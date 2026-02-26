ফের পাহাড়ে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ড, মিরিকে পর পর সিলিন্ডার বিস্ফোরণ

ফের পাহাড়ে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ড, মিরিকে পর পর সিলিন্ডার বিস্ফোরণ
সিলিন্ডার বিস্ফোরণের ফলে আগুন নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যায় এবং ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ আরও বেড়ে যায় ।
Published : February 26, 2026 at 2:22 PM IST
মিরিক, 26 ফেব্রুয়ারি: চব্বিশ ঘণ্টা কাটতে না-কাটতেই ফের ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ড পাহাড়ে । এবারের ঘটনাস্থল মিরিক মহকুমার দুধিয়া বাজার । দুটি খাবারের দোকানে আগুন লাগার পর পরপর বেশ কয়েকটি গ্যাস সিলিন্ডার বিস্ফোরণ হয় ৷ এতে আগুন আরও ভয়াবহ আকার নেয় ৷
পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, বৃহস্পতিবার ভোর চারটে নাগাদ বিধ্বংসী অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটে । স্থানীয় বাসিন্দা তথা দুধিয়া বাজারের ব্যবসায়ী বিজয় রাই ও ভক্তি থামির দোকান থেকে আগুন লাগে বলে জানা গিয়েছে । দুটিই ছিল ফাস্টফুডের দোকান । ভোরবেলায় আচমকা বিকট শব্দে কেঁপে ওঠে মিরিক বাজার এলাকা । আশপাশের এলাকায় ব্যাপক আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে । অগ্নিকাণ্ডের সময় দোকানের ভেতরে থাকা পাঁচটিরও বেশি গ্যাস সিলিন্ডারে একের পর এক বিস্ফোরণ হয় । সিলিন্ডার বিস্ফোরণের ফলে আগুন নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যায় এবং ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ আরও বেড়ে যায় ।
আগুনের লেলিহান শিখায় দুটি দোকান সম্পূর্ণরূপে ভস্মীভূত হয়ে যায় । প্রথমে স্থানীয়রা আগুন নেভানোর কাজ শুরু করতে যায় । কিন্তু সিলিন্ডার বিস্ফোরণ হতেই সবাই প্রাণভয়ে পালিয়ে যায় । খবর দেওয়া হয় দমকলে ৷ মিরিক ও শিলিগুড়ি সংলগ্ন শালুগাড়া থেকে দমকলের চারটে ইঞ্জিন ঘটনাস্থলে পৌঁছয় । কিন্তু সিলিন্ডার বিস্ফোরণের ফলে আগুনের ভয়াবহতা এতটাই ছিল যে কিছুই রক্ষা করা যায়নি । বেশ কয়েক ঘণ্টার চেষ্টায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আসে । তবে দোকানের ভিতরে এতগুলো সিলিন্ডার কোথা থেকে এল, সেই নিয়ে প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে ।
এই বিষয়ে মিরিক পুরসভার প্রশাসক বোর্ডের চেয়ারম্যান লাল বাহাদুর রাই বলেন, "ওই দুইটি দোকানের আশেপাশে আর কোনও দোকান না-থাকায় সেভাবে আগুন আর ছড়াতে পারেনি । নইলে আগুন আরও ভয়ঙ্কর রূপ নিত । তবে প্রশাসন আগুন লাগার কারণ খতিয়ে দেখার কাজ শুরু করেছে ।"
প্রসঙ্গত, মঙ্গলবার ভোররাতে দার্জিলিংয়ের উদয়গ্রামে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটে । প্রয়াত বিখ্যাত সঙ্গিত শিল্পী প্রশান্ত তামাংয়ের বাড়ির কাছে এই অগ্নিকাণ্ডে পুড়ে খাক হয়ে যায় একটি দোতলা বাড়ি । ওই কাঠের বাড়িটিতে মোট ছয়টি পরিবার ভাড়া থাকত । ঘরের ভিতরেই জীবন্ত পুড়ে মৃত্যু হয় এক বৃদ্ধের ৷ মৃতের নাম কমল প্রধান (63) ৷ অগ্নিকাণ্ডের সূত্রপাত তাঁর ঘর থেকেই । দোতলায় একটি ঘরে একাই ভাড়া থাকতেন তিনি । পেশায় শ্রমিক ছিলেন । রাত আড়াইটে নাগাদ আচমকা দোতলার একটি ঘর থেকে আগুন বের হতে দেখেন অন্যান্য ভাড়াটেরা । গোটা বাড়িটি কাঠের তৈরি হওয়ায় নিমেষে আগুন ভয়াবহ আকার ধারণ করে ।