ঠীর তরফ থেকে তিনি লিখিত প্রতিশ্রুতি পেয়েছেন । সরকারের তরফেও শিল্প ও স্বাস্থ্য পরিকাঠামোর এমন যুগলবন্দিকে অত্যন্ত ইতিবাচক পদক্ষেপ হিসেবেই দেখা হচ্ছে ।
এদিন দুপুরের দিকে রাজ্যের প্রশাসনিক শীর্ষ কর্তাদের পাশাপাশি খোদ মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গেও গুরুত্বপূর্ণ বৈঠকে বসার কথা রয়েছে গৌতম আদানির । রাজ্যে নতুন সরকার আসার পর থেকেই লগ্নির অনুকূল পরিবেশ তৈরি করতে মরিয়া প্রশাসন । সেই আবহে নবান্নের শীর্ষস্তরের সঙ্গে এই বৈঠক অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ ।
জানা গিয়েছে, মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর সঙ্গে বৈঠকে রাজ্যে নতুন শিল্প স্থাপন, ভারী পরিকাঠামো উন্নয়ন এবং ব্যাপক কর্মসংস্থান বৃদ্ধির মতো গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে সরাসরি আলোচনা হতে পারে । কীভাবে রাজ্যে আরও বেশি লগ্নি টানা যায় এবং শিল্পের চাকা ঘোরানো যায়, তা নিয়ে রাজ্যের ব্লু-প্রিন্ট আদানির সামনে তুলে ধরতে পারে সরকার । মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে একান্ত বৈঠকের আগে শহরের এক পাঁচতারা হোটেলে, তাজ বেঙ্গলে, রাজ্যের উচ্চপদস্থ আমলাদের সঙ্গেও গৌতম আদানির একপ্রস্ত আলোচনা হওয়ার কথা রয়েছে । প্রশাসনিক স্তরে এই বৈঠকগুলি রাজ্যের সার্বিক শিল্পায়নের ক্ষেত্রে নতুন রূপরেখা তৈরি করতে পারে বলে মনে করছে ওয়াকিবহাল মহল ।
শুধু স্বাস্থ্য বা ভারী শিল্প নয়, বাংলার ঐতিহ্য এবং সংস্কৃতির সঙ্গে গভীরভাবে জড়িত একাধিক পরিকাঠামো উন্নয়নেও আদানি গোষ্ঠী আগ্রহ দেখিয়েছে । প্রশাসনিক সূত্রে খবর, রাজ্যে অন্তত তিনটি বড় কাঠামোগত প্রকল্পের কাজে আদানি গোষ্ঠী যুক্ত হতে চলেছে । এর মধ্যে অন্যতম হল কলকাতার ঐতিহাসিক রাইটার্স বিল্ডিংয়ের সংস্কার । দীর্ঘদিন ধরে এই লালবাড়ির সংস্কার কাজ নিয়ে নানা জল্পনা ছিল । এবার সেই আইকনিক হেরিটেজ ভবনের খোলনলচে বদলানোর গুরুদায়িত্ব নিতে পারে আদানি গোষ্ঠী । এর পাশাপাশি কলকাতার অন্যতম আকর্ষণ এবং আবেগের জায়গা কুমোরটুলি ঘাটের পুনর্নির্মাণের কাজও তাদের হাতে যাওয়ার সম্ভাবনা প্রবল । এই প্রকল্পগুলি ঠিকমতো বাস্তবায়িত হলে শহরের চেহারা অনেকটাই বদলে যাবে ।
দিনের শেষে শিল্পপতিদের একটি বড় অনুষ্ঠানেও অংশ নেবেন গৌতম আদানি । বৃহস্পতিবার বিকেলে ইন্ডিয়ান চেম্বার অফ কমার্স বা আইসিসি-র বার্ষিক অধিবেশনে তিনি প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থাকবেন । তাজ বেঙ্গলের ক্রিস্টাল হলে আয়োজিত এই অনুষ্ঠানে তাঁর বক্তব্য রাখার কথা রয়েছে । রাজ্যের ছোট-বড় শিল্পপতি থেকে শুরু করে বাণিজ্য মহলের নজর থাকবে তাঁর এই ভাষণের দিকে । বাংলায় নতুন করে বিনিয়োগের পরিবেশ নিয়ে তিনি শিল্প মহলের উদ্দেশে কী বার্তা দেন, সেদিকেই তাকিয়ে রয়েছেন রাজ্যের বাণিজ্য জগতের প্রতিনিধিরা । সব মিলিয়ে রাজ্যে পালাবদলের পর গৌতম আদানির এই ঠাসা কর্মসূচির সফর বাংলার শিল্প মানচিত্রে নতুন দিগন্ত খুলে দিতে পারে ।