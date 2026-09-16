সামনে দাঁড়িয়ে ট্রেন, রেল গেট খুলে রেখে ঘুমোচ্ছেন গেটম্যান ! তারপর...

সামনে দাঁড়িয়ে ট্রেন, রেল গেট খুলে রেখে ঘুমোচ্ছেন গেটম্যান ! তারপর...
Gateman Sleeping Allegations: বড়সড় দুর্ঘটনা ঘটতে পারত বলে দাবি স্থানীয় বাসিন্দাদের ৷ যদিও অভিযোগ অস্বীকার করেছে রেল কর্তৃপক্ষ ৷
Published : September 16, 2026 at 3:55 PM IST
সোমড়া, 16 সেপ্টেম্বর: সামনে দাঁড়িয়ে ট্রেন ৷ অথচ রেল গেট খুলে রেখে ঘুমোচ্ছেন গেটম্যান । যেকোনও সময় ঘটে যেতে পারে দুর্ঘটনা ৷ এমনই অভিযোগ তুলে গেটম্যানের উপর চড়াও হলেন স্থানীয় যাত্রীরা । ঘটনাটি ঘটেছে মঙ্গলবার রাতে কাটোয়া লাইনে হুগলির সোমড়া কোলোড়া রেল গেটে । এই সংক্রান্ত একটি ভিডিয়ো সোশাল মিডিয়ায় ছড়িয়ে পড়তেই শোরগোল পড়ে গিয়েছে ৷
এর আগে গত 17 জুলাই মুর্শিদাবাদের কর্ণসুবর্ণ স্টেশন ও গোবিন্দপুর রেলগেটের মাঝে একটি মর্মান্তিক রেল দুর্ঘটনা ঘটে । খোলা লেভেল ক্রসিংয়ে একটি পুলকারকে ধাক্কা মারে প্যাসেঞ্জার ট্রেন । মৃত্যু হয় পাঁচ স্কুল পড়ুয়ার । সেই ঘটনায় গেটম্যানকে পরে গ্রেফতার করা হয় । মঙ্গলবার রাতে কার্যত তারই পুনরাবৃত্তি হওয়ার উপক্রম হয়েছিল সোমড়া কোলোড়া রেল গেটে বলে দাবি স্থানীয়দের ৷
ঘটনাটা কী ঘটে ?
ব্যান্ডেল কাটোয়া শাখার সোমড়া স্টেশনের কাছে কোলোড়া রেল গেটে স্থানীয়রা রেলগেট পেরোচ্ছিলেন ৷ স্থানীয়দের অভিযোগ, সেসময় তাঁরা দেখতে পান যে রেল গেটের কিছুটা আগে 37754 ডাউন কাটোয়া-ব্যান্ডেল লোকাল ট্রেন দাঁড়িয়ে হর্ন দিচ্ছে । ট্রেনের হর্ন শুনে কেবিন থেকে বেরিয়ে তড়িঘড়ি গেট বন্ধ করেন গেটম্যান । গেট খোলা থাকলে অনেকেই রেল গেট পার হন । গেটম্যানের গাফিলতির কারণে এক্ষেত্রে বড় দুর্ঘটনা ঘটতে পারত । গেট খোলা দেখে চালক ট্রেন দাঁড় করিয়ে দেওয়ায় বিপদ হয়নি । গেট বন্ধ হওয়ার পর ট্রেন বেরিয়ে যায় । পরে স্থানীয়রা গিয়ে জিরাট স্টেশন মাস্টারের কাছে ঘটনার নালিশ করেন ।
যদিও ঘটনার ভিডিয়ো দেখে পূর্ব রেলের মুখ্য জনসংযোগ আধিকরিক শিবরাম মাঝি ফোনে বলেন, "ওই গেটটি ইন্টারলক গেট ৷ তাই গেট খোলা থাকলে ট্রেন যাবে না । গেট খোলা দেখে লোকো পাইলট হর্ন বাজান । তখন গেট ফেলা হয় । গেট কেন খোলা ছিল, সেটা তদন্ত হবে । একটা এনকোয়ারি অর্ডার করা হয়েছে ৷ যদি কারও গাফিলতি দেখা যায়, তখন ডিসিপ্লিনারি অ্যাকশন নেওয়া হবে ।"
এদিকে ত্রিবেণী সিনিয়ার সেকশন ইঞ্জিনিয়ার দিব্যেন্দু ঘোষ বলেন, "ডিউটি হ্যান্ডওভারের সময় এই ঘটনা ঘটে । যেহেতু ইন্টারলকিং সিস্টেম চালু ছিল এতে কোনও ঝুঁকি ছিল না । স্থানীয়দের অভিযোগের ভিত্তিতে আমরা তদন্ত করছি । রেল কর্মীরা ঘুমোয়নি ।"