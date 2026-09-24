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আদানি আরোগ্য মন্দিরের ভিত্তিপ্রস্তরের দিনেও মমতার তোষণ নীতিকেই বিঁধলেন মুখ্যমন্ত্রী

Gautam Adani mega hospital: বাংলার জন্য একটি 'ঐতিহাসিক দিন', বললেন শুভেন্দু ৷ হাসপাতালে দুঃস্থ ও গরিব মানুষদের জন্য 1000টি শয্যা সম্পূর্ণ বিনামূল্যে সংরক্ষিত হবে ৷

gautam adani mega-hospital foundation laying event-
সস্ত্রীক গৌতম আদানির সঙ্গে মুখ্য়মন্ত্রী (ছবি: ইটিভি ভারত)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : September 24, 2026 at 1:21 PM IST

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কলকাতা, 24 সেপ্টেম্বর: আদানি আরোগ্য নিকেতনের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপনের দিনেও মমতার তোষণ নীতিকেই বিঁধলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী ৷ রাজ্যের স্বাস্থ্য পরিষেবায় ‘ডবল ইঞ্জিন’ সরকারের গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপের সূচনা হল আজ।

এদিন আদানি গোষ্ঠীর কর্ণধার গৌতম আদানির সঙ্গে নিউটাউনে ‘আদানি আরোগ্য মন্দির’ নামের এক মেগা প্রকল্পের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। এই হাসপাতালে দুঃস্থ ও গরিব মানুষদের জন্য 1000টি শয্যা সম্পূর্ণ বিনামূল্যে সংরক্ষিত থাকবে।​ এদিনের অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে মুখ্যমন্ত্রী এই উদ্যোগকে বাংলার জন্য একটি 'ঐতিহাসিক দিন' বলে আখ্যা দেন।

তিনি দাবি করেন, "গোটা দেশের অন্য কোথাও গরিবদের জন্য এমন ব্যবস্থা নেই।" পাশাপাশি তিনি জানান, আদানি গোষ্ঠীও বাংলার নবনির্মাণে অত্যন্ত আগ্রহী। এই মঞ্চ থেকেই প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে কড়া ভাষায় আক্রমণ করেন শুভেন্দু। পূর্বতন সরকারকে বিঁধে তিনি বলেন, “উনি কেবল ভাতা প্রদান করেছেন। কাজ করার প্রতিশ্রুতিই দিয়েছেন, বাস্তবে কিছু করেননি।”

TAGGED:

GAUTAM ADANI
SUVENDU ADHIKARI
আদানি আরোগ্য নিকেতন
শুভেন্দু অধিকারী
GAUTAM ADANI HOSPITAL FOUNDATION

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